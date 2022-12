[Test] Apple Watch SE (2e gen.) : que vaut la montre entrée de gamme d’Apple ?

L’Apple Watch SE (2e gen.) revient dans une nouvelle version avec un rafraîchissement et une configuration adaptée aux petits budgets.

Si vous n’avez jamais eu d’Apple Watch jusqu’à présent, cette nouvelle montre connectée de la marque américaine est ce qu’il vous faut. Avec un petit prix et la qualité Apple au rendez-vous, c’est un produit parfait pour débuter !

Lors de nos derniers tests, la SE édition 2020 était pour nous la meilleure option pour beaucoup de personnes. Rappelez-vous, l’always on display, les écrans à bordures fines, les fonctionnalités avancées telles que l’ECG étaient tous des nouveautés.

Actuellement, la donne a changé. Ce n’est pas que la SE édition (2e gen.) n’est pas bonne, c’est juste que son rôle a changé dans la gamme des Apple Watch.

Présentation

Il y a beaucoup de choses que j’apprécie particulièrement sur cette nouvelle version de l’Apple Watch SE. Déjà, elle profite des mêmes puces que la nouvelle Series 8 et l’Ultra ainsi que du même accéléromètre ultra rapide et du gyroscope améliorés.

Cela signifie donc qu’elle est capable de détecter les collisions. Selon Apple, ses performances sont 20 % supérieures à la première génération de l’Apple Watch SE. Par ailleurs, elle profite des nouvelles fonctionnalités offertes par WatchOS 9.

C’est-à-dire, les rappels de prise de médicaments, le mode basse consommation optimisée, la nouvelle application boussole, etc. Outre l’affichage permanent, il ne lui manque plus que les capteurs de santé avancés (capteur de température, de niveau d’oxygénation sanguine, ECG).

Toutefois, à un prix qui débute à 299 €, aucune montre connectée de ce niveau n’est aussi compétitive en termes de fonctionnalités et de qualité. On peut donc dire que l’Apple Watch SE est une montre connectée polyvalente et relativement abordable.

Pour une première acquisition ou un upgrade de votre ancienne montre, l’Apple Watch SE est donc le meilleur achat envisageable.

Caractéristiques techniques Dimension : 40 mm x 34 mm x 10.7 mm

Poids : 26.4 g

Batterie :Li – Ion

Autonomie : 18 h utilisation standard

Taille de l’écran : 1.78 pouce

Technologie de l’écran : OLED

Définition de l’écran : 448 x 368 pixels

Format de l’écran : rectangulaire

Mémoire interne : 32 Go

WiFi : WiFi 4 (n)

Indice de protection : IP68

Capteur de rythme cardiaque (ECG) : Présent

Analyse du sommeil : Présente

Capteur de lumière ambiante : Présent

Prix : 299 €

Apple Watch SE (2e gen.) : design et conception

À première vue, ce ne sera pas facile de distinguer la nouvelle Apple Watch SE de son aîné. En effet, tout comme la version 2020, la nouvelle SE présente une finition en aluminium et est disponible en deux configurations : 40 mm et 44 mm.

Ce qui change, eh bien, ce sont les couleurs. Vous pourrez choisir entre midnight, lumière stellaire et argent tandis que sur la version 2020, le choix se limitait à gris sidéral et argent. Apple a également redessiné le dos de la montre avec une finition plus proche de celle du boîtier pour un combo plus premium.

Le petit bémol sur l’Apple Watch SE (2e gen.), c’est la largeur de son écran. En effet, elle ne permet pas d’utiliser un clavier dessus, même si les concurrents d’en face (Samsung) y parviennent. Si comme moi, vous souhaitez répondre à un message rapidement, vous pouvez quand même utiliser la reconnaissance vocale ou griffonner les lettres.

Sinon, l’écran du SE rend tout de même très bien. Vous pourrez confortablement lire vos notifications ou vos actualités, aucun souci de ce côté-là ! Selon moi, l’absence de l’always on display est vraiment dommage. Il devrait être présent sur chaque gamme d’Apple Watch, après tout de même trois ans dans le domaine.

La puissance de l’Apple Watch SE (2e gen.)

Tout comme l’Apple Watch S8, la SE est dotée du même processeur. Cela lui confère une sensation générale agréable et une grande vivacité dans le traitement des tâches. Lors du test, les applications n’ont connu aucune latence lors de leurs lancements et Siri m’a directement reconnu.

Apple affirme que la nouvelle SE est 20 % plus rapide que son aîné et la différence est réellement perceptible. En outre, une ouverture instantanée des applications alors que sur le modèle de 2020, il fallait parfois attendre un peu.

Ce qui est réellement important, c’est le fait que la SE est donc une montre connectée qui va durer. Effectivement, à chaque mise à jour, l’Apple Watch SE ne sera jamais obsolète, étant équipé du dernier processeur d’Apple.

Dans le passé, même si les montres prenaient en charge les mises à jour logicielles, le matériel vieillissant n’arrivait pas à gérer les nouvelles fonctionnalités. La nouvelle Apple Watch SE ne sera donc jamais en retard sur ses consœurs s’il est question d’implémentation de ce type.

Les fonctionnalités de l’Apple Watch SE

La nouvelle fonctionnalité majeure des dernières gammes d’Apple Watch, autant sur la SE, la Série 8 ou encore l’Ultra est la capacité de détecter les accidents de voiture. Pour permettre cela, Apple a doté ses montres d’un accéléromètre ainsi que d’un gyroscope grandement optimisé.

La marque américaine déclare également que les algorithmes de détection d’accidents ont été simulés en laboratoire avec des chocs frontaux, arrière, sur le côté ou encore des tonneaux.

Lorsqu’un accident est détecté, l’Apple Watch SE (2e gen.) alertera automatiquement les services d’urgence et partagera votre localisation si vous ne répondez pas en 10 secondes. Vos contacts d’urgence seront également immédiatement contactés.

Ce type de dispositif fait partie des fonctionnalités de sécurité proposée par Apple depuis quelques années maintenant. Cela inclut les appels d’urgence et les détecteurs de chute. Par ailleurs, cette nouvelle fonctionnalité est arrivée peu après leur apparition sur les Google Pixel.

Une autre amélioration présente sur l’Apple Watch SE est l’optimisation de sa boussole. Celle-ci se veut être plus précise et rendre la navigation plus facile dans des zones inconnues en marquant des points d’intérêts.

L’option Backtrack additionnée au marquage vous permettra par exemple d’utiliser le GPS pour rebrousser chemin au cas où vous ne seriez plus où se trouve votre tente. Lors des tests, nous avons pu constater que ces options pouvant être grandement utile, là où Google Maps ne pouvait pas nous aider.

Prix de l’Apple Watch SE 2022 (2e gen.)

L’Apple Watch SE 2022 est déjà disponible. Pour la version de 40 mm, comptez 299 € pour la version WiFi et 350 € pour la version 4G. L’Apple Watch SE de 44 mm coûte 339 € en modèle WiFi et 389 € en 4G.

Le verdict final

À 299 €, on peut dire que l’Apple Watch SE (2e gen.) est un excellent choix pour une première acquisition ou si vous ne souhaitez pas débourser plus de 400 € pour une montre connectée.

Par ailleurs, elle excelle dans de nombreux domaines à l’instar du suivi des entraînements et du sommeil, comme des fonctionnalités. Même si on aurait préféré qu’elle soit plus complète, c’est tout de même un excellent produit.

Toutefois, si vous avez déjà eu une Apple Watch auparavant, prenez plutôt un modèle plus premium.

Une pléthore de fonctionnalités

Le suivi de la fréquence cardiaque excellent

Le GPS très bon

Deux jours complets d’autonomie en mode basse consommation

La couronne rotative pour naviguer

Pas d’always on display

Des bordures encore trop voyantes

Absence de l’ECG, du WiFi 5 et du SpO2

Uniquement réservé aux iPhone

Design et conception - 8.5 Fonctionnalités - 8 Puissance - 9.5 Rapport qualité/prix - 10 9 Design et Ergonomie : Design premium. Finition de qualité. Un écran insuffisamment large, mais tout de même très agréable. Utilisation : Appairage simple mais uniquement disponible pour les iPhone. Fonctionnalités : Très nombreuse, un excellent choix pour débuter. Rapport Qualité / Prix : Un prix très séduisant pour un produit de bonne qualité.