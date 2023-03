Donnez un nouveau souffle à votre intérieur en choisissant le meilleur purificateur d’air.

Un purificateur d’air élimine les très petites particules comme la poussière, les mauvaises odeurs et les particules se trouvant dans l’air. Il lutte également contre les virus et les odeurs suspectes dans votre maison. Vous voulez respirer un air plus frais dans votre maison ? Achetez un purificateur d’air. Voici d’ailleurs les meilleurs de cette catégorie d’équipement domestique.

Classement Modèle Notre note Lien du site Coway Airmega AP – 1512HH 9,7/10 Acheter Coway Airmega 200M 9,5/10 Acheter Blueair Bleu Pure 221 9/10 Acheter

1) Coway Airmega AP – 1512HH : Meilleur purificateur d’air

Caractéristiques Dimensions : 42,6 x 46,5 x 24,4 cm

Capacité de la salle prise en charge : 34 m²

Type de filtre : HEPA, charbon actif, ioniseur bipolaire

Réglage de la minuterie : Oui

Ioniseur : Oui

Wi-Fi : Oui

Commande vocale : Oui

Le Coway Airmega AP – 1512HHest le seul purificateur d’air qui utilise à la fois un filtre HEPA et une technologie ionique pour éliminer différents types de particules de différentes manières. Il est moins énergivore, car il ajuste automatiquement son extinction en fonction de la qualité d’air dans votre pièce. Lorsque la qualité de l’air dans votre pièce reste purifiée pendant plus de 30 minutes en mode éco, le ventilateur s’éteint pour économiser de l’énergie et se rallume lorsque des particules sont à nouveau détectées.

Il est disponible en modèle noir et blanc.

Utilisation de trois étapes de filtration impliquant une combinaison de préfiltre et de filtre à charbon et le filtre True HEPA.

Sa troisième vitesse est trop bruyante, il est difficile de rester dans la pièce pendant que l’appareil fonctionne sur la troisième vitesse.

Il n’a qu’un seul filtre à charbon.

2) Le Coway Airmega 200M : Excellente performance

Caractéristiques Dimensions : 56,5 x 36,5 x 50,5 cm (P x l x h)

Capacité de la salle prise en charge : 33,54 m 2

Type de filtre : HEPA, charbon actif

Réglage de la minuterie : Oui

Ioniseur : Oui

Wi-Fi : Oui

Commande vocale : Oui

Le Coway Airmega 200M est quasiment identique à notre premier choix : le Coway Airmega AP-1512HH. Ils sont fabriqués par la même entreprise et physiquement si similaires que leurs plaques frontales et leurs filtres sont interchangeables. Le Coway 200M a un moteur légèrement plus puissant et a la même fonction d’arrêt et d’affichage que le Coway Airmega AP-1512HH. Nous vous conseillons d’utiliser le Coway Airmega 200M dans un espace a assez restreint comme une chambre.

Disponible en versions noir et blanc

Presque identique à le Coway Airmega AP – 1512HH

Cher

3) Blueair Bleu Pur 221 : le purificateur d’air idéal pour les grands espaces

Caractéristiques Dimensions : 64 x 43 x 42 centimètres

Capacité de la salle prise en charge : 50 m 2

Type de filtre : HEPASilent

Réglage de la minuterie : Non

Ce modèle est incontestablement le meilleur de son domaine. Sa capacité à déplacer des volumes d’air extrêmement élevés en fait notre choix pour les grands espaces. Il fonctionne plus rapidement pour atteindre et maintenir de faibles niveaux de particules dans des pièces aussi difficiles. Il est également silencieux et attrayant.

Son pré-filtre peut etre nettoyer

Facile à mettre en place

Manque de fonctionnalité supplémentaire : minuterie, capteur d’air

4) Blueair Blue Pure 411 Auto : Meilleur purificateur d’air pour les petits budgets

Caractéristiques Dimensions : 42,4 x 20,1 x 20,1 cm

Capacité de la salle prise en charge : 18 m²

Type de filtre : HEPA, charbon actif

Prix : 144,63 €

Caractéristiques supplémentaires : Aucun

Tout comme le Blueair Blue Pure 211 Plus Auto, le Blueair Blue Pure 411 Autoest petit, disponible en plusieurs couleurs et puissant. Si vous cherchez un purificateur d’air efficace pour un petit espace, il est l’appareil idéal. Ce purificateur d’air il est à la fois performant et abordable. De plus, il a les mêmes fonctionnalités que le Blueair Blue Pure 211 Plus Auto : mode automatique, disponible dans plusieurs couleurs, filtration à 360 degrés.

Il fonctionne même avec très peu d’énergie

Son préfiltre est lavable.

Ne dispose pas de véritable filtre HEPA

Performances inférieures en gaz neutralisant.

5) Coway Airmega 400S : le meilleur purificateur d’air pour toute une maison

Caractéristiques Dimensions : 37,6 x 57,9 x 37,6 cm

Capacité de la salle prise en charge : 145 m²

Type de filtre : HEPA, charbon actif

Wi-Fi : Oui

Réglage de la minuterie : Oui

Commande vocale : Oui

Le Coway Airmega 400S est un appareil assez puissant et qui est capable de purifier l’air de toutes les pièces de votre maison. Ce modèle peut purifier l’air ambiant d’un espace allant jusqu’à environ 145 m2. A lui tout seul, il peut prendre en charge une petite maison, un appartement complet ou un étage entier d’une plus grande maison. C’est un appareil grand et carré pour lequel vous devrez faire de la place dans votre pièce.

Il est bon pour les allergiques et les patients asthmatiques.

Très utile dans une pièce extrêmement grande

Ce purificateur d’air est très cher

6) LEVOIT Core 200S : la meilleure alternative pour les petits espaces

Caractéristiques Dimensions : 20,6 x 20,6 x 32 cm

Capacité de la salle prise en charge : 35 m 2

Type de filtre : HEPA

Wi-Fi : Oui

Ventilation réglable : Oui

Capteur de poussière laser : Oui

Le purificateur d’air LEVOIT-Purificateur-Intelligent-Core-200S peut assainir plus d’espace que les autres purificateurs d’air de sa taille. Il peut glisser d’un côté à l’autre sur des roulettes et dispose d’un ventilateur à vitesse de ventilation réglable. Performant, il élimine 99,97% des particules et purifie l’air 2 fois par heure dans une pièce de 35m².

Il a un taux de distribution d’air très élevé

Connexion intelligente et commande vocale.

Il est efficace, mais juste pour les petits espaces.

7) Levoit Core 300 : la combinaison réussie de la petite taille, de l’efficacité et du design

Caractéristiques Dimensions : 22,1 x 22,1 x 36 cm

Capacité de la salle prise en charge : 40 m 2

Type de filtre : HEPA H13

Ventilation réglable : Oui

Réglage de la minuterie : Oui

Le Levoit Core 300est un purificateur d’air efficace et abordable. En 30 minutes, il réduit jusqu’à plus de 97 % des particules sur son réglage élevé dans un bureau. C’est le moins cher de tous les choix que nous avons proposés. En plus de filtrer les particules fines telles que les squames d’animaux, la poussière, les acariens et le pollen, il aide aussi à atténuer les allergies. Il est toutefois conseillé de remplacer ses filtres à air tous les 6-8 mois.

Neutralise les odeurs de la maison.

Ses filtres sont scellés pour protéger leur durée de vie

Il n’est pas très économe en énergie

Il n’est efficace que pour les petites pièces

FAQ

Quel est le meilleur purificateur d’air ?

Le Coway Airmega 400S est le meilleur purificateur d’air pour votre maison. Grâce à ses fonctionnalités, il vous aide à respirer plus aisément en améliorant la qualité de l’air ambiant.

Un bon purificateur d’air doit à la fois être un filtre, un purificateur d’air et aussi un ventilateur. Pour être considéré comme excellent, un purificateur d’air doit être solide et conçu avec soin. Il doit également être très puissant pour purifier toutes les pièces de votre maison. Les purificateurs d’air de notre classement sont capables de purifier l’air sans faire du bruit à un coût raisonnable. Pour le faire fonctionner, vous n’avez donc pas besoin d’être un spécialiste ni de connaissances approfondies de ce domaine. L’appareil est en effet, facile à utiliser.

Est-ce qu’un purificateur d’air est utile ?

Le purificateur d’air est très utile pour avoir un environnement sain en respirant de l’air frais. Pour votre santé, mieux vaut l’utiliser à des fins curatives ou préventives. Il est notamment conseillé aux personnes atteintes de pathologies respiratoires telles que l’asthme ou les allergies. Si vous souhaitez lutter contre la pollution ou les mauvaises odeurs, il n’y a rien de mieux que d’utiliser un purificateur d’air.

Quelle est la consommation d’un tel appareil ?

Votre consommation varie selon le nombre de filtres et la technicité du modèle et du type de purificateur d’air. En général, elle va de 3,5 W à 60 W, voire 90 W pour les modèles perfectionnés utilisés en continu.

Où placer le purificateur d’air dans une pièce ?

Il est préférable de toujours placer le purificateur d’air au centre de la pièce et, si possible, en position surélevée sur un meuble ou un bureau. Le purificateur d’air doit être placé à une distance minimale d’environ 50 de tout autre objet.

