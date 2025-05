Moon Knight n’a pas encore tiré sa révérence d’après son créateur, rendez-vous dans la saison 3 de What if ?

Le succès des films du Marvel Cinematic Universe (MCU) ont été variés. Mais l’aventure archéologique Moon Knight, où on voit les performances d’Oscar Isaac, se distingue. Diffusée pour la première fois sur Disney+ en 2022, la série a été saluée positivement. Et récemment, il paraît qu’on voit Moon Knight dans What If saison 3 !

Or, au lieu du complexe Marc Spector et Steven Grant, il se pourrait qu’on voit quelqu’un d’autre dans ce rôle. Voici de quoi il retourne.

La fin de la série Moon Knight éclipsée ?

La première saison de Moon Knight s’est achevée sur une note intrigante. Elle a laissé entrevoir l’émergence de la personnalité mystérieuse de Jake Lockley dans une scène post-générique.

Cependant, malgré cette promesse, la série n’a pas eu de suite jusqu’à présent.

Un peu mise de côté par rapport à d’autres projets du MCU, les fans sont dans l’attente d’un retour du héros au costume blanc. Alors, quelles sont les chances que Moon Knight ressuscite pour une saison 2 ? Eh bien elles sont grandes. Mais il se pourrait que Moon Knight fasse une apparition dans la saison 3 de What If.

Un personnage abandonné ?

C’est lors d’une récente interview avec ComicBook, qu’on sait que le créateur de la série Moon Knight : Jeremy Slater a exprimé son étonnement face à l’hésitation de Marvel à offrir plus de contenu à cet anti-héros. En effet, malgré le succès de la série et la richesse de son histoire, la production semble avoir mis le personnage en veilleuse.

Slater a partagé son espoir que la saison 2 tant attendue se concrétise un jour. Mais il encourage aussi les fans à diriger leur énergie vers Kevin Feige et Oscar Isaac.

« Parlez à Kevin Feige, parlez à Oscar Isaac. Je pense que la balle est vraiment dans leur camp », a-t-il déclaré. Cela souligne l’importance de leur engagement dans la poursuite de la série, même si le personnage de Moon Knight apparaîtra peut-être dans la saison 3 de What If.

Moon Knight dans la saison 3 de What If comment est-ce possible ?

Cette nouvelle est partie d’une rumeur. Bien que Moon Knight ait été mis en veilleuse dans les plans à court terme de Marvel, le studio n’a pas complètement abandonné le personnage.

La dernière apparition de Moon Knight dans le MCU a eu lieu dans What If ? Saison 3. Les fans espèrent donc qu’il fera partie d’Avengers : Doomsday. Mais aucune confirmation n’a été donnée à ce sujet. Actuellement, le célèbre studio semble se concentrer sur les projets de la phase 6. Cela signifie que les plans pour Moon Knight pourraient ne pas se concrétiser avant la phase 7.

Des projets en évolution

Sinon, en février 2025, Brad Winderbaum, directeur de Marvel Television, a évoqué les projets futurs pour Moon Knight. Il a déclaré que Marvel Television avait l’intention de mettre en place un programme de télévision pour le personnage.

« Je pense que Marvel Television a évolué par vagues, et que Moon Knight est arrivé dans une vague d’émissions qui allaient établir des personnages liés à l’avenir », a-t-il expliqué.Cette évolution des priorités pourrait signifier que Moon Knight a encore un avenir dans l’univers Marvel, même si cela prend du temps.

Il reste à voir si cela se traduira par une saison 2 de Moon Knight. Les fans doivent donc rester attentifs aux mises à jour et aux annonces de Marvel concernant l’avenir de leur héros bien-aimé.

