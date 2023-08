À court d’argent, Disney veut remplacer des milliers d’emplois par l’IA

Disney mise sur l’intelligence artificielle (IA) pour optimiser ses coûts et transformer son fonctionnement

Selon plusieurs sources, Disney a mis en place une taskforce dédiée à la recherche sur l’intelligence artificielle afin d’étudier les moyens de réduire les coûts et d’améliorer l’efficacité de ses opérations.

La société serait activement à la recherche de candidats ayant une expertise en IA et machine learning, comme en témoignent les 11 offres d’emploi disponibles. L’objectif de cette taskforce est d’explorer comment la technologie de l’IA peut être mise en œuvre dans différents secteurs de l’entreprise afin d’accroître l’efficacité et d’optimiser les processus.

Un engagement vers l’IA qui ne surprend pas

La décision d’investir dans la technologie de l’IA s’inscrit dans l’engagement de Disney en faveur de l’innovation et sa volonté de rester à la pointe. Selon des informations obtenues par Reuters auprès de trois sources, le groupe chercherait également à développer des applications d’IA en interne tout en recherchant des partenariats avec des start-ups spécialisées dans ce domaine.

Les postes ouverts concernent presque toutes les facettes de l’entreprise. Cela irait de ses différents studios de cinéma (Walt Disney Studios, Pixar, etc.) aux parcs d’attractions en passant par la chaine TV sportive ESPN.

Des craintes pour les métiers du cinéma et de l’audiovisuel

Cette nouvelle survient alors que des grèves secouent Hollywood. Ainsi, les scénaristes s’inquiètent de l’impact de l’intelligence artificielle sur leurs emplois. Les acteurs expriment aussi des préoccupations similaires quant à la possible substitution des humains par des IA à l’écran.

Potentiels et risques de l’IA chez Disney

En utilisant la puissance de l’IA, Disney espère faire des économies. Les flops récents de la firme aux grandes oreilles au box office mondial résultent notamment de budgets toujours plus importants pour ses films.

L’entreprise veut donc optimiser ses coûts et allouer plus efficacement ses ressources. Mais aussi, amélioration de l’expérience client (dans ses parcs, sur Disney Plus et Hulu, etc.) grâce à une personnalisation accrue et un meilleur ciblage marketing.

Enfin, le plus controversé, innover avec des scénarios plus originaux et diversifiés.

Oh, you guys want to strike?

We'll just replace you with AI …

🔥🔥🔥



“Disney has created a task force to study artificial intelligence and how it can be applied even as Hollywood writers and actors are on strike to limit the use of the technology.” pic.twitter.com/zXxahDcHze — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) August 8, 2023

Toutefois, cette adoption massive de l’IA n’est pas sans poser des questions sur l’avenir des employés. L’on risque également une standardisation des créations, perdant de leur aspect humain. De plus, Disney pourrait se retrouver au milieu d’une tempête juridique, les contenus générés par l’IA ne tombant pas sous la protection du droit d’auteur.

