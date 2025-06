J’ai testé le Nacon RIG 900 Max HS : vaut-il vraiment ses 250 € ?

Je suis toujours un peu sceptique face aux casques gaming présentés comme modèles phares. On nous promet beaucoup, mais les résultats ne suivent pas toujours. Cependant, j’ai pris le temps de tester le Nacon RIG 900 Max HS, et j’ai changé d’avis.

Ce casque m’a bluffée sur plusieurs points, à commencer par le confort. Mais surtout, par une fonctionnalité que je n’avais jamais vue ailleurs : un réglage audio personnalisé grâce à un scan de votre visage via Dolby. Oui, on va parler de tout ça.

Caractéristiques techniques

Compatibilité : PlayStation (PS5, PS4), Windows

Type de casque : Circum-aural (autour de l'oreille)

Couleur : Noir

Date de sortie : 3 mars 2025

Connectivité : Sans fil 2,4 GHz + Bluetooth

Station d'accueil : Oui, avec recharge et émetteur USB intégré

Application de personnalisation : 900 MAX Navigator (iOS et Android)

Contrôle du volume : Sur l'oreillette

Réponse en fréquence audio : 20 Hz – 20 kHz

Impédance : 32 ohms

Pression acoustique maximale : 111 dB SPL/V

Son spatial : Dolby Atmos for Headphones

Taille des haut-parleurs : 40 mm avec résonateurs de basses

Réponse en fréquence du micro : 100 Hz – 10 kHz

Microphone : Amovible, réduction de bruit, coupure automatique en position relevée

Autonomie Bluetooth : Jusqu'à 60 heures

Autonomie 2,4 GHz : Jusqu'à 50 heures

Recharge : Par station d'accueil USB-C

Structure : Arceau en acier

Coussins : Double matière, isolation phonique

Personnalisation audio : Égaliseur, profils sonores, réglage du micro

La connectivité du Nacon RIG 900 Max HS

Ce casque est sous licence officielle Playstation, donc optimisé pour la PS5 et la PS4. Cependant, il est compatible aussi avec PC et smartphone. Il fonctionne en sans-fil via un dongle 2,4 GHz et propose également du Bluetooth 5.1. Le seul hic, c’est l’absence de connexion simultanée. Le Nacon RIG 900 Max HS peut basculer automatiquement du Bluetooth vers le jeu si vous recevez un appel. Cependant, il ne mélange pas les sources. Pour un modèle à ce prix, c’est un petit regret.

La station d’accueil du Nacon RIG 900 Max HS

Dans la boîte, on trouve un dock de charge USB-C, qui sert aussi d’émetteur si vous y insérez le dongle. C’est une vraie bonne idée. Vous pouvez garder le casque en charge près du canapé pendant que le dongle est branché à la console.

D’ailleurs, le dock est aimanté et le Nacon RIG 900 Max HS se pose dessus avec un petit clic satisfaisant. Le seul bémol ? Pour passer d’une Playstation à un PC, il faut retirer le dongle et appuyer sur un bouton. Ce n’est pas compliqué, mais ce n’est pas instantané non plus.

Le confort d’utilisation du Nacon RIG 900 Max HS

C’est là que ce casque gaming m’a vraiment convaincue. Il est léger (moins de 300 g), souple, et très agréable à porter. Le bandeau suspendu épouse bien la tête. De plus, les coussinets en cuir synthétique sont doux, sans chauffer ou appuyer trop fort.

Je l’ai porté pendant des sessions de plusieurs heures sans jamais avoir mal aux oreilles ni aux tempes. Quant au système d’ajustement par crans, il est basique, mais il fait le job. Honnêtement, le Nacon RIG 900 Max HS est l’un des casques les plus confortables que j’ai testés.

La qualité du son

Niveau audio, c’est aussi une réussite. Le rendu est chaud, avec des basses profondes, mais pas brouillonnes. Les aigus sont également bien présents, sans jamais devenir agressifs.

J’ai testé Starfield pour une ambiance immersive, puis Call of Duty pour voir comment il s’en sortait en FPS. Résultat : explosions puissantes, bruits de pas bien définis. Pour un usage compétitif ultra pointu, d’autres modèles seront peut-être plus précis. Toutefois, pour un équilibre global, le Nacon RIG 900 Max HS est franchement très bon.

Dolby Access : une fonctionnalité bluffante

Voici la vraie surprise du test : l’option de personnalisation sonore via un scan du visage. Grâce à l’appli mobile et à Dolby Access, le casque analyse votre morphologie pour adapter l’espace sonore. Et oui, ça fonctionne : la scène audio devient plus large, plus naturelle. Je m’attendais à pas à une vraie différence, mais l’amélioration est réellement perceptible.

La performance du micro

Le micro fait le travail. Il se coupe quand on le relève (fonction flip-to-mute), il est rigide et simple à positionner. Concernant la qualité audio, c’est correcte, mais un peu nasale. Néanmoins, ça reste suffisant pour discuter pendant une partie.

En revanche, il n’y a pas de LED pour signaler que le micro est coupé. Et sur PC, le mute automatique ne fonctionne pas toujours. C’est un détail, mais qui compte quand on streame ou enchaîne les réunions vocales.

Que dire de l’application mobile du Nacon RIG 900 Max HS ?

L’application Navigator permet de régler pas mal de choses : égaliseur à 3 ou 10 bandes, gain du micro, side tone, mode de démarrage du casque… Elle fonctionne bien, même si elle semble encore en développement. Dommage cependant qu’il n’existe pas encore de version pour PC ou console. Pour un casque orienté gaming, c’est une absence notable.

Parlons autonomie

Le Nacon RIG 900 Max HS tient jusqu’à 50 heures avec le dongle, et jusqu’à 60 heures en Bluetooth. Il se recharge complètement en deux heures via USB-C. Le dock, lui, met environ quatre heures à le recharger. C’est solide. Mais attention : il n’y a ni batterie amovible, ni entrée jack. Donc, si vous oubliez de le charger, vous êtes bon(ne) pour patienter.

Un design sobre, mais plastique perfectible

Visuellement, on est loin des casques flashy verts fluo. Ici, c’est noir mat, avec quelques touches métalliques. L’ensemble est sobre, élégant même. Cependant, le plastique reste très présent. Le dock en finition glossy attire toutes les traces de doigts. De même, les coussinets, bien que remplaçables, ne sont pas aimantés. Leur remplacement est faisable, mais franchement pas pratique.

Verdict Le Nacon RIG 900 Max HS n'est pas parfait, mais il s'approche très sérieusement des grands. Pour 250 €, il fournit un vrai confort, une belle immersion sonore et quelques options bien pensées. Il manque la double connexion Bluetooth, l'annulation active de bruit, ou l'entrée jack. Toutefois, pour une expérience console ou PC polyvalente, c'est une valeur sûre. Et pour moi, c'est un casque qui mérite clairement sa place dans le haut du panier. On aime Confort exceptionnel, ultra-léger

Personnalisation audio Dolby unique via scan On aime moins Pas de Bluetooth simultané

Microphone correct mais perfectible



