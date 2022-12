Apple Watch Ultra : votre ordinateur de plongée grâce à l’Oceanic Plus

Transformez votre Apple Watch Ultra en outil de plongée infaillible grâce à la nouvelle application Oceanic Plus. Plus sûre et plus précise, cette application transformera votre escapade sous-marine en expérience récréative unique.

Appréciez la douceur de la vie sous-marine avec l’Apple Watch Ultra en téléchargeant l’application Oceanic Plus. Robuste, performante et polyvalente, cette montre connectée vous permettra de repousser vos limites sous l’eau. Couplée avec la bonne application, elle épousera vos besoins tout en boostant votre performance. Dans ce qui suit, nous allons vous présenter l’utilisation de l’Apple Watch Ultra en plongée avec l’application Oceanic Plus.

L’Oceanic Plus, l’application qui transforme votre Apple Watch Ultra en outil performant

L’Apple Watch Ultra est conçue pour accompagner les plongeurs professionnels avec le tracker de plongée Oceanic Plus. Cette application transformera votre simple montre connectée en un véritable ordinateur de plongée des plus performants. Elle permet d’indiquer la profondeur et la température de l’eau ainsi que d’autres informations utiles à la plongée. Vous pourrez facilement fixer des limites à la profondeur et à la durée de la plongée pour prévenir les accidents de décompression grâce à cet outil.

Une interface utilisateur intuitive pour une meilleure utilisation de l’Apple Watch Ultra

Dotée d’une interface utilisateur des plus intuitives, l’Apple Watch Ultra dispose d’un excellent affichage même sous l’eau. Des couleurs vives vous indiqueront quand vous devez plonger plus profondément et quand vous devez vous arrêter. Elle peut remplacer un ordinateur de plongée traditionnel. Qui plus est, vous pouvez l’utiliser pour planifier vos plongées grâce à un planificateur intégré. Votre Apple Watch Ultra vous informera sur la marée au cours de la journée de plongée pour une meilleure sécurité.

Une application dédiée pour vous récapituler vos données de plongée

Sachez que l’Apple Watch Ultra recoupera les données de plongée grâce à l’application Oceanic Plus. Les renseignements concernant votre plongée vous seront fournis tels que la distance parcourue, la durée de la plongée et la vitesse à laquelle vous avez plongé. Vous recevrez également un récapitulatif sur les animaux marins que vous avez pu voir durant votre escapade. Assurez-vous de télécharger la version iPhone de l’application pour obtenir toutes ces informations à portée de mains !

Des notifications depuis l’Apple Watch Ultra conçues spécialement pour la plongée

Vous avez rempli votre planificateur pour vivre une expérience enrichissante durant votre plongée avec l’Apple Watch Ultra ? Sachez que vos notifications seront transmises par des vibrations suffisamment puissantes pour pénétrer des combinaisons de plongée avec une épaisseur de 7 mm. Cela permet de différencier les notifications reçues par votre Apple Watch avec le bip sonore émis par un ordinateur de plongée, très pratique lorsqu’on est accompagné !

