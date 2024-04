Joker Folie à Deux : les détails que vous avez ratés dans la bande annonce !

En attendant le 4 octobre prochain, voici ce que la bande-annonce de « Joker : Folie à Deux » nous apprend sur la suite de l'histoire.

Joaquin Phoenix sera bientôt de retour dans la peau du Joker dans « Joker : Folie à Deux », un événement tant attendu des fans de l'anti-héros rieur de Gotham ! Cette suite s'annonce comme une romance, elle ne manquera pas de manigance criminelle, loin « d'une comédie musicale de jukebox ».

Il faut croire que la démarche plait à Todd Phillips pour ce qui est de la suite de l'histoire de ces deux partenaires de crime à la Bonnie et Clyde ! En attendant le 4 octobre, date de sa sortie en salles, voici quelques détails de l'intrigue que nous avons pu piocher dans la première bande-annonce !

Bande-annonce « Joker Folie à Deux » : Arthur Fleck est toujours à Arkham

Si vous vous demandez si Joker : Folie à Deux est la suite du premier film, la bande-annonce vous répond que « oui ». En effet, l'intrigue reprend l'histoire là où elle s'est arrêtée. Nous pouvons voir Arthur Fleck dans l'asile d'Arkham après son arrestation. Sauf que ce dernier a toujours réussi à s'échapper des murs de l'asile, abritant les pires criminels de Gotham.

Lady Gaga reprendra son rôle de Harley Quinn

La bande-annonce de Joker : Folie à Deux confirme les rumeurs. Lady Gaga incarnera à nouveau Harley Quinn dans ce film très attendu de 2024. Cependant, il est très clair que le film apportera quelques changements aux origines de ce personnage emblématique.

Si dans les comics, Harley Quinn était une psychiatre, fascinée par le Joker, la bande annonce de « Joker Folie à Deux » nous montre son autre statut. Il semblerait qu'elle avait été une ancienne collègue et patiente d'Arthur Fleck. Elle avait été charmée par le côté altruiste du Joker avant de devenir sa partenaire « romantique » in crime !

Joker Folie à Deux : de la musique et des danses pour faire la différence

Joker : Folie à Deux est différent des autres films de vilains. Il est décoré par des bandes sonores à vous décoiffer ! Dès le début de la bande-annonce, nous pouvons entendre ces mots : « Nous utilisons la musique pour nous rendre entiers. Pour équilibrer les fractures à l'intérieur de nous-mêmes ».

Commence alors l'introduction des éléments musicaux dans le film. Il faut noter que cet œuvre s'inspiré des comédies musicales classiques telles que « Singin in the Rain ». L'indispensable pour avoir une touche hautement colorée propice à la danse !

Une Harley reflet du Joker du premier film !

Si vous avez vu le premier film, vous aurez sûrement remarqué que la bande annonce de Joker : Folie à Deux nous montre que Harley va suivre les traces du Joker. Nous pouvons la voir utiliser ses doigts pour imiter un pistolet avant d'appuyer sur la gâchette en plaisantant, tout comme Arthur l'a fait dans le premier Joker.

Ensuite, on voit Harley et le Joker faire une toute nouvelle interprétation de l'emblématique danse des escaliers, où ils se pavanent joyeusement en descendant les marches sous le regard de la foule. Enfin, on voit Harley copier la fin du premier film en utilisant du sang pour s'offrir un violent sourire rouge vif.

Un Joker face à un copycat, l'imitation dans toute sa splendeur

La bande-annonce de Joker : Folie à Deux nous montre également qu'Arthur Fleck fait face à un copycat. Ce dernier n'imitera pas uniquement son costume jaune et bordeaux, comme dans le premier film. Il semble aller bien au-delà d'une simple imitation. De quoi certifier la théorie des fans selon laquelle Arthur Fleck n'est pas le vilain que Batman traque !

A la fin du film, nous pouvons revoir le Joker incarcéré dans ce qui semble être l'asile d'Arkham. Nous pouvons voir une femme (vraisemblablement Harley) qui lui rend une visite amicale. A l'aide d'un rouge à lèvres, elle va dessiner un sourire sur le parloir. Cette image est évocatrice et suggère un troisième film potentiel …