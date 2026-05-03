Les premières figurines Marvel Rivals débarquent et les collectionneurs se jettent dessus !

Les premières figurines Marvel Rivals de Hasbro sont là, et les collectionneurs n’attendent pas. Le Punisher et Moon Knight quittent enfin l’écran, invitez-les sur vos étagères sans plus tarder !

Hasbro vient de lancer les deux premières figurines officielles de la gamme Marvel Legends inspirées de Marvel Rivals. Punisher et Moon Knight apparaissent tous deux dans leur skin par défaut. La surprise ne vient pas tant de l’annonce elle-même que de la vitesse à laquelle ces figurines disparaissent des rayons.

Que contient exactement la figurine Marvel Rivals Punisher ?

La figurine Punisher vient avec deux mains interchangeables et une tête alternative avec une expression menaçante. Ajoutez à cela deux effets d’explosion et deux armes distinctes. Pour les fans du personnage dans le jeu, c’est une reproduction fidèle de son look par défaut. Elle l’est d’autant plus avec ce côté DPS pur et brutal qui le caractérise.

Ce produit est en outre disponible chez Amazon et Entertainment Earth pour moins de 30 euros. Le prix de cette figurine Marvel Rivals se veut donc accessible pour une entrée dans la gamme Marvel Legends. Sinon, est-ce que vous espérez une version deluxe avec sa tourelle ? Alors, vous pouvez déjà croiser les doigts, car l’équipe Hasbro a laissé entendre que ça pourrait venir.

La figurine de Moon Knight vaut-elle vraiment ses 35 euros ?

Moon Knight coûte 5 euros de plus que Punisher, et l’accessoire list justifie l’écart. La figurine inclut deux crescent darts ainsi que deux billy clubs. Mais surtout, une cape lunaire supplémentaire en forme de croissant qui recrée sa pose de glisse emblématique du jeu. C’est ce genre de détail qui distingue cette figurine Marvel Rivals d’un simple jouet.

Le Poing de Khonshu arrive en style, avec une fidélité visuelle au skin par défaut du jeu. Cela satisfera autant les fans du jeu que les collectionneurs historiques du personnage. À environ 35 euros, Moon Knight est la pièce la plus premium de ce premier lancement… Et probablement la plus convoitée.

Les figurines Marvel Rivals se vendent-elles si vite que ça ?

Les stocks bougent vite, et les collectionneurs qui ont tardé à commander ont déjà eu des surprises. C’est un phénomène familier dans la gamme Marvel Legends. Les premières figurines d’une nouvelle licence attirent à la fois les fans du jeu et les collectionneurs de la ligne. Cela crée alors une pression sur les stocks que peu anticipent.

Ces figurines Marvel Rivals ont été lors du Hasbro Pulse fanstream du 14 avril. Elles ont immédiatement suscité un engouement notable sur les plateformes de vente. Si l’idée de démarrer une collection de figurines Marvel Rivals vous traverse l’esprit, c’est maintenant ou jamais.

Be it your trusted heroes or fiercest legends, the Marvel Legends Series brings every character to life with unmatched detail and craftsmanship.



Featuring Spider-Man & Luna Snow, Moon Knight, Venom & Jeff the Land Shark, and The Punisher, each figure is designed to stand out… pic.twitter.com/hfULbmHBy6 — Marvel Rivals (@MarvelRivals) April 24, 2026

Quels personnages auront bientôt droit à leurs propres figurines ?

Un two-pack incluant Venom et Jeff the Land Shark est déjà en pré-commande depuis le 29 avril. Un symbiote monstrueux et un requin terrestre devenu mascotte affective de la communauté du jeu ? C’est le duo le plus improbable et le plus savoureux que Marvel Rivals pouvait offrir aux collectionneurs. Petite piqûre de rappel : une adaptation animée de Venom arrive bientôt !

L’équipe Marvel Legends a également teasé lors du fanstream Hasbro Pulse la possibilité de produits en skins alternatifs à l’avenir. Le jeu continue de s’enrichir de nouveaux personnages et cosmétiques. En parallèle, la gamme de figurines Marvel Rivals semble construite pour durer et pour surprendre.

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