Le choix du meilleur écran PC gamer est crucial pour une expérience gaming optimisée (n’oubliez pas la souris gaming). Vous voulez le meilleur ? Retrouvez notre sélection des meilleurs modèles d’écran PC gamer.

En général, il existe trois grandes catégories d’écran PC : écran bureautique, écran graphisme et l’écran gamer. Ce dernier vise à être le plus performant possible dans les jeux ; une bonne fluidité et un temps de réponse court. Un écran d’ordinateur pour le jeu doit fournir une haute qualité d’image pour une fluidité et une réactivité raisonnables suivant ce que vous jouez. Les meilleurs écrans PC gamer doivent en effet posséder plusieurs atouts pour assurer une bonne expérience multimédia.

BenQ MOBIUZ : l’écran PC gamer multitâche

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 34 pouces

Type de panneau : LED

Étirement : 16,9

Dimensions : 26,9 x 79,5 x 53,1 cm

Résolution : 3440 x 1440 Pixels

Poids du produit : 9,9 kg

Bénéficiez d’une expérience de jeu unique avec l’écran BenQ MOBIUZ. Cet écran gamer affiche un temps de réponse ultrarapide de 1 ms, et est compatible avec FreeSync Premium. Cela leur permet de réduire le flou lors des scènes d’action. Grâce à sa dalle IPS, vous obtiendrez des couleurs exceptionnelles sous tous les angles de vue.

Il est également doté d’une technologie exclusive BenQ nommée HDRi. Cette technologie offre un rendu visuel incroyable. Cet écran PC gamer est ergonome et est équipé d’une technologie protégeant votre vision lors de jeux prolongés.

Faible temps de latence

Châssis lisse et bien conçu

Prise en charge HDR très limitée

Seulement 1080 p

Asus VG32VQ : le moniteur de jeu avec un taux de rafraîchissement ultrarapide

Caractéristiques techniques Type d’écran : WQHD

Taille de l’écran : 32 pouces

Résolution de l’écran : 2560 x 1440 Pixels

Nombre de ports HDMI : 1

Type de connecteur : DisplayPort, HDMI

Dimensions : 9,6 x 71,4 x 42,5 cm

Poids du produit : 9,13 kg

Cet écran PC gamer affiche un taux de rafraîchissement très avancé de 144 Hz idéal pour les joueurs professionnels et le jeu immersif. La marque ASUS est associée à une technologie FreeSync pour la synchronisation adaptative. Elle élimine les images fantômes et les cassures pour des visuels de jeux nets avec des fréquences d’images élevées. Il est compatible avec la plage dynamique élevée HDR10 standard pour de hauts niveaux de couleur et de luminosité. De plus, il est doté d’un support ergonomique offrant de nombreux réglages de pivotement, d’inclinaison et de hauteur.

Taux de rafraîchissement ultrarapide

Compatible avec la plage dynamique élevée HDR10

Le WQHD est plus faible que le 4K

LG UltraGear : le meilleur moniteur de jeu 4K

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 27 pouces

Type de dalle : Nano IPS

Étirement : 16:9

Résolution : 3840 x 2160 pixels

Temps de réponse : 1 ms

Taux de rafraîchissement : 144 Hz

Poids du produit : 7,7 kg

Le LG UltraGear est le premier moniteur de jeu 4K, avec un temps de réponse de 1 ms, et une technologie Nano IPS. Cette technologie offre une vitesse ultra élevée avec une qualité graphique exceptionnelle pour une immersion totale. Il dispose d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, les joueurs peuvent voir les actions s’enchaîner rapidement et de manière fluide.

Sa compatibilité avec G-SYNC supprime les déchirures d’écran et minimise les saccades pour une expérience de jeu plus fluide et plus rapide. Le LG UltraGear n’a qu’un seul câble DisplayPort.

Couleurs vives et lumineuses

Excellent temps de réponse pour un moniteur 4K

Mode RGB sursaturé

Un seul câble

Dell S2722DGM : le meilleur moniteur de jeu 1440p

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 27 pouces

Type de panneau : VA

Étirement : 16 : 9

Résolution : 2560 x 1440 pixels

Temps de réponse : 1 ms

Taux de rafraîchissement : 165 Hz

Poids du produit : ‎4,24 kg

Le Dell S2722DGM dispose d’une résolution décente pour obtenir des fréquences d’images élevées sans les exigences GPU d’un écran 4 K. Il est également capable de fournir cette résolution à 165 Hz, ce qui est largement apprécié par les gamers. Cet écran PC gamer vous maintiendra dans le feu de l’action avec sa rapidité, sa réactivité et sa fluidité. La technologie AMD FreeSync Premium fait des étincelles. Ce moniteur est compatible avec la technologie VRR des consoles de jeu. Ses pixels changent presque instantanément de couleur pour éliminer le flou de mouvement.

Contraste élevé du panneau VA

Abordable pour un panneau de jeu

Pas de prise en charge HDR

Réponse adéquate plutôt qu’excellente

KOORUI : le compagnon de jeu parfait

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 24 pouces

Étirement : 16,9

Résolution : 1920 x 1080 pixels

Dimensions : 42,4 x 54,2 x 17,6 cm

Poids du produit : 4 kg

KOORUI Full HD adopte un panneau VA avec un rapport de contraste de 20 000 000 : 1. Les couleurs sont plus riches et les transitions entre les teintes sont plus lisses. Il restitue les images avec une reproduction époustouflante des couleurs et une haute précision des détails.

La technologie FreeSync vous assure une fluidité et une limpidité exceptionnelles des mouvements dans vos jeux, en haute résolution. Elle permet d’éliminer pratiquement toutes les saccades d’écran. Le taux de rafraîchissement ultrarapide de 165 Hz améliore cette fluidité d’affichage pour une expérience globale optimisée.

165 Hz de rafraîchissement et bonne latence

Connectivité flexible

Aucun réglage de netteté

Ecran d’assez petite taille

Acer Predator X38 : le moniteur de jeu ultra-large incurvé

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 37,5 pouces

Type de dalle : IPS

Étirement : 24 : 9

Résolution : 3840 x 1600 pixels

Temps de réponse : 1 ms

Taux de rafraîchissement : 144 Hz

Poids du produit : 9,48 kg

Cet écran PC gamer de 37,5 pouces est une bête de productivité et de créativité. Avec son écran incurvé, il affiche des performances de jeu phénoménales. Il a toute une panoplie de ports d’alimentation pour un branchement facile de tous vos câbles.Son écran est également doté de la technologie G-Sync avec des taux de rafraîchissement variables allant jusqu’à 175 Hz. C’est une énorme évolution par rapport aux moniteurs de jeu incurvés à taux de rafraîchissement inférieur. Acer Predator X38 a également des temps de réponse élevés.

Résolution étendue

Panneau IPS de qualité et réactif

HDR faible

Pas assez d’entrées vidéo

Gigabyte M32UC : le meilleur écran PC gamer de milieu de gamme

Caractéristiques techniques Taille de l’écran : 32 pouces

Étirement : 16 : 9

Résolution : ‎3840 x 2160 pixels

Dimensions : 18,4 x 71,1 x 55.5 centimètres

Temps de réponse : 1 ms

Poids du produit : ‎7,8 kg

Vous souhaitez d’excellentes performances, optez pour le Gigabyte M32UC. Cet écran est assez sobre pour un écran destiné à des gamers. Il n’affiche aucun éclairage RGB ni lignes anguleuses, mais arbore toutefois quelques petites courbes toutes aussi agréables. L’écran Gigabyte M32UC affiche cependant une qualité plus faible d’images, en particulier pour les jeux HDR. Il a toutefois un type de panneau différent avec des angles de vision plus larges, ce qui en fait le meilleur choix pour les jeux coopératifs.

Synchronisation adaptative

Excellentes performances de jeu

Ne dispose pas de rétroéclairage mini LED

Mauvaise précision des couleurs avant l’étalonnage

FAQ

Quel est le meilleur écran gamer 4K ?

Acer Predator est le meilleur écran PC gamer 4K (IPS). Il constitue un excellent choix si vous recherchez un taux de rafraîchissement élevé (240 à 280 Hz). Cet écran offre également un temps de réponse de 0,5 ms et un angle de vision 178°/178° typiques des dalles IPS.

Quelle est la meilleure qualité d’écran ?

Le 4K, aussi appelé Ultra HD (3840 x 2160 pixels), propose plus de 8 millions de pixels soit 4 fois mieux que la Full HD (1920 x 1080).

Dois-je opter pour une dalle IPS, TN ou VA ?

Nous recommandons toujours un panneau IPS plutôt que TN. La clarté de l’image, l’angle de vision et la reproduction des couleurs sont de loin supérieurs à la technologie moins chère. Toutefois, vous trouverez certainement un TN plus rapide pour moins cher. L’autre alternative, moins chère que l’IPS et meilleure que le TN, est la technologie VA. Les couleurs ne sont pas si chaudes, mais les performances de contraste sont impressionnantes.

Dois-je opter pour un moniteur FreeSync ou G-Sync ?

En général, les moniteurs FreeSync seront moins chers. Auparavant, ils ne fonctionnaient qu’en combinaison avec un GPU AMD. Il en va de même pour les moniteurs G-Sync et les GPU Nvidia. De nos jours, cependant, il est possible de trouver des moniteurs FreeSync compatibles G-Sync pour moins cher.

Dois-je acheter un moniteur HDR ?

Avec un moniteur à plage dynamique élevée, vous pouvez profiter de la liste sans cesse croissante de jeux et d’applications prenant en charge le HDR. Il offre des couleurs plus vives et un plus grand contraste, mais va faire grimper un peu le prix. La fonction HDR native de Windows laisse également beaucoup à désirer, et vous devrez peut-être modifier les paramètres pour que le HDR ressemble à ce qu’il devrait.

