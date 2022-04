PlayStation Now : Tout savoir sur la plateforme de jeux en ligne de Sony

PlayStation Now est pour les joueurs en ligne ce qu’est Netflix pour les fans de streaming. Un abonnement et une bonne connexion Internet suffisent pour avoir les anciens jeux à votre portée, que ce soit avec une console ou un PC.

PlayStation Now propose une bibliothèque de jeux en ligne que Sony met à la disposition des fans de jeux. Avec cette plateforme, inutile d’installer la plupart des jeux sur la console. De la sorte, la capacité de stockage de votre console ne constitue plus un blocage pour pouvoir rejouer à vos anciens jeux préférés. Dans ce dossier, on va découvrir tout ce qu’il a à savoir sur PS Now, comment cela fonctionne, combien faut-il payer pour en bénéficier, quels outils utiliser, etc.

Qu’est-ce que PlayStation Now ?

Si vous êtes déjà abonné à Netflix, vous pouvez comprendre facilement ce qu’est PlayStation Now. En effet, cette plateforme permet de jouer à des jeux PS, rien qu’en vous abonnant. A la place des films et émissions TV, vous aurez des jeux. Actuellement, PS Now offre plus de 800 jeux PS2, PS3 et PS4 à la demande.

Cette bibliothèque fournit des jeux pléthoriques. Elle subit continuellement une mise à jour, notamment tous les mois. A l’issue de chaque mise à jour, on enlève un certain nombre de jeux pour faire place à d’autres. Néanmoins, malgré cette mise à jour de façon constante, PlayStation Now dispose suffisamment de jeux vidéo pour assouvir l’envie des gamers.

Pour jouer sur la plateforme, il vous faut une console PS4 ou PS4 Pro, PS5 ou un PC (éventuellement un ordinateur portable), dans certains cas. Les jeux, étant installés sur le service cloud, sont diffusés au moyen des serveurs de Sony.

Comment fonctionne-t-il ?

PS Now fonctionne de la même manière que Netflix ou Spotify. Seulement, Netflix offre des films et des émissions tandis que Spotify, de la musique. Le service est basé sur le cloud, ce qui permet de jouer sans devoir l’installer sur votre appareil. A l’heure actuelle, PlayStation Now ne fonctionne qu’avec une console PS4/ PS4 Pro ou PS5. Dans certains cas, il fonctionne avec un PC ou un ordinateur portable.

La plateforme n’est pourtant pas un produit que Sony a développé dès le début. C’est plutôt le fruit de quelques histoires d’acquisition. On entend par acquisition, celle de la société Gakai, une société de jeux basés sur le cloud et celle de certaines technologies de la société OnLive. Ce fonctionnement libère votre console car ce sont les serveurs massifs basés ailleurs qui supportent les jeux.

Par conséquent, il faut une bonne connexion Internet car le fait d’utiliser des serveurs externes peut occasionner une latence lorsque vous jouez. La latence signifie le décalage entre le temps que vous appuyez sur la manette et l’affichage de l’exécution de l’action sur votre écran. Sony a beaucoup misé sur une technologie capable de minimiser la latence. Ce qui n’exclut pas certains cas, comme dans le cas d’un problème de connexion.

Quid de sa disponibilité ?

Étant un service basé sur le cloud, PlayStation Now nécessite un appareil connecté pour que l’on puisse jouer à travers la plateforme. Actuellement, PS Now est disponible sur PS4, PS4 Pro, PS5 et quelques fois sur un PC fonctionnant sous Windows. Seulement, avoir l’un de ces appareils ne suffit pas pour bénéficier de l’offre. Avant même d’effectuer l’abonnement, il convient de vérifier l’éligibilité du joueur.

Aujourd’hui, PS Now couvre 19 pays, y compris la France. Si vous voulez commencer votre abonnement, vous devez savoir que certains de vos déplacements peuvent vous priver du service. Les pays où PS Now est accessible sont essentiellement européens. Toutefois, il est aussi disponible en Amérique et en Asie.

En Europe : France, Autriche, Allemagne, Belgique, Danemark, Finlande, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse, Pays-Bas, Royaume-Uni

En Amérique : Canada, Etats-Unis

En Asie : Japon

Les conditions requises pour pouvoir profiter de PlayStation Now

PlayStation Now requiert un certain nombre de critères d’éligibilité. On peut citer le pays où le joueur potentiel se situe, la qualité de la connexion, les matériels à utiliser.

Le pays de résidence

PlayStation Now n’est disponible que dans une bonne dizaine de pays européens et quelques autres pays en dehors de l’Europe. Par conséquent, il faut être résident de l’un de ces pays pour pouvoir profiter des jeux en ligne sur PS Now.

La Vitesse Internet

Il est conseillé d’opter pour une connexion Internet haut débit afin d’éviter les latences pendant que vous jouez vos jeux préférés sur PlayStation Now. Par haut débit, on entend une vitesse minimum de connexion de 5 Mbps. Par ailleurs, une connexion filaire est plus rentable qu’une connexion sans fil.

Avant de commencer la partie

Avant même de commencer le téléchargement de vos jeux favoris, vous allez devoir ouvrir un compte pour le PlayStation Network dont vous allez associer à votre moyen de paiement. Une fois le compte activé, vous pouvez payer votre abonnement (mensuel, trimestriel ou annuel) selon vos préférences.

Les matériels adéquats

Concernant les matériels, il faut choisir un contrôleur. En effet, on recommande généralement la manette sans fil DualSense ou DualShock 4 si vous utilisez une console. Sur PC, la manette sans fil DualShock 4 semble également appropriée, notamment avec un câble USB. Une autre manette compatible peut toutefois faire l’affaire, il n’y a pas vraiment de critères à remplir.

PlayStation Now et ses plans tarifaires

PlayStation Now s’obtient en payant un abonnement. L’abonnement peut être mensuel, trimestriel ou annuel, selon votre budget. L’abonnement trimestriel permet toutefois d’économiser. Pour ce faire, vous pouvez choisir entre aller directement sur le PlayStation Store si vous utilisez une console, ou vous rendre sur le site officiel si vous choisissez d’utiliser PS Now avec votre PC.

Voici les trois plans tarifaires qui existent actuellement pour PS Now :

1 mois d’abonnement à PlayStation Now pour 9,99 € ;

3 mois d’abonnement à PlayStation Now pour 24,99 €, soit 8,33 € par mois ;

1 an d’abonnement à PlayStation Now pour 59,99 €, soit 5 € par mois.

A première vue, on constate déjà la réduction obtenue avec un abonnement au tarif supérieur. En achetant un abonnement trimestriel, on gagne 1,66 € par mois. Il en est autant pour l’abonnement annuel qui permet d’économiser 3,33 € par mois par rapport à l’abonnement trimestriel. Ce dernier tarif équivaut quasiment à la moitié du tarif mensuel.

Avantages et inconvénients de PlayStation Now

La plateforme de jeux en ligne de Sony présente autant d’avantages que d’inconvénients. Avant d’étaler les points faibles qu’il présente, on va d’abord donner les avantages à gagner en utilisant PlayStation Now.

Avantages Inconvénients

Possibilité de télécharger certains jeux PS4 sur votre appareil à condition d’avoir un espace disque suffisant ;

Possibilité de télécharger certains jeux PS4 sur votre appareil à condition d’avoir un espace disque suffisant ; Une bonne résolution graphique pour les jeux PS4 téléchargés ;

Une bonne pour les jeux PS4 téléchargés ; Le téléchargement n’est pas obligatoire, à la place, il faut une connexion d’au moins 5 Mbps ;

Le téléchargement n’est pas obligatoire, à la place, il faut une connexion d’au moins 5 Mbps ; Possibilité de rejouer aux anciens jeux PS2, PS3 et PS4 sans garder la console ;

Possibilité de rejouer aux anciens jeux PS2, PS3 et PS4 sans garder la console ; PlayStation Now offre une bibliothèque pléthore qui est constamment mise à jour (certains jeux vont et d’autres viennent) ;

PlayStation Now offre une bibliothèque pléthore qui est constamment mise à jour (certains jeux vont et d’autres viennent) ; PlayStation Now offre un bon rapport qualité/prix. Abonnement obligatoire à PS Now pour pouvoir jouer aux jeux PS4 téléchargés sur votre console ;

Abonnement obligatoire à PS Now pour pouvoir jouer aux jeux PS4 téléchargés sur votre console ; Des problèmes de latence surviennent selon l’endroit où on joue et la qualité des jeux ;

Des problèmes de surviennent selon l’endroit où on joue et la qualité des jeux ; Impossible d’accéder à PlayStation Now hors des zones de couverture ;

Impossible d’accéder à PlayStation Now hors des zones de couverture ; Tous les jeux ne peuvent pas être téléchargés ;

Tous les jeux ne peuvent pas être téléchargés ; La diffusion en streaming est en 1080p ou 720p. Ce qui baisse provoque une baisse des détails et de la netteté de l’image pour les jeux PS4.

Quelles sont les alternatives à PlayStation Now ?

La concurrence est rude en ce qui concerne les jeux multijoueurs en ligne. Ainsi, le marché offre des alternatives à PS Now telles que Xbox Game Pass et Stadia. En effet, Xbox Game Pass fournit une large bibliothèque de jeux classiques Xbox ainsi que de nouveaux jeux propriétaires Xbox. Il faut toutefois signaler que ce produit n’est pas compatible à une console PS mais plutôt à une console Xbox ou un PC.

La version Ultimate est également adaptée au PC et aux appareils mobiles. En plus de cela, celle-ci offre de temps en temps des remises et des contenus sans frais, EA Play et le service de jeu en cloud version bêta.

Quant à Google Stadia, c’est le service de jeu en nuage de Google. Il fournit une grande bibliothèque de jeux, mais il faut payer chaque jeu avec lequel vous voulez jouer.

PS Now en vaut-il la peine ?

Malgré quelques points à améliorer concernant le service, l’investissement de Sony en créant PlayStation Now s’est avéré payant. En effet, les nouveaux venus de la communauté PlayStation peuvent jouer aux anciens jeux en quelques clics. De surcroît, un abonnement annuel à PS Now permet d’économiser de l’argent (cf tarifs).

En outre, PlayStation Now fonctionne aussi sur un PC bien qu’il ne dispose pas encore d’application mobile. Ce qui signifie que vous pouvez jouer autant de fois avec votre console qu’avec votre PC. Avec une bonne qualité d’image et une bibliothèque de plus de 800 jeux en constante mise à jour, on peut affirmer que le service en vaut la peine. C’est une bonne façon de rattraper votre retard si vous avez commencé directement avec PS5.

PlayStation Now remplacé par PlayStation Plus

Fin mars 2022, Sony a révélé ses plans pour combiner PS Now et PS Plus pour offrir une expérience comparable à ce que propose Xbox Game Pass. L’on se retrouve donc avec un système d’abonnement à 3 niveaux : Essential, Extra et Premium.

PlayStation Plus Essential : 8,99 €/mois ou 24,99 €/trimestre ou 59,99 €/an

: 8,99 €/mois ou 24,99 €/trimestre ou 59,99 €/an PlayStation Plus Extra : 13,99 €/mois ou 39,99 €/trimestre ou 99,99 €/an

: 13,99 €/mois ou 39,99 €/trimestre ou 99,99 €/an PlayStation Plus Premium : 16,99 €/mois ou 49,99 €/trimestre ou 119,99 €/an

Sortie prévue : juin 2022.