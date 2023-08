Soyez prêts à plonger dans une expérience interstellaire inoubliable ! Le tant attendu troisième volet de « Guardians », la trilogie épique de James Gunn, arrive enfin sur Disney+ le 2 août. Préparez-vous à une épopée galactique sans précédent, depuis le confort de votre salon ! Découvrez nos astuces pour regarder Les Gardiens de la Galaxie 3 en streaming.

Après une longue attente de six ans, les Gardiens de la Galaxie sont prêts à illuminer nos écrans une fois de plus ! Sous la direction magistrale de James Gunn, le réalisateur talentueux derrière les deux premiers volets, ce retour épique a été préparé avec le plus grand soin.

Le troisième « volume » de cette saga inoubliable s’annonce véritablement spectaculaire avec des péripéties exaltantes et d’intrigues ensorcelantes. James Gunn promet également un chapitre plus grandiose et épique que tout ce que nous avons jamais vu. Suivez le guide pour regarder Les Gardiens de la Galaxie 3 en streaming.

Comment regarder Les Gardiens de la Galaxie 3 en streaming ? Les Gardiens de la Galaxie 3 sont prêts à déployer leur épopée cosmique sur Disney+ US, promettant une aventure cinématographique sans pareille. Hélas, en raison des complexités réglementaires de la chronologie des médias en France, les fans ne pourront pas voguer aux côtés de Star-Lord et ses amis pour le moment.

Installer un VPN comme NordVPN

Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé aux États-Unis

Les Gardiens de la Galaxie 3 : un troisième volet plein de suspens

Le triomphe cinématographique de « Les Gardiens de la Galaxie 3 » ne fait aucun doute, avec un chiffre impressionnant de plus de 840 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Cette performance exceptionnelle le positionne au deuxième rang des films les plus rentables de l’année, juste derrière « The Super Mario Bros Movie« .

Chris Pratt est de retour, rayonnant de charisme en tant que Star-Lord. Zoe Saldaña, quant à elle, éblouit en incarnant la redoutable Gamora. Dave Bautista déploie toute sa puissance et son humour irrésistible dans le rôle de Drax le Destructeur. Karen Gillan nous captive par sa performance saisissante dans la peau de Nébula.

Cette équipe héroïque d’acteurs emblématiques du MCU s’unit une fois de plus pour nous offrir un chef-d’œuvre cinématographique mêlant action, émotion et humour à la perfection. Leur nouvelle mission ? Partir à la rescousse de Rocket. Dans une course effrénée contre le temps, nos héros légendaires devront braver l’inconnu, affronter des adversaires redoutables et aller au-delà des limites connues de l’univers.

Outre ces personnages bien connus, Les Gardiens de la Galaxie 3 nous réserve une ribambelle de nouvelles pépites. Vin Diesel envoûte nos cœurs en prêtant sa voix touchante à Groot, la créature végétale adorable aux pouvoirs stupéfiants. Sean Gunn reprend son rôle de Kraglin, fidèle second du défunt Yondu, apportant sa loyauté indéfectible. Chukwudi Iwuji incarne le mystérieux Haut Évolutif, dont les intentions nous tiennent en haleine.

Will Poulter fait des débuts saisissants en tant qu’Adam Warlock, personnage puissant et énigmatique. Et enfin, Maria Bakalova nous enchante en se glissant dans la peau de Cosmo, le chien russe de l’espace.

Les Gardiens de la Galaxie 3 ne sera pas disponible sur Disney plus France

Pour les fans américains des Gardiens de la Galaxie, le troisième volet de la saga sera disponible sur la plateforme de streaming Disney+. La date de sortie officielle est prévue pour le 2 août 2023. Les spectateurs outre-Atlantique pourront ainsi plonger dans cette aventure cosmique dès cet été.

Cependant, pour les fans français, la patience sera de mise. En effet, en raison des réglementations sur la chronologie des médias en vigueur dans le pays, l’arrivée du film sur Disney+ sera décalée d’au moins un an. Les amateurs français devront attendre encore un peu avant de pouvoir découvrir ce chef-d’œuvre sur le petit écran.

Utiliser un VPN pour regarder Les Gardiens de la Galaxie 3

Pour les fans français désireux de regarder Les Gardiens de la Galaxie 3, une solution alternative s’offre à eux : le VPN pour le streaming.

Cette service vous permet de modifier votre adresse IP et de masquer votre localisation réelle. En vous connectant à un serveur VPN situé aux États-Unis, vous pouvez ainsi contourner les restrictions géographiques imposées par Disney+.

Aujourd’hui, NordVPN est la solution la plus fiable et performante pour tous les amateurs de streaming et de contenu en ligne.

En plus de contourner les restrictions géographiques et d’accéder à des bibliothèques de films et de séries du monde entier, NordVPN offre également une sécurité et une confidentialité accrues pendant la navigation en ligne.

