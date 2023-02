Le meilleur purificateur d’air Dyson permet d’inspirer de l’air pur à l’intérieur. Il peut aussi intégrer des fonctions supplémentaires telles que le chauffage et la commande vocale.

L’air pur n’est pas un privilège que tout le monde peut s’offrir, surtout lorsqu’on habite dans les agglomérations. Avec un niveau élevé de pollution de l’air, l’achat d’un purificateur d’air est un « must have ». Sachant que Dyson est une marque réputée pour la gamme de ses produits, pourquoi ne pas opter pour le meilleur purificateur d’air Dyson ? Seulement, face à la contrefaçon et à la pléthore qu’offre le marché, il devient difficile de faire le bon choix. Voici justement notre sélection des meilleurs modèles pour vous faciliter la tâche.

Classement Modèle Notre note Lien du site Dyson TP04 Pure Cool Tower 9,3/10 Acheter Dyson TP02 Pure Cool 8,9/10 Acheter TP09 Purifier Cool 8,4/10 Acheter

TP04 Pure Cool Tower : le meilleur purificateur d’air 2 en 1 de Dyson

Caractéristiques techniques Dimensions : 11,7 x 20,6 x 105,4 cm

Poids : 4,98 kg

Puissance : 220 Watts

Fonctionnalités : Purification – Ventilation

Mode de contrôle : à distance

Le meilleur purificateur d’air 2 en 1 de Dyson apporte non seulement de l’air purifié, mais aussi de la fraîcheur à volonté. Il purifie l’air de manière à 99,95% et ce, en éliminant même les plus petites particules via ses filtres HEPA et à charbon actif. Et quand l’air est totalement purifié, il s’arrête automatiquement.

En plus, vous pouvez voir l’état de votre environnement à l’aide de l’application Dyson Link directement sur votre smartphone ou votre tablette. La projection de l’air allant jusqu’à 350° permet à toute la pièce de profiter d’une ambiance bien aérée toute la journée. Et en mode nuit, il fonctionne à son niveau optimal, mais avec moins de bruit.

Arrêt automatique

Mode nuit silencieux

Pas de fonction de chauffage

Énergivore

Dyson TP04 Pure Cool Ventilateur tour de purificateur d'air Blanc et argenté 10 paramètres de vitesse.

Affichage LED.

Longueur du cordon d'alimentat...

Dimensions : 105,4 x 22,3 x 11... 749.94 € Voir l'offre

TP02 Pure Cool : Le meilleur purificateur d’air économique de Dyson

Caractéristiques techniques Dimensions : 7,48 x 4,33 x 40,08 cm

Poids : 3,9 kg

Puissance : 63 Watts

Fonctionnalités : Purificateur – Ventilateur

Mode de contrôle : à distance

Le TP02 est, en quelque sorte, le grand frère du TP04. En fait, il s’agit d’un modèle légèrement plus ancien, mais les fonctionnalités sont quasiment les mêmes. En plus, il possède une taille moins imposante. Ce qui les différencie, c’est surtout le niveau sonore. Celui-ci est plus bruyant par rapport au TP04.

La fonction d’arrêt automatique n’est pas non plus présente. Toutefois, on peut le programmer pour se mettre en veille après un laps de temps (entre 15 minutes à 9 heures). Par ailleurs, ce purificateur d’air intelligent attrape les composants nocifs ainsi que les odeurs en vue de vous offrir un air pur à la maison.

Programmation de la mise en veille

Capture des odeurs et composants nocifs

Pas d’arrêt automatique

Pas de fonction de chauffage

Dyson Purificateur d'air et Ventilateur connecté TP02 Pure Cool Blanc Double fonction

Technologie Air Multiplier: di...

Filtre hepa : élimine 99.95% d...

Purification intelligente et c... 621.66 € Voir l'offre

TP09 Purifier Cool : le meilleur purificateur d’air au formaldéhyde froid de Dyson

Caractéristiques techniques Dimensions : 8,03 x 8,66 x 41,34 cm

Poids : 7,54 kg

Fonctionnalités : Purificateur – Ventilateur

Mode de contrôle : vocal / à distance

Le TP09 est le modèle idéal pour éviter ou lutter contre les maladies des appareils respiratoires. La purification de l’air s’effectue à l’aide d’une d’oxydation détruisant le formaldéhyde. Il dispose également d’une filtration HEPA H13 et d’un charbon actif pour éliminer la quasi-totalité des particules, notamment celles qui peuvent nuire à la santé (spores, pollen, etc.).

Par ailleurs, le TP09 est le modèle vous tenant au courant du niveau des principaux polluants dans l’air à l’instar du COV, NO2, PM2,5 et PM10 via l’appli. A cela s’ajoute la technologie Air Multiplier et la diffusion d’air à 350°, permettant à toute la pièce de rester aérée, même la nuit.

Commande vocale via Alexa

Parfait pour les personnes souffrant de maladie des voies respiratoires

Pas de fonction de chauffage

Pas de fonction d’arrêt automatique

Dyson Purificateur d'air au formaldéhyde froid (technologie avancée), HEPA + filtre à oxydation catalytique, compatible Wi-Fi, TP09 (blanc/doré) Purification intelligente : le...

Double fonctionnalité : purifi...

Senses : le seul purificateur ...

Connecté : purificateur d'air ... 907.58 € Voir l'offre

Nouveau Pure Hot & Cool Link : le meilleur modèle de table

Caractéristiques techniques Dimensions : 13 x 20,5 x 76,4 cm

Poids : 5,7 kg

Puissance : 40 Watts

Fonctionnalités : Purificateur – Ventilateur – Chauffage

Mode de contrôle : à distance

En été, il rafraîchit la pièce tandis qu’en hiver, il offre un chauffage exceptionnel. De ce fait, on pense que c’est le meilleur purificateur d’air 3 en 1 de Dyson. Avec votre smartphone ou votre tablette, vous pouvez voir les rapports et analyses des gaz capturés en temps réel. Ce qui vous permet de contrôler son action via l’appli Dyson Link.

La nuit, le nouveau Pure & Cool Link vous offre un air purifié tout en restant ultra silencieux. Il suffit d’activer les paramètres correspondants et il s’occupe de surveiller la qualité de l’air dans votre chambre à coucher.

Purificateur 3 en 1

Mode nuit ultra silencieux

Lenteur de la montée en température

Prix coûteux

Dyson - Nouveau Pure Hot & Cool Link, Purificateur d'air/Chauffage/Ventilateur de table blanc Triple fonction : Purificateur...

Détecte les polluants en temps...

Rapports intelligents

Oscillation jusqu'à 350° 992.94 € Voir l'offre

Nouveau Pure Cool : le modèle parfait pour les allergiques et les asthmatiques

Caractéristiques techniques Dimensions : 22,3 x 22,3 x 105,4 cm

Poids : 300 g

Puissance : 50Hz x 20V

Fonctionnalités : Purificateur – Ventilateur

Mode de contrôle : à distance

Cette nouvelle version du Pure Cool offre à peu près les mêmes résultats, sauf que celui-ci fonctionne avec des piles. On y retrouve ainsi la même capacité à capturer les divers allergènes et les particules nuisibles à la santé. Par ailleurs, vous pouvez toujours faire confiance à son application Dyson Link sur votre mobile. Celle-ci prend cependant en charge aussi bien le smartphone Android que l’iPhone.

La technologie Air Multiplier intégrée garantit un flux d’air de 290 litres par seconde. Ce qui permet une répartition homogène de l’air pur dans toute la pièce. En plus, vous aurez des statistiques en temps réel pour évaluer la qualité de l’air ambiant dans la pièce.

Design raffiné

Ajustement automatique suivant la qualité de l’air ambiant

Absence de fonction d’arrêt automatique

Pile non incluse à l’achat

Dyson Nouveau Pure Cool - Purificateur et Ventilateur Connecté - format tour blanc Double fonction : ventile en é...

Fonction purificateur : le fil...

Fonction purificateur : un écr...

Fonction ventilateur : technol... 749.94 € Voir l'offre

Pure Hot + Cool Link : le meilleur purificateur d’air – ventilateur de table de Dyson

Caractéristiques techniques Dimensions : 25,7 x 26 x 69 cm

Poids : 5 kg

Puissance : 2000 Watts

Fonctionnalités : Purificateur – Ventilateur – Chauffage

Mode de contrôle : à distance

Le Pure Hot + Cool Link embarque les fonctions de base d’un meilleur purificateur d’air Dyson mais peut aussi vous rafraîchir ou réchauffer selon les saisons. Il suffit de régler la température selon votre besoin et l’appareil s’ajuste automatiquement.

La technologie Jet Focus permet de le régler selon le besoin. En effet, si vous êtes seul dans la pièce, vous pouvez concentrer la totalité du flux d’air vers vous. En revanche, en optant pour le mode large vous pouvez le programmer pour recouvrir toute la pièce. Même la nuit, vous pouvez profiter d’un air purifié dans votre chambre en activant le mode correspondant.

Filtre démontable

Technologie Jet Focus

Bruyant

Consomme beaucoup d’énergie

Promo -9% Dyson Pure Hot+Cool Link Purificateur d'air/Chauffage/Ventilateur de table blanc Puissance : 2100 W

Longueur du câble : 1,8 m

Dimensions : 257 x 260 x 690 m...

Réglage de la température : 1 ... 699.00 € 633.36 € Voir l'offre

TP07 : Purificateur d’air – ventilateur programmable

Caractéristiques techniques Dimensions : 26 x 26 x 110 cm

Poids : 600 grammes

Fonctionnalités : Purificateur – Ventilateur

Mode de contrôle : à distance

Mises à part la capture des particules toxiques, le TP07 oscille également jusqu’à un angle de 350° pour permettre à toute la pièce de bénéficier d’un air pur toute la journée. Son programme de filtration à deux systèmes, étant scellé, piège les gaz et les allergènes/particules d’une taille d’au moins 0,3 micron à l’intérieur. C’est là que repose l’avantage de la technologie Air Multiplier.

Si vous activez son mode nuit, l’appareil adopte les paramètres silencieux. Vous pouvez aussi le programmer pour une mise en veille automatique après un laps de temps prédéfinis de 30 minutes à 8 heures. Tout paramétrage s’effectue via l’application Dyson Link.

Design élégant

Contrôle via une connexion Wi-Fi

Rapport qualité/prix insatisfaisant

Bruyant

Promo -6% Dyson – Purificateur d'air intelligent et ventilateur Purificateur Cool, blanc/argenté - TP07 Repensé pour fournir 50 % d'ai...

Polyvalent : Purifie et rafraî...

Purificateur entièrement scell...

Détecte et réagit automatiquem... 699.00 € 659.00 € Voir l'offre

FAQ sur le purificateur d’air Dyson

Qu’est-ce qu’un purificateur d’air Dyson ?

La marque Dyson est plutôt connue pour ses aspirateurs haut de gamme. Il s’agit de la société anglaise Dyson Limited créée en 1991. Elle se concentre dans la fabrication d’appareils électroménagers. Ce qui la démarque de la concurrence c’est surtout sa grande capacité à marier l’innovation technologique au besoin quotidien des ménages.

Outre les aspirateurs, Dyson se focalise aussi dans la création de purificateurs d’air. Un purificateur d’air étant un appareil servant à capturer les gaz et particules toxiques en vue de purifier l’air ambiant.

Certains modèles se limitent à la purification de l’air tandis que d’autres associent un ventilateur et/ou un chauffage. La marque se caractérise également par ses prix élevés.

Quelles sont les fonctionnalités d’un purificateur d’air Dyson ?

Que ce soit le meilleur ou pas, le fonctionnement de base d’un purificateur d’air Dyson est similaire à celui d’un purificateur d’air conventionnel. En effet, on y trouve la filtration HEPA, ajoutée au charbon actif. Ce qui accède à une meilleure qualité de l’air ambiant.

Les polluants atmosphériques et les divers allergènes (pollen, spores, squames d’animaux) sont aspirés à l’aide des orifices d’admission de l’appareil. Ils passent ensuite par le filtre HEPA, puis le charbon actif, afin d’éliminer les particules nocives. Les fonctionnalités supplémentaires dépendent du modèle. Certains peuvent éliminer les bactéries tandis que d’autres peuvent servir pour rafraîchir ou réchauffer la pièce.

La fonction d’arrêt automatique ou mise en veille automatique sont aussi d’excellentes options lors du choix du meilleur purificateur d’air Dyson. Mais ce qu’on apprécie chez ces appareils, c’est surtout le suivi et les statistiques diverses sur le smartphone ou la tablette par le biais de son appli Dyson Link. Cela permet de le paramétrer plus aisément. La synchronisation de l’appareil avec les assistants vocaux tels qu’Alexa et Apple Home offre aussi une grande liberté d’utilisation.

Dyson est plutôt restrictif en matière de vente. Du coup, le nombre de détaillants qui distribuent ses produits reste limité. Ce qui pourrait faire place aux contrefaits.

Côté client, déceler un contrefait n’est pas chose facile. Au début, c’est-à-dire au moment de l’achat, il peut s’avérer difficile de distinguer le vrai du contrefait.

Mais au fur et à mesure que vous l’utilisez, vous devez remarquer un décalage avec un produit authentique en termes de qualité. Aussi, le meilleur moyen de se procurer d’un purificateur d’air Dyson authentique est de l’acheter via les grandes plates-formes marchandes ou les vendeurs autorisés.

A quel budget peut-on obtenir un vrai purificateur d’air Dyson ?

En général, un appareil Dyson coûte plus cher que ceux de la concurrence. Il en est autant pour le purificateur d’air. Heureusement, la marque propose une large gamme de ces appareils. Vous pouvez, de ce fait, acheter votre purificateur d’air à partir de quelques centaines d’euros.

Si vous souhaitez vous contenter des fonctionnalités de base, un petit budget peut faire l’affaire. Pour le reste, c’est-à-dire les autres fonctionnalités (contrôle vocal, chauffage, etc.) vous devez miser sur une somme plus conséquente. Mais avant d’acheter le meilleur purificateur d’air Dyson qui vous convient, vous devez d’abord établir une liste de vos besoins : flux d’air, ventilation, chauffage, Wi-Fi, etc.

N’oubliez pas non plus qu’un tel appareil nécessite que vous changiez de filtre tous les 6 ou 12 mois. De ce fait, cela doit être pris en compte lors de votre budgétisation. Il en est autant si vous choisissez un modèle portable qui fonctionne de façon autonome car la pile doit être remplacée périodiquement.

Le mode silencieux est-il caractéristique du meilleur purificateur d’air Dyson ?

Il n’y a de plus ennuyeux que d’utiliser un purificateur d’air bruyant. Cela perturbe le sommeil quand on l’utilise la nuit. Et même pendant la journée, cela peut s’avérer désagréable.

La majorité des purificateurs d’air de Dyson disposent d’un mode silencieux intégré. L’utilisation pendant la nuit nécessite l’activation du mode nuit afin de minimiser le bruit. Néanmoins, cette option n’est pas forcément d’une grande utilité si le vôtre s’utilise dans la pièce de vie.

En plus, le réglage de la vitesse peut aussi contribuer à diminuer l’effet bruyant de l’appareil. Le meilleur purificateur d’air Dyson dispose jusqu’à 10 niveaux de vitesse. Vous n’avez plus qu’à choisir la bonne vitesse compte tenu du bruit émis.

