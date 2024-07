ULF Le Blanc : qui est ce bâtard qui fait parler de lui dans House of the Dragon ?

Qui est ULF Le Blanc, ce personnage charismatique dans l'épisode 3 de la saison 2 de House of the Dragon ? Envie d'en connaître davantage sur ce nouveau venu ? La réponse à cette question ci-dessous. Attention toutefois, cet article contient des spoilers qui peuvent gâcher l'effet surprise !

Tout comme pour la saga Game of Thrones, House of the Dragon est une succession d'intrigues et de controverses. Il faut donc croire que c'est tout à fait normal si certains d'entre nous n'arrivent pas à suivre la déroulée à une certaine période de l'histoire.

En effet, dans cet univers où les liens d'affiliation entre chaque personnage peuvent se transformer en un véritable casse-tête chinois, il est tout à fait normal de s'y perdre. Cela est le cas lorsqu'un certain ULF le Blanc fait son apparition dans l'épisode 3 de la saison 2 de House of the Dragon.

Ce dernier déclare être le fils bâtard de Baelon le Brave. Cela fait de lui « une semence de Dragon ». Du coup, on se demande s'il aura un rôle crucial dans la suite de l'histoire ou s'il fait tout simplement partie des ajouts distrayants de la série ? La réponse dans ce qui suit !

ULF Le Blanc : une deuxième apparition dans House of the Dragon qui ne laisse pas indifférent

Dans le dernier épisode de House of the Dragon, nous avons pu voir comment Rhaenyra a dû se battre pour empêcher une guerre des dragons contre Aegon II. Toutefois, l'intrigue ne s'est pas limitée aux luttes de pouvoir qui animent les Verts et les Noirs.

Ce final de House of the Dragon a réintroduit un personnage très particulier de Port-Réal, à savoir ULF Le Blanc. Nous avons déjà eu l'occasion de le voir dans l'épisode 2. Mais dans cette brève apparition de l'épisode 3, ULF Le Blanc occupe un rôle beaucoup plus intéressant, surtout pour l'avenir de la saga.

Un fils illégitime dans la lignée des Targaryen : quel serait son impact dans la suite de l'histoire ?

Incarné par Tom Bennett, ce personnage s'est autoproclamé être le fils illégitime de Baelon le Brave. Si cette déclaration s'avère être exacte, il serait donc le demi-frère du roi Viserys (Paddy Considine) et l'oncle de Rhaenyra et d'Aegon. En tant que frère de Daemon, Rhaenys et Viserys, ULF pourrait donc représenter une menace pour les prétendants au Trône de Fer.

En tant que « semence de Dragon », ULF le Blanc pourra compromettre la revendication des Targaryen. Pour nous faire une idée sur le sujet, il savoir que les semences de Dragon sont issues d'une liaison extra-conjugale entre une fille des îles et le seigneur des Targaryen. Qui plus est, ils se distinguent des autres enfants illégitimes des Sept Couronnes.

En effet, ces derniers peuvent avoir des cheveux argentés ou encore la capacité à devenir un dragonnier. Nous allons nous concentrer sur ce dernier point, notamment durant l'épisode Danse des Dragons. Comme les Noirs sont à la recherche de personnes capables de monter des Dragons pour étoffer leur équipe, nous pouvons supposer qu'ULF Le Blanc occupera un rôle important dans la suite de House of the Dragon. Qui sait, il pourra réclamer Seasmoke, le dragon ayant appartenu à Laenor Velaryon (John MacMillan) et se battre aux côtés d'autres dragonniers célèbres.

Bien que nous ne puissions pas retrouver la trace de la filiation d'ULF Le Blanc dans le livre de George R.R. Martin, il faut croire que cette brève apparition dans le dernier épisode de House of the Dragon réservera pleines de surprises. Qu'il appartient à la lignée des Targaryen ou non, ce personnage pourra déjouer les plans de Rhaenyra. De quoi rendre la bataille encore plus croustillantes et plus intense !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.