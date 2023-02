Top des dramas coréens sur Disney Plus à ne pas rater

Si Disney Plus propose de nombreux contenus à destination des jeunes publics, les fans de drama coréen ne sont pas en reste sur la plateforme SVOD. En effet, l’un des sites de streaming les plus populaires en France propose une large gamme de sélection séries du Pays du matin calme. Entre histoire d’amour, intrigues politiques, récits à suspense, comédies romantiques… découvrez dans ce dossier nos dramas coréens coups de cœur sur Disney Plus.

Alors que les dramas ne cessent d’attirer toujours plus d’adeptes, Disney Plus veut offrir à ses utilisateurs la possibilité de profiter d’une pléthore de séries sud-coréennes aussi divertissantes et émouvantes.

Que vous soyez fan de comédies romantiques, de thrillers ou de films d’action, vous trouverez une grande bibliothèque de contenus pour tous les goûts. Alors, vous êtes à la recherche d’une nouvelle série à binge watcher ? Ne cherchez plus ! Nous vous avons concocté une jolie liste des meilleurs dramas coréens à ne surtout pas manquer sur Disney Plus. Préparez-vous pour des heures de divertissement devant votre écran.

Big Mouth : avocat ordinaire ou criminel de génie ?

Depuis sa sortie en juillet 2022 en Corée du Sud, les fans de Lee Jong Suk, le célèbre acteur de While You Were Sleeping attendaient avec impatience la sortie de Big Mouth sur Disney Plus. Ce chef-d’œuvre est signé Jang Yeong Cheol et Jang Kyung Soon. Il s’agit du couple de scénaristes à qui l’on doit le scénario du thriller d’espionnage Vagabond. Sans oublier le réalisateur Oh Choong Hwan, celui dernière Hotel De Luna.

Dans les détails, Big Mouth raconte l’histoire de Park Chang Ho. Cet avocat épris de justice s’est donné pour mission de faire tomber tous les politiciens et PDG corrompus.

Malheureusement pour lui, ces compétences laissent quelque peu à désirer avec un taux de victoire au barreau d’à peine 10 %. Et son malheur ne s’arrête pas là puisqu’un jour, il se retrouve mêlé à un meurtre dans lequel il est confondu pour « Big Mouth, un arnaqueur de génie alors qu’il enquêtait sur un scandale impliquant des politiciens.

Mais, est-ce réellement un accident ? La réponse dans les 16 prochaines épisodes de ce drama mettant en scène Lee Jong Suk qui fait son grand retour sur le petit écran depuis la fin de son service militaire et Yoona des Girl’s Generation dans le rôle de Go Mi Ho, la femme de Park Chang Ho. Sans oublier Kim Ju Hun dans la peau de Choi Do Ha.

Adamas : entre intrigue et suspense

Acclamée par la critique pour son casting de haute voltige et son scénario bien construit, Adamas est une véritable pépite dans l’univers du drama sud-coréen. Les acteurs, du premier au plus petit rôle, sont tous excellents. Tous apportent une bonne dose d’originalité à cette série suspense.

On retrouve dans ce nouveau k-drama Ji Sung, l’acteur connu pour ses rôles dans Kill Me, Heal Me, Secret, Defendant, Doctor John et The Devil Judge et l’excellente actrice Seo Ji Hye que l’on a récemment redécouverte dans le drama primé Crash Landing on You.

La série tourne autour de Ha Woo Shin et Song Soo Hyun, des jumeaux qui mènent des vies très différentes. Alors que l’un est romancier, l’autre est procureur. Toutefois, les deux frères solidaires sont bien déterminés à découvrir la vérité derrière la mort de leur père. Cela, malgré leurs différences. Ainsi, chacun à sa manière va mettre tous les moyens à sa disposition pour attraper le coupable et découvrir où se cache l’arme du crime, l’Adamas.

Ils pourront également compter sur Eun Hye‑soo, une jeune femme issue d’une famille aisée pour les aider dans leurs recherches.

LINK : Eat, Love, Kill : de la romance au thriller en passant par la fantaisie

Pour s’éloigner un peu des histoires de meurtres, Disney Plus nous plonge dans une histoire d’amour avec LINK : Eat, Love, Kill. Un drama signé No Sang Hoon et Kwon Ki Young, les noms derrières la célèbre série Hello Monster.

Considérée comme l’un des dramas coréens Disney Plus les plus attendus de cette année, cette série suit les aventures de Eun Gye Hoon. Ce chef cuisinier travaille dans un restaurant de la ville où sa sœur jumelle a disparu il y a plus de 20 ans. Alors qu’il tente de résoudre le mystère de sa disparition, il découvre qu’il partage les mêmes émotions que Noh Da Hyun. Elle est l’une des rares personnes à connaître la vérité.

Toute l’originalité de LINK : Eat, Love, Kill réside ainsi dans ce lien unique qui unit nos deux personnages. Tristesse, joie, colère… nos protagonistes ressentent les émotions en même temps. Comment ce lien sera-t-il exploité par Eun Gye Hoon et Noh Da Hyun ? La réponse dans les 16 épisodes de cette première saison.

Grid : à la recherche d’un fantôme

Grid est une série originale de Disney Plus Hotstar qui promet de divertir les fans de drama fantastique. En effet, inspirée de l’univers de science-fiction, cette série réalisée par Khan Lee et écrite par Lee Soo Yeon (lauréat des BaekSang Arts Awards 2018) suit un groupe de personnages qui cherchent à retrouver l’identité d’une créature mystérieuse et à affronter l’ombre de leur passé.

Lorsque le mystérieux « Fantôme » fait son apparition en 1997, il sauve l’humanité des vents polaires mortels en créant un bouclier nommé « grille ». 24 ans plus tard, le cette même créature refait son apparition pour aider un tueur en série à s’échapper. Kim Sae Ha, un employé du département de gestion et Jang Sae Byuk, un détective sur les crimes violents, se lancent alors à sa poursuite et tentent de découvrir les secrets de la grille.

On a le plaisir de retrouver dans cette nouveauté Disney Plus de grands acteurs de k-drama. Pour ne citer que Seo Kang Joon, Kim A Joong, Kim Moo Yul et Lee Si Young.

Bloody Heart : un prince devenu roi

Véritable coup de cœur des téléspectateurs sud-coréen, Bloody Heart est un drama historique qui suit sur seize épisodes les aventures de Lee Tae. Un prince au bord de l’éviction qui tente par tous les moyens de restaurer son pouvoir perdu depuis la mort de son père. Cela, au moyen de rébellions, de stratégies difficiles à cerner et de jeux de dupe.

Fin stratège et doté d’une grande intelligence, Lee Tae arrive tant bien que mal à détrôner le roi Sunjong. Notamment grâce à Park Gye Won. Le puissant ministre devient également son bras droit et l’aide dans son apprentissage du pouvoir.

Cependant, plusieurs années plus tard, il se retrouve face à son amour de jeunesse, Yoo Jung. Celle avec qui il partage également un passé douloureux. Alors que le nouveau roi cherche à s’affirmer en tant que souverain et doit tout faire pour conserver son pouvoir. Cela quitte à laisser sa jeune épouse mourir empoisonnée. Yoo Jung de son côté aspire à devenir reine pour assurer sa propre survie.

Réalisé par Yoo Young Eun et écrit par Park Pil Soo, ce drama coréen Disney Plus est un parfait mélange d’action, de romance et de suspense. La série met en place un jeu de manipulation prenant. Elle nous permet aussi de découvrir Lee Joon dans un rôle de roi ambivalent, sombre et énigmatique. Le tout sublimé par Kang Han Na et Jang Hyuk ainsi que des images à couper le souffle et un OST entêtant.

Crazy Love : une comédie romantique pas comme les autres

Crazy Love est une romance débordante d’actions et d’émotions qui vous transportera dans l’univers des romcom sud-coréens. Elle vous tiendra en haleine jusqu’à la dernière minute. En effet, parfait mélange de comédie et de romance, Crazy Love offre une histoire divertissante et émouvante. Écrit par Kim Bo Gyeom et réalisé par Kim Jung Hyun, cette série suit les aventures et les mésaventures d’un homme riche et de sa secrétaire.

Noh Go Jin est le PDG de la société d’éducation GoTOP et le meilleur professeur de mathématiques du pays. Doté d’un incroyable QI de 190, ce dernier est capable de résoudre les problèmes les plus complexes. Cela, avec une facilité déconcertante.

Malheureusement pour lui, son intelligence exceptionnelle ne lui permettra pas de se sortir du danger qui l’attend. En effet, un jour, sa vie est mise en danger lorsqu’il reçoit une menace de mort. Avec l’aide de sa secrétaire Lee Shin Ah, il va devoir se faire passer pour un amnésique.

Composée de 16 épisodes, Crazy Love met en vedette Kim Jae Wook, Krystal Jung et Ha Joon dans les rôles principaux.

Revenge Of Others : une histoire de vengeance intrigante

Ok Chan Mi est une jeune lycéenne de 19 ans qui a perdu son frère jumeau à la suite d’une chute mortelle au lycée. Décidé à découvrir la vérité à tout prix, elle intègre le lycée Yongtan. Elle y fait la rencontre Ji Su Heon. Un étudiant qui méprise le harcèlement scolaire. Ce dernier se venge des bourreaux au nom des étudiants victimes de maltraitance et d’intimidation.

Ensemble, nos deux protagonistes vont unir leurs forces pour tenter de résoudre le mystère derrière la mort de son frère et découvrir l’identité du véritable responsable.

Revenge Of Others offre ainsi aux spectateurs une histoire envoûtante et pleine de suspense avec des personnages charismatiques et une intrigue riche en actions.