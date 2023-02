Les 10 meilleurs films de super-héros de tous les temps

Le film de super-héros est devenu la référence du divertissement cinématographique. Voici notre classement des 10 meilleures œuvres du genre super-héroïque.

Avatar: La Voie de l’eau réalise un gros carton au box-office mondial. Le nouveau film de James Cameron a cumulé plus de 2,117 milliards de dollars en salle. Des recettes qui en font le quatrième plus gros succès du box-office mondial devant Star Wars, épisode VII: Le Réveil de la Force de J. J. Abrams. Qu’un film de science-fiction réalise aujourd’hui une telle performance au box-office mondial est assez surprenant. Ces dernières années, seul le genre super-héroïque est habitué à de tels scores. Rappelons que le film de super-héros le plus rentable de tous les temps reste Avengers: Endgame. Sorti en 2019, le film des frères Russo a engrangé plus de 2,7 milliards de dollars.

Il y a beaucoup de diversité dans le genre super-héroïque, notamment sur le ton. Les films peuvent être violents et aborder des thèmes matures. Ils sont davantage portés sur la réflexion que sur l’action. Il existe aussi des productions pour lesquelles le divertissement est le plus important. Elles mettent plus en avant l’action et l’humour pour avoir un ton léger. Ce sont sur ces deux derniers critères que nous avons sélectionné les films de notre top 10.

10. The Suicide Squad

DC tient finalement son bon variant des Gardiens de la galaxie

Réalisateur : James Gunn

Sortie : 30 juillet 2021

Durée : 132 minutes

Casting : Idris Elba, Margot Robbie, John Cena et Viola Davis

Budget : 185 millions de dollars

Box-office : 171,7 millions de dollars

The Suicide Squad n’est pas le film le plus mémorable du DC Extended Universe (DCEU). Néanmoins, il est meilleur que la première adaptation de David Ayer sortie en 2016. Sans être transcendant, le film de James Gunn est drôle et divertissant.

9. Iron Man 3

Le film MCU le plus drôle après les Gardiens de la galaxie

Réalisateur : Shane Black

Sortie : 3 mai 2013

Durée : 131 minutes

Casting : Robert Downey Jr, Guy Pearce, Gwyneth Paltrow et Don Cheadle

Budget : 200 millions de dollars

Box-office : 1,215 milliards de dollars

Après un second opus assez mitigé, la franchise Iron Man avait besoin de se réinventer. Shane Black était le candidat idéal pour ce renouveau. Le réalisateur a su insuffler son humour absurde dans le film.

8. Hellboy

Une version plus trash mais tout aussi sympathique de Hellboy

Réalisateur : Neil Marshall

Sortie : 9 avril 2019

Durée : 121 minutes

Casting : David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane et Daniel Dae Kim

Budget : 50 millions de dollars

Box-office : 55 millions de dollars

Une œuvre boudée par les critiques et le public. Le film de Neil Marshall possède pourtant beaucoup de qualité, notamment son humour, ses scènes d’action et l’interprétation de David Harbour. L’adaptation est très éloignée de la vision de Guillermo del Toro pour les siennes. C’est ce que beaucoup au long métrage de Marshall.

7. Project Power

La film de super-héros surprise de Netflix

Réalisateur : Henry Joost et Ariel Schulman

Sortie : 14 août 2020

Durée : 114 minutes

Casting : Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt, Rodrigo Santoro et Dominique Fishback

Budget : 85 millions de dollars

Project Power est une agréable surprise qui sort de nulle part. À l’heure où les grosses licences comme Marvel et DC dominent le cinéma super-héroïque, ce film totalement indépendant apporte de la fraîcheur. Il fait facilement passer un bon moment sur Netflix.

6. Venom

Un film de super-héros qui aura divisé les critiques et le public

Réalisateur : Ruben Fleischer

Sortie : 5 octobre 2018

Durée : 112 minutes

Casting : Tom Hardy, Riz Ahmed, Michelle Williams et Scott Haze

Budget : 116 millions de dollars

Box-office : 856 millions de dollars

Venom n’a obtenu que des notes défavorables de la part des critiques à sa sortie. Il était pourtant l’un des films les plus divertissants l’année de sa sortie. Le public ne s’y est pas trompé en allant massivement le voir dans les salles. Les fans du jeu Ultimate Spider-Man – édité par Activision et sorti en 2005 sur PlayStation 2 – ont beaucoup apprécié cette caractérisation du Venom dans le film. Celle-ci est assez proche de la version du jeu.

5. Les Gardiens de la galaxie

Le film le plus drôle du Marvel Cinematic Universe

Réalisateur : James Gunn

Sortie : 1 er août 2014

août 2014 Durée : 122 minutes

Casting : Chris Pratt, Zoe Saldaña, Bradley Cooper et Dave Bautista

Budget : 190 à 240 millions de dollars

Box-office : 773 millions de dollars

Seuls les connaisseurs de comic book savaient qui étaient les Gardiens de la galaxie avant la sortie du film. Les personnages sont aujourd’hui parmi les plus connus et les plus populaires du MCU. Le succès des Gardiens de la galaxie repose entièrement sur l’écriture et la mise en scène de James Gunn. L’humour et l’action y sont bien dosés.

4. Aquaman

Le film qui a réhabilité le super-héros Aquaman

Réalisateur : James Wan

Sortie : 21 décembre 2018

Durée : 143 minutes

Casting : Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson et Willem Dafoe

Budget : 160 à 200 millions de dollars

Box-office : 1,148 milliards de dollars

S’il ne fallait retenir que 4 films du DCEU, Aquaman serait le quatrième après Batman v Superman, Man of Steel et Zack Snyder’s Justice League. Le film avec Jason Momoa se démarque toutefois des autres par son ton plus léger et plus humoristique. Sa force est incontestablement son réalisateur. La composition et la mise en scène de James Wan sont ici exceptionnelles. Sa caméra – qui donne l’impression de flotter dans l’eau – est une belle trouvaille.

Aquaman était longtemps considéré comme un super-héros ridicule. Son variant dans la série The Boys est souvent la cible de moqueries. Cette adaptation de James Wan est venue changer la donne.

3. Blade II

La première iconisation d’un super-héros noir

Réalisateur : Guillermo del Toro

Sortie : 22 mars 2002

Durée : 117 minutes

Casting : Wesley Snipes, Kris Kristofferson, Ron Perlman et Norman Reedus

Budget : 54 millions de dollars

Box-office : 155 millions de dollars

Black Panther a été un véritable phénomène à sa sortie en 2018. Le film de Ryan Coogler est un vibrant hommage à la culture noire, notamment aux racines africaines. Il a été présenté comme le premier long métrage à avoir réellement mis en valeur un super-héros noir. Mais cela n’est pas le cas. Blade II n’a pas fait la promotion de la culture noire et africaine. Néanmoins, on ne peut pas lui enlever le fait d’être la première production du genre super-héroïque à iconiser un personnage afro-américain.

L’écriture et la mise en scène – notamment les séquences d’action – mettent excessivement en valeur le personnage de Blade (Wesley Snipes). On peut considérer cette adaptation de Guillermo del Toro comme une œuvre incontournable dans le genre super-héroïque.

2. Deadpool 2

Une référence du cinéma d’action super-héroïque

Réalisateur : David Leitch

Sortie : 10 mars 2018

Durée : 119 minutes

Casting : Ryan Reynolds, Josh Brolin, Zazie Beetz et Morena Baccarin

Budget : 110 millions de dollars

Box-office : 785,8 millions de dollars

Le retour de Deadpool aurait pu virer au drame avec une suite catastrophique. Tim Miller, réalisateur du premier opus, quitte le projet de suite en raison de divergences artistiques. David Leitch – à qui l’on doit l’excellent Atomic Blonde sorti en 2017 – prend le relais. L’ancien cascadeur devenu cinéaste étale alors sa science de l’action cinématographique sur Deadpool 2. Il en résulte l’un des films de super-héros les plus jouissifs en matière d’action.

L’action était un peu ce qui faisait défaut au premier opus. Ce dernier se focalisait davantage sur l’humour, notamment de briser le quatrième mur. La différence est notable entre les deux films en ce qui concerne l’action. L’adaptation de Leitch est clairement au-dessus. Privilégiez la version The Super Duper Cut pour le visionnage.

1. Kick-Ass 2

Le film de super-héros le plus fou, même sans superpouvoir

Réalisateur : Jeff Wadlow

Sortie : 14 août 2013

Durée : 103 minutes

Casting : Aaron Taylor-Johnson, Chloë Grace Moretz, Jim Carrey et Christopher Mintz-Plasse

Budget : 28 millions de dollars

Box-office : 60 millions de dollars

Il arrive qu’un réalisateur ne puisse pas revenir pour réaliser un second opus. Souvent, ce n’est pas bon signe pour la suite. Kick-Ass réalisé par Matthew Vaughn surprenait tout le monde à sa sortie en 2010. Le film a rencontré un joli succès et un projet de suite a rapidement été confirmé. Mais le réalisateur ne pouvait pas assurer la réalisation du second opus. Les fans avaient des raisons d’être inquiets. Il y a eu finalement plus de peur que de mal, parce que Jeff Wadlow a effectué un travail remarquable à la réalisation de Kick-Ass 2.

La suite est plus folle et plus spectaculaire que son prédécesseur. Elle introduit de nouveaux personnages aussi absurdes les uns que les autres. Jim Carrey arrive à voler la vedette pour les rares fois où l’acteur apparaît dans le film. L’humour dans Kick-Ass 2 n’est pas des plus subtils, néanmoins celui-ci reste efficace. Rappelons que l’intrigue se déroule dans un monde réaliste et que les super-héros n’y ont aucun superpouvoir. Malgré cela, le film de Wadlow a quand même son lot de scènes d’action époustouflantes. Kick-Ass 2 est un film de super-héros déjanté et très divertissant.