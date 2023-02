Découvrez les meilleures enceintes connectées Alexa grâce à notre comparatif. Votre maison connectée n’aura jamais été aussi intelligente !

Alexa, l’assistant vocal d’Amazon, a ouvert la voie à de multiples appareils intelligents et enceintes connectées. Il répond à vos requêtes grâce à une interaction avec des enceintes connectées. Mais la popularité d’Alexa est une épée à double tranchant. Elle implique l’existence d’une quantité déroutante de choix notamment en enceinte connectée. Avant de jeter votre dévolu sur un modèle précis d’enceinte Alexa, vous devez vous poser la question sur ce que vous voulez. Privilégiez-vous la qualité sonore ? Voulez-vous pouvoir contrôler tous les appareils de votre maison ?

Qu’importe votre préférence, nous vous avons dressé la liste des meilleures enceintes Alexa du moment.

Classement Modèle Notre note Lien du site Amazon Echo Dot 4e génération 9,5/10 Acheter Amazon Echo 4e génération 9/10 Acheter Bang & Olufsen Beosound A1 (2e génération) 8,5/10 Acheter

1) Amazon Echo Dot 4e génération : l’enceinte connectée Alexa la plus convaincante

Caractéristiques techniques Compatibilité OS : Android, iOS, Fire OS

Version Bluetooth : 4,2

Dimensions : 100 x 100 x 89 mm (l x P x H)

Poids : 341 grammes

Prix : 99,99 euros

Cette enceinte connectée fait l’unanimité en débarquant avec des compétences avancées tout en étant abordable. De plus, elle dispose d’un mode basse consommation lui permettant d’économiser de l’énergie.

L’Amazon Echo Dot 4 se connecte aussi à l’application Amazon Alexa pour vous permettre d’ajuster ses basses et ses aigus. Vous pouvez aussi la connecter à d’autres appareils Echo pour diffuser vos musiques dans toute votre maison. Elle manque toutefois de puissance et n’arrive pas à remplir de son un espace ouvert plus grand.

Conception haut de gamme

Son expansif

Aucune prise en charge de JBL Connect

N’est pas adapté à tous les placements

Echo Dot (4e génération), Anthracite + Amazon Smart Plug (Prise connectée WiFi), Fonctionne avec Alexa - Kit de démarrage Maison connectée Ce pack inclut un Echo Dot (4e...

Découvrez Echo Dot, notre ence...

Contrôlez votre divertissement...

Prend en charge l'audio HD san... 84.98 € Voir l'offre

2) Amazon Echo 4e génération : l’enceinte connectée Alexa idéale pour les petits budgets

Caractéristiques techniques Compatibilité OS : Android, iOS, Fire OS

Version Bluetooth : 4,2

Dimensions : 144 x 144 x 133 mm (l x P x H)

Poids : 970 grammes

Prix : 79,99 euros

L’Amazon Echo 4e génération est incontestablement la meilleure des enceintes connectées Alexa pour les petits budgets. Avec son design unique, elle apporte une touche d’élégance à votre décoration d’intérieur.

L’assistant vocal d’Amazon vous permet quant à lui de commander cette enceinte à la voix. De plus, elle a un hub Zigbee intégré. Vous pouvez donc accéder à d’autres appareils domestiques intelligents compatibles via cette enceinte connectée. Toutefois, elle n’a pas assez de puissance sonore pour remplir toute une pièce de taille moyenne.

Construction et finition élégantes

Riche en fonctionnalités

Aigus légèrement décevants

Pas totalement omnidirectionnel

Promo -20% Echo (4e génération), Avec son premium, hub connecté et Alexa, Anthracite Son de qualité premium : Echo ...

Contrôlez votre divertissement...

Prend en charge l'audio HD san...

Prête à rendre service : deman... 99.99 € 79.99 € Voir l'offre

3) Bang & Olufsen Beosound A1 (2e génération) : l’enceinte connectée Alexa la plus raffinée

Caractéristiques techniques Version Bluetooth : 5,1

Dimensions : 13,31 x 4.65 x 13,31 cm (l x P x H)

Poids : 550 grammes

Prix : 299 euros

Cette enceinte peut raisonnablement être décrite comme un appareil premium et innovant. Elle offre une performance sonore sans égale que vous pourrez écouter toute la journée. Ajoutez à cela son design élégant et sa facilité d’utilisation sans oublier la prise en charge d’Alexa. Vous obtenez la meilleure enceinte connectée Alexa de haut de gamme. Elle fait d’ailleurs encore mieux en prenant en charge le dernier codec aptX Adaptative Bluetooth 5.1 de Qualcomm.

La Bang & Olufsen Beosound A1 pousse encore plus en affichant une autonomie de 18 heures à volume d’écoute normal. Pour un volume plus bas, vous pouvez même pousser l’autonomie jusqu’à 48 heures.

Cette enceinte connectée Alexa est sans aucun doute le modèle le plus portatif au son le plus exceptionnel.

Élégante et solide

Son puissant et précis

Mono

Bang & Olufsen Beosound A1 (2e génération) - Enceinte Bluetooth Portable Etanche avec Trois Microphones, Alexa et Cable USB-C (jusqu'à 18 heures d’aut ... SON PUISSANT : cette petite en...

ENCEINTE RÉSISTANTE À L’EAU : ...

ÉCOUTE PROLONGÉE : l’autonomie...

ÉLÉGANTE ET RÉSISTANTE : le ro... 299.00 € Voir l'offre

4) Amazon Echo Show 5 : un petit écran pour les tables de chevet

Caractéristiques techniques Compatibilité OS : Android, iOS, Fire OS

Version Bluetooth : 4,2

Dimensions : 148 x 86 x 73 mm (l x H x P)

Poids : 410 grammes

Prix : 54,99 euros

Peu encombrante, cette enceinte connectée Alexa combine merveilleusement bien le son et la vision. Avec son écran tactile LCD de 5,5 pouces, elle apporte une autre dimension à Alexa. Elle vous permet en effet de lire des vidéos YouTube, de diffuser des fichiers audio, de vérifier les sonnettes Ring grâce à une requête vocale. Quant à sa caméra HD, elle vous permet de passer des appels vidéo.

Le rendu sonore est toutefois limité par sa taille compacte. L’Echo Show 5 offre cependant bien plus qu’une enceinte WiFi/Bluetooth standard. L’écoute reste en effet agréable avec son médium chaleureux se prêtant bien aux voix et aux dialogues.

Écran tactile décent

Peu encombrante

Rendu sonore laissant à désirer

Echo Show 5 (2e génération, modèle 2021) | Écran connecté avec Alexa et caméra 2 Mpx | Blanc Voyez clair dans votre journée...

Ajoutez Alexa sur votre table ...

Gérez votre maison connectée :...

Restez en contact grâce aux ap... Non disponible Voir l'offre

5) Amazon Echo Show 10 (3e génération) : une mini caméra de surveillance

Caractéristiques techniques Compatibilité OS : Android, iOS, Fire OS

Version Bluetooth : 4,2

Dimensions : 251 x 230 x 172 mm (l x H x P)

Poids : 2560 grammes

Prix : 249,99 euros

Cet appareil connecté d’Amazon est l’un des plus chers de l’entreprise. Toutefois, elle ne semble pas si chère à la vue de ses propriétés. Elle arbore un écran Full HD de 10,1 pouces qui peut s’incliner et se tordre pour vous suivre dans toute la pièce. Sa performance sonore est aussi remarquable de même que celle de la caméra qui lui a aussi été améliorée. Vous pouvez donc aisément l’utiliser comme une caméra de surveillance.

Écran tactile grand et réactif

Fonctionnalité de caméra de sécurité

Une qualité sonore laissant à désirer

Aucune prise en charge des compétences YouTube

Echo Show 10 (3e génération), Écran connecté HD avec mouvement et Alexa, Blanc Conçu pour suivre vos mouvemen...

Restez dans le cadre : passez ...

La maison connectée en toute s...

Jetez un coup d'œil à votre do... 249.99 € Voir l'offre

6) Amazon Echo Studio : la meilleure enceinte connectée Alexa de milieu de gamme

Caractéristiques techniques Compatibilité OS : Android, iOS

Version Bluetooth : 4,2

Dimensions : 175 x 175 x 26 mm (l x P x H)

Poids : 3,5 kg

Prix : à partir de 199,99 euros

Cette enceinte connectée est idéale pour baigner dans une expérience audio immersive. D’autant plus qu’elle prend en charge la technologie Dolby Atmos qui lui offre son amplitude, sa netteté et sa profondeur. De plus, cette enceinte s’adapte à chaque pièce en détectant automatiquement l’acoustique de cette salle. L’Amazon Echo Studio ajuste donc en permanence la lecture pour offrir continuellement une qualité sonore optimale.

Sans compter le fait que cette enceinte peut aussi servir de hub Zigbee. Vous pouvez donc connecter d’autres appareils domestiques intelligents comme des ampoules, des thermostats… pour pouvoir les contrôler à la voix.

Filaire, elle ne peut toutefois pas vous suivre à l’extérieur de votre habitation. L’Echo Studio ne résiste pas aussi très bien à l’eau et à la poussière. Vous ne pouvez donc pas l’utiliser dans les pièces comme la cuisine, l’extérieur, la salle de bain…

Une expérience immersive et tridimensionnelle

Hub connecté intégré

Aucun bouton pour le changement de piste

Rendu peu satisfaisant en enceinte cinéma

Echo Studio | Notre enceinte connectée aux meilleures performances audio, avec Dolby Atmos et Alexa | Anthracite Profitez d'une expérience audi...

Contrôlez votre musique en uti...

S'adapte à chaque pièce : déte...

Hub connecté intégré : demande... 199.99 € Voir l'offre

7) Amazon Echo Dot 5e génération : la meilleure enceinte connectée Alexa pour les débutants

Caractéristiques techniques Compatibilité OS : Android, iOS, Fire OS

Version Bluetooth : 4,2

Dimensions : 100 x 100 x 89 mm (l x P x H)

Poids : 340 grammes

Prix : à partir de 34,99 euros

L’Echo Dot 5 surprend avec un son clair et puissant malgré sa petite taille. Elle est idéale pour les personnes voulant une enceinte connectée performante, mais à petit prix. Les débutants apprécieront pouvoir profiter de la musique et de toutes les commandes vocales de l’assistant vocal Alexa. Cette enceinte Alexa offre d’ailleurs toutes les fonctionnalités de contrôle et de recherche d’Alexa. Elle remplacerait aisément une radio de chevet ou de bureau.

Vous pouvez également connecter cette Echo Dot 5e génération à n’importe quel autre appareil Bluetooth. Elle s’apparie même grâce à une prise stéréo de 3,5 mm à tout haut-parleur alimenté ou un récepteur audio. Sans oublier qu’elle possède aussi des capacités d’appel malgré l’absence d’écran.

Design époustouflant

Pureté, profondeur et puissance du son

Absence de l’entrée et sortie mini-jack

Précision sonore laissant à désirer

Promo -42% Echo Dot (5e génération, modèle 2022) | Enceinte Bluetooth connectée avec Alexa | Anthracite Notre Echo Dot aux meilleures ...

Votre musique et votre contenu...

Alexa se fait un plaisir de vo...

Contribuez au confort de votre... 59.99 € 34.99 € Voir l'offre

FAQ

Une enceinte Alexa dispose d’un ou plusieurs microphones de longue portée pour que l’assistante vocale Alexa vous entende. Pour l’enclencher, vous devez juste dire « Alexa » suivi de votre requête.

Cette réinitialisation peut se faire de deux manières. Vous pouvez, à l’aide d’un trombone, appuyer sur le bouton de réinitialisation à la base de l’appareil. Il est aussi possible d’appuyer simultanément sur les boutons d’arrêt du microphone et de réduction du volume.

Pour connecter une enceinte Alexa, accédez au menu de l’application Alexa puis appuyez sur « Paramètre », sélectionnez ensuite « Paramètres de l’appareil », choisissez l’enceinte. Après, cliquez sur « Mettre à jour WiFi » et sélectionnez votre réseau wifi.

Pour procéder à la configuration, vous devez créer un compte Amazon. Puis, sélectionnez l’enceinte à configurer dans l’application dédiée. Ensuite, connectez-la à votre réseau wifi. Et enfin, indiquez votre adresse exacte et modifiez les unités de mesure.

Laquelle choisir : Enceinte Alexa ou Google Home ?

L’enceinte Alexa et Google Home sont toutes les deux performantes. Votre choix dépendra donc de vos objectifs, de vos attentes et des appareils connectés utilisés.

Classement Modèle Notre note Lien du site Amazon Echo Dot 4e génération 9,5/10 Acheter Amazon Echo 4e génération 9/10 Acheter Bang & Olufsen Beosound A1 (2e génération) 8,5/10 Acheter