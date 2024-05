Netflix, cette nouvelle série noire va vous plonger au cœur d’un univers captivant !

Quelle est cette nouvelle série noire de Netflix qui est en passe de séduire les abonnés depuis sa diffusion ? Envie d'en connaître davantage, la suite ci-dessous !

Il faut croire que « Mon petit renne » ne sera plus qu'une histoire ancienne. Cette nouvelle série commence à faire des vagues sur Netflix ! En effet, jeudi dernier, la plateforme de streaming a dévoilé une nouvelle série qui semble faire l'unanimité auprès des 260 millions d'abonnés à travers le monde. Série policière avec de l'action et de l'humour, beaucoup d'humours à l'américaine, cette série semble être parti du bon pied !

Bodkin : cette nouvelle série Netflix qui va vous faire virevolter

Bodkin c'est le titre de la nouvelle série qui commence à chauffer les âmes sur Netflix ! L'intrigue tourne autour d'un groupe hétéroclite de podcasteurs qui enquêtent sur la disparition mystérieuse de trois inconnus dans une jolie petite ville côtière d'Irlande. Très vite, leurs découvertes vont révéler une affaire d'une ampleur et d'une étrangeté qui dépasse tout ce qu'ils auraient pu imaginer…

Outre cette intrigue qui a tout pour plaire, il faut croire que Bodkin sort aussi du lot. En effet, cette série est une coproduction de Netflix et de la société de production de Barack et Michelle Obama. La série tourne davantage sur notre rapport avec la vérité. Elle met en lumière les histoires que l'on se raconte pour justifier ses croyances et légitimer ses peurs. Un déjà vu, direz-vous ? Toutefois, Bodkin semble être différent de « Un monde après nous », le premier film fictif produit par les Obama.

À travers ces protagonistes qui s'efforcent tant bien que mal à discerner la réalité de la fiction autour de l'enquête, de leurs collègues et, pire encore, de leur propre existence, Bodkin promet de plonger les spectateurs dans un univers captivant. Cette nouvelle série de Netflix promet une intrigue palpitante avec des personnages des plus charismatiques. Préparez les pop-corn, Bodkin est là pour vous faire vivre un été inoubliable !

