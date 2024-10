Comment faire pour localiser un téléphone perdu ?

Perdre son téléphone peut être angoissant, mais plusieurs solutions existent pour le retrouver ou pour sécuriser vos données personnelles. Voici les méthodes principales pour localiser un smartphone perdu, que vous soyez utilisateur Android, iPhone, ou d’autres systèmes.

Nous avons tous vécu la panique existentielle de perdre notre smartphone. Tout d’abord, vous vérifiez dans votre sac à main ou dans votre sac de travail. Vous regardez sous votre lit et entre les coussins du canapé. Vous vérifiez même s’il est encore branché sur le chargeur ! Mais non, votre smartphone est introuvable.

Ne sachant plus quoi faire, vous commencez à revenir sur vos derniers pas. Votre smartphone n’est ni dans la salle de bain ni dans la cuisine. Puis, vous regardez même à l’intérieur de votre réfrigérateur au cas où vous l’avez posé là accidentellement lorsque vous avez commencé à préparer le dîner. Si ce scénario vous semble familier, vous n’êtes pas le seul.

En fait, la sensation d’effroi va bien au-delà de la perte d’un portefeuille ou des clés de la maison. En plus de la valeur monétaire de votre téléphone, il rassemble de nombreuses informations personnelles.

Avec des milliers de requêtes par mois, « comment trouver mon smartphone » est l’un des problèmes les plus courants auxquels les gens sont confrontés dans la vie quotidienne. Heureusement, il existe de nombreuses façons de localiser son téléphone perdu ou égaré. Lisez ce guide pour en savoir plus.

Localiser votre téléphone perdu avec votre compte Google

Pour les utilisateurs d’Android, la méthode la plus simple pour retrouver un téléphone perdu consiste à utiliser le service « Localiser mon appareil » de Google. Cette option requiert un téléphone allumé, connecté à votre compte Google, et avec la géolocalisation activée.

Effacer les données en dernier recours : En cas de vol, Google offre la possibilité d’effacer toutes les données. Attention, cette option est irréversible et rend impossible toute nouvelle localisation de l’appareil.

Étapes pour localiser : Connectez-vous à votre compte Google sur un ordinateur, recherchez « Localiser mon appareil ». Une carte affiche le dernier emplacement connu de votre téléphone.

Faire sonner le téléphone : Si votre téléphone est perdu à proximité, vous pouvez le faire sonner, même en mode silencieux, pendant cinq minutes.

Verrouiller et sécuriser les données : Si le téléphone est perdu ailleurs, activez un verrouillage à distance et laissez un message de contact pour toute personne retrouvant l’appareil.

Il faut savoir en effet que Google est le propriétaire d’Android. Par conséquent, les smartphones qui utilisent ce système d’exploitation sont livrés avec certaines applications Google préinstallées, notamment Google Maps, Gmail et le Google Play Store.

Localiser votre smartphone via les fonctionnalités offertes par le fabricant

Si vous ne disposez pas d’un compte Google, il existe encore d’autres options pour localiser votre téléphone. En fait, la plupart des appareils sont dotés d’une application de suivi.

Cas de Samsung

Prenons l’exemple des appareils Samsung, ils disposent d’un paramètre appelé Traçage du mobile, qui fonctionne de la même manière que Localiser mon appareil de Google. Par conséquent, si le paramètre est activé, vous pouvez suivre votre smartphone grâce à l’application ou en ligne via le site Web.

Assurez-vous que ce paramètre soit toujours activé. De cette façon, vous pouvez trouver le dernier emplacement connu de votre smartphone. En fait, il a les mêmes capacités que Google, avec l’ajout de quelques fonctionnalités pratiques. Grâce à Traçage du mobile, vous pouvez récupérer des messages et des appels téléphoniques, et même prolonger la durée de vie de la batterie.

Localiser un iPhone avec l’application Localiser

Pour les utilisateurs d’iOS, l’application Localiser d’Apple permet de suivre la position d’un iPhone perdu.

Configuration : Activez « Localiser mon iPhone » dans Paramètres > Votre identifiant Apple > Localiser et cochez « Activer la recherche hors ligne » et « Envoyer la dernière position ».

: Activez « Localiser mon iPhone » dans et cochez « Activer la recherche hors ligne » et « Envoyer la dernière position ». Étapes pour retrouver un iPhone : Utilisez un autre appareil iOS ou connectez-vous sur iCloud.com pour voir l’emplacement du téléphone sur une carte.

: Utilisez un autre appareil iOS ou connectez-vous sur pour voir l’emplacement du téléphone sur une carte. Mode Perdu : Activez le mode Perdu pour verrouiller l’iPhone à distance, afficher un message et activer une sonnerie.

: Activez le mode Perdu pour verrouiller l’iPhone à distance, afficher un message et activer une sonnerie. Effacer les données : Si le téléphone est volé, vous pouvez effacer son contenu pour protéger vos informations sensibles

Localiser votre téléphone perdu avec une application tierce

Outre les options intégrées, plusieurs applications tierces proposent des fonctionnalités de suivi avancé.

eyeZy : eyeZy utilise une technologie de géolocalisation appelée Pinpoint, permettant de localiser avec précision le téléphone perdu. Elle offre des fonctions supplémentaires, comme la possibilité de définir des zones de suivi. EyeZy fonctionne en mode masqué, ce qui empêche un éventuel voleur de désactiver l’application.

: utilise une technologie de géolocalisation appelée Pinpoint, permettant de localiser avec précision le téléphone perdu. Elle offre des fonctions supplémentaires, comme la possibilité de définir des zones de suivi. EyeZy fonctionne en mode masqué, ce qui empêche un éventuel voleur de désactiver l’application. Where’s My Droid : Cette application permet d’activer l’appareil photo à distance, pratique pour obtenir une image de l’environnement ou de la personne qui détient le téléphone.

Ces applications offrent des options comme le verrouillage, la suppression de données, et le suivi GPS, et peuvent être utilisées en complément des outils Google et Apple.

Localiser votre téléphone en utilisant le numéro IMEI

Pour localiser le téléphone portable à l’aide du numéro IMEI, il faut télécharger une application tierce de suivi IMEI, comme IMEI Tracker-Find My Device par exemple. Toutefois, il vaut mieux utiliser cette méthode en dernier recours.

En principe, le numéro IMEI correspond à une combinaison de 15 chiffres unique au smartphone. Il se trouve dans la section « À propos » des paramètres. Il figure également derrière la batterie de l’appareil. À chaque achat d’un nouveau smartphone, il faut toujours noter l’IMEI et le conserver dans un endroit sûr.

En effet, si le smartphone a été volé, il suffit de signaler le numéro IMEI aux autorités. En outre, le numéro peut également être bloqué afin que personne d’autre ne puisse enregistrer le smartphone à l’avenir.

Mesures préventives pour éviter de perdre votre téléphone

Pour minimiser les risques de perdre votre téléphone, quelques mesures simples peuvent faire la différence. D’abord, activez régulièrement les options de sauvegarde de vos données, que ce soit via le cloud ou sur un ordinateur. En cas de perte, cela vous garantit que vos informations, photos, et contacts restent accessibles. Activez aussi les options de localisation (comme « Localiser mon appareil » pour Android ou « Localiser » pour iPhone) dès aujourd’hui. Ces fonctionnalités permettent de suivre votre téléphone en temps réel et facilitent sa récupération. Enfin, l’utilisation d’étuis de protection avec pochettes peut aider. Ils permettent de ranger le téléphone dans des endroits précis, minimisant les risques d’oubli. Ces gestes, simples mais efficaces, assurent une meilleure protection de votre téléphone et vous aident à le retrouver rapidement en cas de perte accidentelle.

Comment configurer la localisation sur votre téléphone dès aujourd’hui

Activer la localisation sur votre téléphone est essentiel pour le retrouver en cas de perte. Sur Android, allez dans Paramètres > Sécurité > Localiser mon appareil et activez l’option. Pour une localisation optimale, veillez à activer également les services de localisation via Google. Sur iOS, accédez aux Paramètres > [Votre nom] > Localiser > Localiser mon iPhone et activez l’option ainsi que la fonction de recherche hors ligne et « Envoyer la dernière position ». Cette dernière fonctionnalité envoie automatiquement l’emplacement de votre appareil lorsque sa batterie est faible. En configurant dès maintenant ces options, vous maximisez vos chances de retrouver votre téléphone en cas de perte. La localisation se fait alors rapidement, vous évitant la panique d’une recherche à l’aveugle.

Les erreurs à éviter lors de la localisation d’un téléphone perdu

Lors de la recherche d’un téléphone perdu, certaines erreurs courantes peuvent compliquer la récupération de l’appareil. Évitez d’effacer les données trop rapidement : cette action empêche toute tentative future de localisation en désactivant les fonctionnalités de suivi. Il vaut mieux d’abord essayer de le faire sonner ou de le verrouiller à distance. Une autre erreur fréquente est de ne pas signaler la perte à votre opérateur, une démarche pourtant essentielle pour éviter tout usage frauduleux de votre carte SIM. Enfin, ne tardez pas à activer les fonctions de localisation dès l’achat de votre appareil. En somme, en évitant ces erreurs et en réagissant de manière posée, vous augmentez significativement les chances de retrouver votre téléphone en sécurité.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn