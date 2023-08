Disney signe l’arrêt de mort des Blu-ray et DVD, au grand dam des cinéphiles

Adieu au support physique. Après avoir annoncé l’arrêt définitif des ventes de DVD et Blu-ray issus de ses studios sur le territoire australien et néo-zélandais, le géant américain Disney confirme sa volonté d’accélérer la transition vers le streaming.

Avec la popularité grandissante des plateformes telles que Disney+, Amazon Prime Video ou Netflix, le support physique est voué à disparaître. Les Gardiens de la Galaxie 3, sera le dernier film en version Blu-ray commercialisé par la firme en Australie.

Les raisons de ce choix

La décision de Disney découle principalement de la baisse des ventes de films en version physique et de la montée en puissance des plateformes de streaming. Selon le média australien 7news.com, l’économie des supports physiques connaît un déclin rapide. En parallèle, le divertissement en ligne à domicile continue de croître.

Dans ce contexte, Disney ne pouvait plus ignorer l’appel du streaming. La firme a donc décidé de se concentrer sur son service de streaming Disney+. Pour l’heure, cela ne concerne que l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Quel avenir pour le support physique dans d’autres pays ?

Si Disney a décidé de stopper la commercialisation des DVD et Blu-ray en Australie, qu’en est-il des autres pays ? Pour l’instant, aucune annonce officielle n’a été faite concernant l’avenir du support physique à travers le monde. De fait, la chronologie des médias protège encore la France pour le moment.

Cependant, il est fort probable que d’autres studios suivent cette tendance dans un futur proche, poussés par le succès des plateformes de streaming. Et la législation française pourrait aussi évoluer.

DVD et Blu-ray : Les conséquences de la décision de Disney pour les cinéphiles

La fin des DVD et Blu-ray pourrait être perçue comme une tragédie pour certains cinéphiles. Ceux-ci apprécient la qualité offerte par ces supports. Les trésors du 7e art risquent effectivement de se perdre avec la disparition des éditions physiques. Ce qui privera les passionnés de certaines expériences cinématographiques irremplaçables.

Cette nouvelle ère du streaming soulève donc des interrogations quant à l’avenir de notre patrimoine culturel. En effet, d’autres studios pourraient suivre la tendance initiée par Disney dans un futur proche, et dire adieu au Blu-ray et au DVD.

De fait, la disparition des éditions physiques pourrait avoir un impact sur notre patrimoine culturel. Les cinéphiles pourraient avoir de plus en plus de mal à trouver des œuvres peu connues, non rentables pour les plateformes de streaming.