Marvel prépare le retour de Moon Knight, mais pas en série!

Les fans du personnage de Moon Knight attendaient son retour avec impatience, et Marvel semble enfin prêt à exaucer leurs souhaits. La série n’a pas encore été officiellement renouvelée pour une saison 2, mais une rumeur persistante évoque un come-back sous une autre forme. Serait-ce un film ou une apparition dans un projet plus vaste du MCU ?

Moon Knight de Marvel, une série à succès, mais sans suite

Lancée en 2022 sur Disney+, cette série Marvel a conquis le public avec son approche sombre et psychologique du super-héros. Avec Oscar Isaac dans la peau de Marc Spector (Moon Knight), l’histoire a su captiver grâce à son intrigue complexe et son exploration des troubles dissociatifs de l’identité. Malgré un accueil enthousiaste, Marvel Studios n’a jamais confirmé officiellement une deuxième saison. Tout ce temps, les fans sont donc restés dans l’attente.

Brad Winderbaum, responsable de la division télévision chez Marvel, a récemment expliqué que Moon Knight faisait partie des séries conçues comme des introductions. Ces projets serviront à lancer de futures initiatives dans l’univers Marvel. L’objectif serait d’intégrer le personnage dans des productions plus vastes. Un peu comme ce qu’ils ont fait avec d’autres héros introduits sur Disney+ avant de passer au grand écran.

Un retour en film ou dans un crossover MCU ?

Une saison 2 de la série semble compromise. Par contre, plusieurs indices laissent penser que Moon Knight de Marvel pourrait revenir sous une autre forme. Selon certaines rumeurs, le studio envisagerait d’intégrer le personnage dans un film solo ou un crossover aux côtés d’autres héros du MCU. Une hypothèse crédible serait son apparition dans une future production centrée sur les Midnight Sons. C’est une équipe de super-héros aux influences occultes.

De plus, Oscar Isaac, qui a joué dans la série Moon Knight, a laissé entendre qu’il n’en avait pas fini avec ce rôle. L’acteur a déclaré à plusieurs reprises qu’il serait heureux de revenir, mais uniquement si l’histoire en valait la peine. Avec le succès de la production et l’intérêt du public pour des personnages plus sombres, tout porte à croire que Moon Knight refera bientôt parler de lui. Seul l’avenir nous dira sous quelle forme ce justicier masqué reviendra dans le MCU. Mais une chose est sûre : les fans sont prêts à le retrouver.

