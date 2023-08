Disney Plus : Préparez-vous à payer plus, des pubs et moins de contenu

C’est une période mouvementée pour Disney. À l’occasion de la publication de ses résultats trimestriels, on a appris que sa plateforme de streaming Disney Plus déploiera une formule avec publicités ainsi qu’une hausse des prix pour l’abonnement existant. Le point sur ces changements à venir.

D’après les annonces, Disney+ a perdu près de 12 millions d’abonnés entre mars et juin 2023, passant de 157,8 millions à 146,1 millions. Cette baisse importante est attribuée, entre autres, à la perte des droits sur le cricket en Inde. Face à cette situation, la plateforme a décidé de réagir en augmentant sensiblement ses prix. La hausse sera d’abord effective aux États-Unis avant de s’imposer en Europe.

Les prix de Disney Plus revus à la hausse

À partir d’octobre prochain, les utilisateurs américains verront le prix de leur abonnement à Disney+ augmenter. L’augmentation se poursuivra ensuite en Europe dès novembre.

Pour faire face à cette hausse, Disney+ introduira une nouvelle offre intermédiaire ainsi qu’une formule avec publicités. Ainsi, les utilisateurs auront le choix entre :

Disney+ Standard avec pub

Disney+ Premium (sans pub)

Ces changements tarifaires sont censés compenser la baisse du nombre d’abonnés et permettre à la plateforme de générer davantage de revenus.

L’arrivée d’une formule avec publicités

Cette offre à prix réduit permettra aux utilisateurs qui acceptent de visionner des publicités pendant leur streaming de bénéficier d’un tarif plus avantageux que l’abonnement sans publicité. La plateforme espère ainsi attirer de nouveaux abonnés grâce à cette option moins coûteuse.

D’ailleurs, Disney a annoncé que depuis l’arrivée de la formule avec publicité aux États-Unis, celle-ci est celle que les nouveaux abonnés préfèrent.

Suite à l’annonce d’augmentation des prix de Disney+, allez-vous garder votre abonnement ? #Disney #DisneyPlus — SondageTT (@Les_Sondage_TT) August 10, 2023

La fin du partage de comptes

En parallèle de ces modifications du prix, Disney+ a également annoncé vouloir mettre fin au partage de comptes entre plusieurs utilisateurs qui ne sont pas du même foyer. Bob Iger, le PDG de Disney, a déclaré aux actionnaires que le service de streaming suivra Netflix sur ce point. Jusqu’à présent, il était possible pour plusieurs personnes de profiter d’un seul profil, mais cela va changer prochainement.

Enfin, il est à noter que cette annonce survient alors que Disney Plus supprime de plus en plus de films et séries de son catalogue. Les abonnés resteront-ils ?

