Apple M2 Pro vs M1 Pro : quelles différences et que choisir ?

Apple a créé la surprise générale en dévoilant son MacBook Pro M2 et ses nouveaux chipsets M2 Pro et M2 Max.

Avec plus de GPU, la M2 Max est incontestablement la plus puissante des deux dernières puces que l’on peut trouver sur les ordinateurs d’Apple et ses iPad. Il est toutefois ici question des différences entre la M2 Pro de 2023 et son prédécesseur, la M1 Pro de 2021.

Apple dote sa M2 Pro de plus de GPU

Lors de sa livraison, la M1 Pro s’est illustrée comme l’une des puces les plus puissantes du moment. Elle débarquait alors avec un GPU à 16 cœurs. En vidéo 8K, elle affichait une vélocité de 1,7 fois supérieure à celle du GPU Radeon Pro 5600M d’AMD. Toutefois, la M2 Pro affiche des particularités bien plus puissantes en ne citant que ses 19 cœurs.

Un nombre plus élevé de cœurs implique une plus grande vitesse et une capacité de traitement en simultanée de plus de données. Apple affirme d’ailleurs que sa M2 Pro est le choix par excellence pour l’édition de vidéos 4K ou pour un rendu 3D.

M2 Pro arrive avec aussi plus de CPU et de transistors

Les deux dernières puces d’Apple possèdent aussi plus de CPU. Si la M1 Pro se prête à une configuration avec un processeur allant jusqu’à 10 cœurs. Quant à la M2 Pro, elle se démarque avec un processeur de 12 cœurs.

Apple indique que la M2 Pro devrait être plus performante que la M1 Pro. En effet, un ordinateur avec plus de cœurs est plus multitâche. Ceci fait que la M2 Pro soit la meilleure option pour les personnes recherchant une haute puissance de performance brute.

Avec ses 40 milliards de transistors, la M2 Pro dépasse largement la M1 Pro. Cette dernière a en effet 6,3 milliards de transistors en moins que la dernière-née d’Apple. Un nombre plus élevé de transistors signifie en effet que l’ordinateur en question est plus multitâche.

Apple M2 Pro, plus d’atouts pour la gestion de tâches créatives

Apple n’a pas encore annoncé officiellement les statistiques de ses dernières puces. Elle a toutefois déjà publié un graphique montrant la vélocité de la M2 Pro par rapport à la M1 Pro. La dernière-née se démarque aussi bien en transcodage qu’en montage vidéo. Sa rapidité se voit aussi dans la mise à l’échelle d’image et de retouche photo…