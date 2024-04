À seulement 15 kg, voici le vélo électrique le plus léger au monde (et il réserve d’autres surprises !)

Découvrez le S3, le vélo électrique le plus léger du monde, pesant seulement 15 kg. Mais ce n'est pas tout ! Continuez votre lecture pour découvrir ce que réserve ce bijou d'innovation.

Imaginez un vélo électrique si léger que vous pourriez le porter d'une seule main, sans sacrifier les performances ni le confort. Voilà exactement ce que propose le S3 de Diodra. Avec son poids plume, ses performances exceptionnelles, son design avant-gardiste et ses fonctionnalités innovantes, il redéfinit les standards de l'industrie.

Une légèreté record

Le S3 de Diodra bat tous les records avec son poids plume de 15 kg, une prouesse technologique qui en fait le vélo électrique le plus léger jamais conçu. Avec un cadre en bambou et des composants en aluminium, ce vélo électrique est non seulement un choix écologique, mais aussi durable.

En effet, contrairement à ce que l'on pourrait penser, sa légèreté n'affecte en rien sa durabilité et ses performances. En fait, le bambou offre une résistance exceptionnelle, ce qui garantit que ce vélo électrique va résister à l'épreuve du temps.

Outre son poids plume, le S3 affiche un design futuriste. Sa batterie et son moteur intégrés au moyeu lui confèrent des lignes épurées. Quant aux câbles, ils sont soigneusement dissimulés pour un look minimaliste et moderne.

Une autonomie surprenante associée à une expérience de conduite révolutionnaire

Le vélo électrique S3, bien que léger, ne fait aucun compromis en matière d'autonomie. Muni d'une batterie de 300 Wh au lithium-ion, il couvre une distance impressionnante de 100 km. Il convient parfaitement aux trajets quotidiens en ville ou aux escapades plus longues sans avoir à se soucier des recharges fréquentes.

Outre cette autonomie surprenante, le S3 offre également une expérience de conduite révolutionnaire. Grâce à son capteur de couple innovant, l'assistance au pédalage s'adapte parfaitement à vos besoins, réduisant ainsi l'effort du cycliste. De plus, son système de changement de vitesse électronique vous permet d'ajuster la puissance en fonction du terrain, offrant ainsi une conduite souple et agréable à tout moment.

Sécurité, confort et réactivité maximum

La sécurité est une priorité pour le S3. Il dispose de roues de 28 pouces anti-crevaison combinées à des systèmes de freinage à disques hydrauliques qui garantissent une conduite optimale et maîtrisée, même sur les terrains les plus exigeants. De plus, une application mobile dédiée permet aux utilisateurs de surveiller leur conduite et de détecter tout problème, ajoutant une dimension technologique moderne à ce vélo d'exception. Notant que conforme à la réglementation, ce vélo électrique utilise un moteur de 250W le propulsant à une vitesse maximale de 25 km/h.