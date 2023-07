Le studio d’Attaque des Titans et DC dévoilent un isekai Suicide Squad !

L’annonce de Suicide Squad ISEKAI, un projet d’anime mettant en scène Harley Quinn, le Joker et Amanda Waller, marque une grande percée de l’animation DC au Japon. Cette collaboration inédite entre les univers DC et l’anime ouvre de nouvelles perspectives pour les fans des deux franchises. Warner Bros. Japan s’associe au studio WIT pour cette présentation surprise. WIT Studio, connu pour Spy x Family et L’Attaque des Titans, collabore à ce projet pour créer une version éponyme de Suicide Squad !

Le genre Isekai et l’attrait universel des otakus

Le genre Isekai est populaire auprès des fans d’anime, de manga et de jeux vidéo. Les otakus sont universellement attirés par l’idée de plonger les personnages principaux dans un monde inconnu et potentiellement dangereux.

Souvent, ils ont pour objectif de rentrer chez eux ou de sauver ce nouveau monde. Aura Battler Dunbine, Fushigi Yugi, Inuyasha, Sword Art Online et Le Voyage de Chihiro sont quelques exemples de ce sous-genre.

L’annonce et le trailer partagés en ligne

DC et Warner Bros ont partagé l’annonce et le premier trailer. Japan sur leurs réseaux sociaux officiels, tels que Twitter et YouTube. Le court trailer présente les caractéristiques propres aux animes du studio WIT.

L’ambiance urbaine est plus proche de Spy x Family que d’Attack on Titan. Les scènes de Suicide Squad version Iseaki révèlent la participation du Joker, d’Harley Quinn et d’Amanda Waller.

Des éléments de décors fantastiques, comme des dragons volants et des îles flottantes, sont également visibles. Serait-ce le monde vers lequel le Suicide Squad se rendra ? Quel pourrait être leur objectif ?

Les designs des personnages et l’univers Elseworlds

Harley Quinn et Amanda Waller ont un design similaire à celui du film Suicide Squad de 2016, avec Margot Robbie et Viola Davis. Cependant, le Joker arbore un nouveau design, différent de celui de Jared Leto.

Suicide Squad ISEKAI ne semble pas faire partie de l’univers DC en construction par James Gunn et Peter Safran. Le logo officiel de DC Studios n’apparaît pas dans la bande-annonce. Il est probable que Suicide Squad ISEKAI fasse partie de l’univers Elseworlds, regroupant les projets basés sur les personnages de DC Comics. Cependant, ils ne font pas partie de l’univers DC.

Réalisateurs, designers et musique de Suicide Squad ISEKAI

Eri Osada réalise ce nouvel isekai, sur un scénario de Tappei Nagatsuki et Eiji Umehara. Les designs des personnages sont signés Akira Amano et Naoto Hosoda, avec la musique de Kenichiro Suehiro.

Aucune date de sortie officielle n’a encore été annoncée jusqu’à ce jour. Dans tous les cas, avec le travail du studio de l’Attaque des Titans, ce Suicide Squad sera sans aucun doute un nouveau chef d’œuvre.

