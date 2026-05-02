Resident Evil Requiem : le producteur tease le DLC, « aiguisez vos tomahawks »

Les fans de la saga horrifique de Capcom sont en ébullition. Alors que le prochain opus, Resident Evil Requiem, se fait encore attendre, le producteur vient de lâcher une phrase qui a immédiatement enflammé la communauté : « aiguisez vos tomahawks ».

Une référence à peine voilée à un personnage emblématique ou à un nouveau mode de jeu orienté survie et combat rapproché ? Le mystère reste entier, mais cette confidence suggère un DLC qui pourrait bien nous ramener dans des environnements hostiles où la poudre se fait rare. Une chose est certaine : il faudra être prêt.

Pourquoi la Golden Week est-elle le moment idéal pour terminer Resident Evil : Requiem ?

Tout d’abord, le producteur Masato Kumazawa exhorte les joueurs à boucler la campagne principale de Resident Evil : Requiem durant la Golden Week japonaise. En effet, cette période de congés s’étend du 28 avril au 6 mai 2026 et offre une fenêtre parfaite. De plus, le premier DLC du jeu, un mini-jeu inédit, ne se débloquera qu’après avoir terminé l’histoire au moins une fois. Par conséquent, Kumazawa insiste sur l’importance de finir l’aventure avant l’arrivée imminente de ce contenu additionnel. Enfin, le réalisateur Koshi Nakanishi a confirmé cette condition de déverrouillage lors d’une récente interview.

En quoi consiste ce mini-jeu déblocable après l’histoire principale ?

Ensuite, le directeur Koshi Nakanishi a détaillé la nature de ce mini-jeu très attendu par les fans. Ainsi, ce mode se concentre exclusivement sur les combats de Resident Evil : Requiem et évoque ouvertement le célèbre mode Mercenaries de Resident Evil 4 Remake. Par ailleurs, Nakanishi promet une expérience excitante pour ceux qui souhaitent encore se déchaîner après le générique de fin. Il a d’ailleurs lancé un malicieux « affûtez vos tomahawks et restez à l’écoute ». Enfin, il a précisé que le développement de ce mode est déjà dans sa phase finale, signe d’une sortie très prochaine.

Resident Evil Requiem Director Koshi Nakanishi says the RE9 DLC mini game will be based on the main game's combat! #RE9



"For those who have cleared the main game and are thinking 'I still haven't done enough rampaging yet' I think you might enjoy it and go "Whoa!!", so please… pic.twitter.com/xOMqQoj1uI — Genki✨ (@Genki_JPN) April 28, 2026

Quel autre contenu additionnel Capcom prépare-t-il pour Requiem ?

Par ailleurs, un second DLC distinct, axé sur la narration, est également en pleine production chez Capcom. En effet, Koshi Nakanishi est resté évasif mais a confirmé un développement actif, tout en demandant aux joueurs de patienter. De plus, des rumeurs persistantes évoquent un lien avec Chris Redfield, situé avant ou après les événements du jeu principal. Cependant, le réalisateur n’a livré aucun détail concret et il convient donc de prendre ces spéculations avec des pincettes. En attendant, l’équipe se concentre sur la finalisation du mini-jeu de combat qui sortira en mai 2026.

Une fenêtre de tir parfaite avant l’arrivée du premier DLC

D’une part, Masato Kumazawa rappelle que terminer l’histoire principale est un prérequis indispensable pour accéder au mini-jeu. D’autre part, la Golden Week représente le moment idéal pour remplir cette condition sans se presser. En effet, le producteur a déclaré : « Si vous avez l’intention d’y jouer, je pense que terminer l’histoire principale pendant la Golden Week sera le bon moment ». Ainsi, les joueurs peuvent profiter des jours fériés pour savourer la campagne et se préparer à l’action débridée du mode de jeu inédit.

Un futur prometteur pour les fans de la saga Resident Evil

Pour conclure, l’interview accordée à Denfaminicogamer démontre l’engagement de Capcom envers Resident Evil : Requiem. En effet, un mois après les premières révélations, Nakanishi et Kumazawa ont partagé des informations concrètes sur le DLC à venir. De plus, la promesse d’un autre contenu narratif en production laisse entrevoir une vie prolongée pour le titre. Enfin, cette stratégie de suivi, mêlant un mode combat nerveux et une extension scénaristique, devrait ravir les fans en quête de défis supplémentaires.

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