L’autonomie de cette montre connectée humilie Apple et Samsung

La marque KOSPET entend bien humilier les montres connectées d’Apple et Samsung grâce à l’autonomie bluffante de leurs nouveaux produits. La TANK M2 rentre dans une bataille féroce avec les deux géants. Pour ne rien rater de cette pépite, découvrez tout ce qu’il faut savoir dans cet article !

Avant le lancement à l’internationale de sa nouvelle montre connectée, KOPSET a débuté par une campagne de prévente pour sa nouvelle TANK M2 sur AliExpress. Selon la marque, le gadget connecté assurerait une autonomie de 60 jours en mode veille ou 15 jours avec une utilisation typique.

C’est tout ? Eh bien, non ! Cela ne s’arrête pas à cela. En effet, l’autonomie de cette montre connectée n’est pas son seul point fort puisqu’elle présente des fonctionnalités tout aussi impressionnantes. Tout cela dans le but de concurrencer les montres connectées signées Apple et Samsung.

Les caractéristiques de la KOSPET TANK M2

Pour offrir le meilleur confort à ses utilisateurs, KOSPET a doté, en plus de l’autonomie impressionnante de sa montre connectée, des caractéristiques techniques alléchantes. L’écran est d’une taille de 47 mm avec une résolution de 320 x 385 px, ce qui donne de bons rendus.

Aussi, vous pourrez contrôler la montre connectée grâce aux boutons qui sont situés sur ses côtés. Sinon, vous aurez la possibilité d’utiliser les commandes vocales.

Explications sur l’autonomie monstrueuse de cette montre connectée

Selon les estimations de KOSPET, la TANK M2 devrait pouvoir tenir sur une durée de 60 jours en mode veille et 15 jours en utilisation normale. Pour cela, elle est alimentée par une batterie au cobalt d’une capacité de 380 mAh.

Les fonctionnalités présentes sur la KOSPET TANK M2

Mis à part l’autonomie extraordinaire de cette montre connectée, la KOPSET TANK M2 est également enrichie par des fonctionnalités dignes des cadors de sa catégorie. En effet, vous pourrez connecter la TANK M2 et votre smartphone grâce à la présence du Bluetooth 5.0.

Cela permet de passer des appels, recevoir les notifications d’applications ou encore lire de la musique. Par ailleurs, la montre connectée propose également des fonctionnalités liées à la santé à l’instar du suivi de l’oxygénation sanguine et de la fréquence cardiaque.

Toutefois, le niveau de précision de ces outils n’est pas certain. D’ailleurs, l’approbation de la FDA pour ces capteurs n’est pas vérifiée.

Mis à part cela, la TANK M2 offre aussi la possibilité de monitorer votre sommeil ainsi que vos séances d’exercice. En outre, elle propose plus de 70 modes de sports et un suivi automatique de six activités sportives comprenant la marche, la course à pied et le cyclisme.

D’autres fonctions, à l’instar des rapports météo, de l’alarme et du calculateur sont également au rendez-vous.

La disponibilité et les prix du produit

Vous aurez le choix entre plusieurs coloris si vous souhaitez vous offrir la montre connectée avec la meilleure autonomie à l’heure actuelle. Soit, en orange et noir, soit en rouge et noir, ou bien entièrement en noir. Toutes ces versions se présentent avec un bracelet en silicone.

Les précommandes de la TANK M2 sont accessibles pour les clients du monde entier à un prix remisé à 99,99 $. À l’avenir, ce prix évoluera et la montre connectée coûtera 199,98 $. C’est donc le meilleur moment pour vous l’offrir !