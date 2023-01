Fossil annonce une montre hybride avec une autonomie incroyable

Au CES 2023, Fossil annonce une nouvelle montre avec une autonomie tout simplement bluffante ! Il s’agit de la Fossil Gen 6 Wellness Edition, et elle a de quoi surprendre. Nous détaillons tout cela ici, pour vous !

Grandement appréciées pour leur praticité au quotidien, les montres connectées ont intégré la vie de beaucoup d’utilisateurs. Toutefois, elles ont un petit bémol : l’autonomie. Pour cause, à l’inverse des montres classiques, elles ont besoin d’être rechargées.

Sur certains modèles, cette autonomie s’avère souvent très juste pour tenir toute une journée. En conséquence, la majorité des smartwatchs se recharge quotidiennement. Toutefois, certaines marques se sont penchées sur la problématique et en ont développé pouvant tenir sur plusieurs jours.

Parmi les montres capables de telles prouesses, le nouveau produit signé Fossil : la Gen 6 Hybrid Wellness Edition mise avant durant le CES de cette nouvelle année. Deux particularités la caractérisent. D’un côté, elle « hybride ». Elle possède en même temps, un écran affichant les informations et des aiguilles mécaniques dans le but de plaire au plus grand nombre.

En comparaison des autres modèles de la marque, elle se distingue grâce à des capteurs en plus.

Fossil annonce que sa nouvelle montre a une autonomie de deux semaines

D’un autre côté, la grande particularité de cette nouvelle montre Fossil, c’est son autonomie ! Effectivement, d’après le fabricant, la Gen 6 Hybrid Wellness Edition serait en mesure de tenir deux semaines sur une charge complète !

Toujours est-il, cette donnée peut varier selon l’intensité d’utilisation. Pour proposer une telle prouesse, leur montre connectée n’est pas installée avec le système de Google : Wear OS. D’autre part, la montre n’a pas l’écran retrouvé conventionnellement sur les smartwatchs. À la place, elle se dote d’un écran E Ink. Ce dernier consommerait peu d’énergie.

À contre-coup, certaines concessions sont faites en termes de fonctionnalités. Par exemple, vous ne pourrez pas installer d’applications depuis Play Store. Cependant, les suivis de santé et de l’exercice physique n’ont pas été laissés pour compte. Fossil a doté sa montre non seulement d’une autonomie bluffante, mais aussi d’un accéléromètre, d’un capteur SpO2 et d’un cardiofréquencemètre. En plus d’afficher les notifications, elle possède également un microphone qui permet de passer des appels et les commandes vocales avec Alexa.