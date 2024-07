Hilarant ! House of the Dragon lève le mystère sur Game of Thrones

La saison 2 de « House of the Dragon » révèle une guerre inévitable à Westeros. Cette guerre civile, prédite par la princesse Rhaenys, affectera les membres d'une même famille et les dragons eux-mêmes.

Les lecteurs et fans de la franchise savent que cette guerre aura des répercussions durables sur les Sept Royaumes, même durant « Game of Thrones ». L'épisode 3 a peut-être introduit la connexion la plus importante et durable.

Rhaenyra se prépare pour le pire

Rhaenyra et la reine Alicent tentent d'empêcher un bain de sang. Elle fait un choix judicieux pour protéger ses enfants. Elle envoie ses plus jeunes enfants loin du danger, accompagnés de précieux œufs de dragon. Ces œufs pourraient très bien être ceux de Daenerys Targaryen. Cette décision pourrait préparer le terrain pour les événements de « Game of Thrones ».

La réalisatrice Geeta Vasant Patel a confirmé que ces œufs appartiennent à Daenerys. « Ce sont les œufs de Daenerys », a-t-elle déclaré. Cette révélation excite les fans et établit un lien direct entre les deux séries.

Rhaenyra envoie un quatuor d'œufs de dragon en signe de confiance et de pragmatisme. Si la guerre est perdue, un espoir pour l'avenir sera préservé grâce à ces œufs.

Les œufs de dragon sont destinés à la forteresse de montagne des Eyrié, puis à Pentos. Daenerys reçoit ses œufs de dragon en cadeau de mariage à Pentos. Ces œufs, correspondant aux couleurs vues dans « House of the Dragon », finiront par éclore. Ils fourniront à Daenerys les moyens de conquérir Westeros. Les graines de cette destinée sont plantées des siècles plus tôt.

Une théorie alternative

Le livre « Fire & Blood » suggère une autre origine pour les œufs de Daenerys. Une noble nommée Elissa Farman aurait volé trois œufs de dragon. Elle s'est enfuie à Pentos et a vendu les œufs pour financer ses rêves. Ces œufs, devenus pierre, correspondent aux œufs de Daenerys. Cette théorie propose une explication différente mais tout aussi fascinante.

La double vérité

Alors, quelle théorie est la bonne ? Les deux peuvent être vraies pour leurs supports respectifs. C'est l'aspect amusant d'être fan de cette franchise complexe. Les nouvelles révélations ajoutent de la profondeur et de l'intérêt à l'histoire de « Game of Thrones ».

« House of the Dragon » continue de captiver les fans avec ses révélations et ses connexions à « Game of Thrones ». Chaque épisode apporte son lot de surprises et de mystères résolus. Ne manquez pas les nouveaux épisodes diffusés chaque dimanche sur HBO et Max.

Ces révélations intriguent les fans et enrichissent l'univers déjà vaste de Westeros. La saga continue de surprendre et de fasciner afin d'établir de nouvelles connexions entre les générations de Targaryens et les événements futurs. La série prouve une fois de plus sa capacité à lier passé et présent de manière cohérente et captivante.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.