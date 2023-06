Comment utiliser votre montre connectée pour la natation ?

Si vous avez une montre connectée pour faire de la natation en compétition ou en eau libre, cet accessoire est très pratique afin de mesurer vos performances et vous permettre de les améliorer. Enregistrant toutes vos données, il est maintenant devenu courant de les employer.

Apple, Fitbit et Samsung ont rejoint Garmin, Suunto et Polar pour proposer des trackers de fitness et des smartwatch conçus pour la natation. Mais comment en faire usage ? Voici de quoi il retourne.

A quoi sert une montre connectée de natation ?

Les smartwatch conçues pour être emmené dans l’eau sont des dispositifs aidant à améliorer considérablement les performances d’un nageur amateur ou professionnel. Toutefois, comme pour tout appareil pourvu de technologie, il est impératif de savoir comment l’utiliser pour en tirer le meilleur parti.

Comme avant et après une séance de sport en salle, toute montre connectée doit être configurée. Il en est de même pour les montres connectées conçues pour la nage ou la plongée. Et il est essentiel de connaître leur niveau d’étanchéité. Selon les normes, seules les smartwatch présentant une certification de 5 ATM et plus peuvent être portées dans l’eau. Cela veut dire que vous pouvez aller jusqu’à 50 mètres de profondeur, elles fonctionneront toujours.

Mais les meilleures montres connectées qui sont idéales pour la natation doivent être étanches à raison de 10 ATM. A ce stade, vous pouvez effectuer des séances de plongée sous-marine avec. Elles tiendront le coup. Par contre, les smartwatch qui ne présentent que 3 ATM ou moins sont tout juste résistantes à la pluie. Ce ne sont pas des appareils conçus pour la natation.

Les indicateurs à prendre en considération lors d’un parcours de natation

Certains modèles de montres connectées sont capables de recueillir différentes données lors d’un parcours de natation. Voici la liste des indicateurs qui sont les plus souvent relevés. Grâce à eux, vous pourrez vous faire une idée de vos performances.

Le SWOLF

Comme au golf il est nécessaire de faire le moins de frappes afin d’avoir le score le plus élevé, en natation, c’est à peu près le même concept. Nager vite en un minimum de temps prouve que vos performances sont élevées. Ce qui est très bien si vous êtes un compétiteur chevronné.

Et toute bonne montre connectée pour la natation est normalement capable de mesurer le « swolf » d’une personne. Cette donnée permet à tout bon nageur d’améliorer son temps. Il est calculé en ajoutant le temps nécessaire pour nager une longueur de piscine au nombre de mouvements de nage pour cette longueur.

Ainsi, s’il faut 30 secondes pour nager une longueur de 25 m et que vous le faites en 14 mouvements, votre SWOLF sera de 44. Votre smartwatch vous l’indiquera. Pour faire progresser ce score, il suffit de nager plus vite et de faire moins de mouvements. Si vous pouvez améliorer ces deux aspects, vous verrez votre score SWOLF chuter. Le SWOLF des nageurs performants se situe entre 35 et 45. Tandis que les professionnels de natation ont un score en dessous de 35.

Le rythme de nage

Toute montre connectée qui est faite pour la natation peut également mesurer votre « pace » ou le rythme auquel vous nagez. Il s’agit de votre vitesse de déplacement dans l’eau. Elle est exprimée en minutes par 100 mètres. Et cette donnée est calculée en divisant la distance totale parcourue par le temps. Ainsi, si un nageur fait 1 000 m en 21 minutes et 58 secondes. Son allure sera de 2 minutes et 12 secondes pour 100 m (soit 2,7 km/h ou 1,7 mph).

La plupart des smartwatch affichent alors 2 chiffres. Le premier est le rythme moyen du nageur sur l’ensemble de la séance de natation et le second, son meilleur temps. Une montre connectée capture le meilleur temps d’une personne sur courte distance et indique la vitesse à laquelle elle est capable d’aller à toute allure.

Le temps

Si le temps peut souvent être mesuré via un chronomètre, ce n’est pas aussi simple en natation. Cette donnée peut être décomposée en temps total, temps de déplacement et temps écoulé.

Le temps de déplacement est évidemment le temps que l’utilisateur de la smartwatch a passé à nager. Mais il est aussi important de tenir compte du temps qui s’est écoulé pendant la séance de natation en cours. Ainsi, si vous nagez pendant 10 minutes, que vous vous reposez pendant 5 minutes, puis que vous nagez encore 10 minutes, le temps écoulé sera de 25 minutes.

Le temps total, quant à lui, correspond à la durée totale de la séance d’entraînement. La mise en pause du chronomètre de repos compte aussi. Par conséquent, si vous devez interrompre votre séance pour aller chercher quelque chose ou vous reposer, le temps total en tient toujours compte.

Les calories

Pour suivre, tout bon nageur doit savoir gérer ses calories. Et heureusement, grâce aux montres connectées d’aujourd’hui cette donnée est facile à obtenir. De nombreux modèles ont une application dédiée à cela. Mais lorsque certaines smartwatch ne donnent que le total brûlé, d’autres le décomposent en calories actives. Ce sont les calories que vous avez brûlées en pleine action dans l’eau. Et il y a les calories totales qui comptent vos mouvements, vos pauses et même le temps durant lequel vous ne faites rien.

Type de nage

Puis, les montres connectées les plus perfectionnées peuvent détecter le type de nage que vous effectuez. Ce qui est très astucieux pour les nageurs professionnels. Ces smartwatch peuvent leur permettent d’être plus précis quand ils changent de cadence, car en natation le type de nage adopté peut avoir un fort impact sur le chronomètre.

Si vous effectuez une combinaison de nages dans le même intervalle. C’est-à-dire sans arrêter le chronomètre et le redémarrer lorsque vous commencez une nouvelle nage. La plupart des systèmes de suivi des nageurs enregistreront simplement votre type de nage comme étant « mixte« .

Pour éviter cela, il est donc nécessaire de porter une montre connectée sachant faire la différence entre le crawl (ou nage libre, comme on l’appelle généralement), la brasse, le dos et le papillon.

Cependant, il est actuellement difficile de se positionner sur un modèle en particulier. Voilà pourquoi, il est bon de connaître quels sur les smartwatch idéalement faites pour la natation.

Top 3 des meilleures montres connectées pour la natation

Etant donné que le fait de nager est une activité qui requiert du matériel étanche et résistant, voici la liste des meilleures smartwatch pouvant vous suivre dans l’eau.

La Garmin Swim 2

Caractéristiques techniques Verre: chimiquement renforcé

Dimensions boîtier: 42 × 42 × 11,4 mm

Format d’affichage: 26,3 mm (1,04 po) de diamètre

Type d’affichage: Antireflet, MIP transflectif

Poids: 36 g

Étanchéité: 5 ATM

Autonomie: 7 jours mode normal et 13 heures mode intensif

La marque américaine Garmin est un leader dans le domaine de la conception de smartwatch outdoor. Et en termes de natation, la Swim 2 est sans nul doute leur meilleure montre connectée ! Elle offre un excellent suivi des performances d’un nageur que ce soit en piscine ou en eau libre. Son écran HD est clair et net. Il est donc assez facile de consulter vos constantes à tout moment et dans n’importe quelle condition de luminosité grâce à son rétroéclairage.

Et le principal atout de cet accessoire, c’est son système de note SWOLF. La Garmin Swim 2 analyse vos mouvements à l’aide de son accéléromètre. Et une fois vos données enregistrées, cela vous aidera à perfectionner vos techniques. Elle est aussi dotée d’un excellent GPS. C’est très pratique si vous faites de la nage en eau libre. C’est donc un véritable coach capable de voir vos petites erreurs et de les corriger.

La facilité de la prise en main

L’application Garmin Connect qui permet une analyse sérieuse

L’autonomie laisse parfois à désirer

Impossible d’enregistrer des morceaux de musique

Caractéristiques techniques

Cardio poignet Garmin Elevate ...

Accéléromètre et vibrations in...



L’Apple Watch Ultra

Caractéristiques techniques Boîtier: 49 mm

Résistance:poussière IP6X, eau

Certification: MIL-STD 810H

Écran: Rétina 2000 nits

Étanchéité: 4 ATM

Autonomie: 60 heures mode économie d’énergie et 36 heures mode intensif

En 2ème position des meilleures montres connectées pour la natation, il y a l’Apple Watch Ultra. Elle se distingue par son boîtier en titane MIL-STD-810 H certifié WR100 pour la résistance à l’eau et EN 13319 pour la plongée. Et ce modèle permet également d’avoir des statistiques d’efficacité comme le score SWOLF. Et elle peut déterminer automatiquement quel type de nage vous effectuez.

L’application « Profondeur » permet aux utilisateurs d’exploiter pleinement cette fonction afin de lire la pression de l’eau. Elle peut notamment être emmenée jusqu’à 40 mètres de profondeur, cela ne lui fera rien. Elle est conçue pour une utilisation outdoor intense. Apple a même lancé l’application « Oceanic Plus » qui offre encore plus de données de plongée.

Mais il faut savoir que toutes les Apple Watches verrouillent automatiquement leur écran lorsque vous commencez un entraînement de natation. L’écran tactile se réactive une fois sur la terre ferme, où vous pouvez consulter les mesures prises par l’appareil.

Écran plus grand et plus lumineux

Batterie la plus durable sur une Apple Watch

Disponible en une seule taille

Les mesures de la condition physique ne sont pas aussi complètes que celles des concurrents

Caractéristiques techniques

Boîtier en titane de qualité a...

L’écran le plus grand et le pl...



L’Amazfit T-Rex Pro

Caractéristiques techniques Dimensions: 47,7 x 47,7 x 13,5 mm

Résistance: Chocs, Pluie, Gel, température -40°C ou 70°C

Écran: AMOLED HD 1,3 pouces

Étanchéité: 10 ATM

Poids: 59,4 g (avec bracelet)

Autonomie: 18 jours mode normal

Enfin, l’Amazfit T-Rex Pro est l’une des meilleures montres connectées qui est idéale pour la natation, car cette tocante de conception militaire. Et c’est un véritable outil de compétition. Elle est faite pour les personnes aimant pratiquer des activités de plein air comme le trail ou la randonnée.

Mais c’est aussi une smartwatch que vous pouvez emmener nager. Dotée d’un degré de 10 ATM, l’Amazfit T-Rex Pro est très étanche, car il est possible de la porter en allant jusqu’à une profondeur de 100 mètres. Elle supporte très bien la pression de l’eau. Ce qui vous permet de surfer avec, de nager ou d’explorer les mystères des fonds sous-marins. Grâce à elle, vous pourrez surveiller vos constantes convenablement et profiter pleinement de vos sorties. Dotée d’un GPS lié à un système de navigation par satellite, elle vous permettra de jamais vous perdre.

Autonomie jusqu’à 20 heures

Accessible à bon prix

Design grossier

Prix élevé

Caractéristiques techniques

Technologie de connectivité: B...

Taille d'affichage: 1.3 pouces

