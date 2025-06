Le casque Arctis Nova 3, allié des gamers sur console

SteelSeries annonce la sortie de sa nouvelle gamme Arctis Nova 3 Wireless, accompagnée de l’application Arctis. Un duo gagnant pour les joueurs en quête d’une expérience audio optimisée et un contrôle personnalisé.

SteelSeries, leader mondial des casques gaming premium, dévoile sa nouvelle série Arctis Nova 3 Wireless, accompagné de l’application Arctis. C’est une avancée technologique de taille pour les joueurs. Ces produits offrent un son spatial 360° et un contrôle audio en temps réel sur Xbox, PlayStation et Nintendo Switch, ce qui promet une expérience inédite.

Un casque sans fil au service des jeux de nouvelle génération

Le casque Arctis Nova 3 Wireless se distingue par sa capacité à répondre aux besoins des joueurs des consoles de nouvelle génération. Conçu avec des haut-parleurs Nova personnalisés, il offre un son riche et précis grâce à des aimants en néodyme. L’audio spatial à 360° est un véritable atout, notamment avec la compatibilité avec Tempest 3D Audio pour PS5 et Microsoft Spatial Sound. Ce casque est également optimisé pour des jeux phares tels que Call of Duty ou Fortnite. Son design léger et confortable permet une utilisation prolongée, tandis que sa charge rapide (15 minutes pour 9 heures de jeu) garantit une autonomie impressionnante. À 109,99 €, il se positionne comme une solution abordable pour une qualité audio haut de gamme.

L’application Arctis : le contrôle audio en temps réel

L’application Arctis se veut révolutionnaire puisqu’elle offre aux joueurs un contrôle audio instantané. Plus de 200 préréglages sont disponibles. Ils ont été créés par des ingénieurs spécialisés, des pros de l’e-sport et des développeurs, ce qui permet une personnalisation audio pour des titres comme Grand Theft Auto et bien d’autres.

Ce contrôle en temps réel donne un avantage décisif en jeu. Il permet de modifier l’audio sans interrompre l’expérience. L’application est gratuite et peut être téléchargée sur Google Play et l’App Store d’Apple. Elle représente une véritable « arme secrète » pour les joueurs qui cherchent à maximiser leurs performances grâce à des réglages ultra-précis.

Connectivité sans fil et compatibilité multiplateforme

Une autre caractéristique clé du casque gaming Arctis Nova 3 Wireless est sa connectivité sans fil flexible. Grâce au système Quick-Switch, les utilisateurs peuvent basculer instantanément entre le Bluetooth 5.3 et le mode sans fil 2,4 GHz. Ce système permet aux joueurs de recevoir des notifications ou des appels. Ils conservent ainsi leur connexion de jeu intacte. De plus, le dongle USB-C inclus assure une compatibilité multiplateforme. Il fonctionne avec des consoles comme Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, ainsi qu’avec des PC et des smartphones. Cette fonctionnalité est particulièrement intéressante pour ceux qui utilisent plusieurs appareils en même temps. Elle garantit une expérience fluide et sans interruptions.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn