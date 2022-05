Moon Knight : La fin et la scène post-générique expliquées

Moon Knight, la dernière série Marvel en date, a pris fin avec un sixième épisode affublé d’une scène post-générique ambigüe. Voici les explications si vous n’avez pas tout compris.

Bien évidemment, si vous n’avez pas encore vu l’épisode final, ne lisez plus à partir d’ici.

Moon Knight termine sa première et peut-être seule saison avec la mise en boîte de son sixième épisode. La fin semble toutefois assez abrupte et surréaliste, mais elle met un terme à la menace d’Ammit et d’Arthur Harrow.

Habituellement, les séries Disney+ Marvel se terminent par un cliffhanger contribuant à la construction du MCU lui-même. Ce n’est pas le cas Moon Knight.

Marc Spector et Steven Grant

Marc refuse le paradis pour retrouver Steven, l’identité optimiste qu’il s’est créée pour se protéger des terreurs du monde. Le jugement d’Osiris et les pouvoirs de guérison de Khonshu le ressuscitent. Mais désormais, Steven a autant de contrôle que Marc. Ils finissent par venir à bout de Khonshu dont Steven finit par se libérer.

Layla El-Faouly et Taweret

Layla suit les conseils de la déesse Taweret pour libérer Khonshu dont elle refuse d’emblée d’être l’avatar. Elle accepte toutefois d’être temporairement l’avatar de Taweret. Layla, propulsée par ses nouvelles ailes, aide Moon Knight dans la bataille finale, devenant au passage une superhéroïne égyptienne.

Elle ne veut pas que son destin soit lié à celui de Taweret. Son absence de la dernière scène signifie peut-être qu’elle et Marc/Steven se sont finalement séparés par la suite.

Ceux qui ont vu Wonder Woman 1984 ne manqueront pas de voir quelques parallèles avec le parcours de Layla dans cet épisode.

Arthur Harrow et Ammit

Moon Knight devait tuer Harrow pour mettre complètement fin à la menace qu’il représente. Il en est toutefois empêché par Layla qui le supplie de ne pas le faire.

Ce dénouement est tirée du comics original de Moon Knight où il traque un méchant nommé Bushman. Dans cette version, Marlene (transformée en Layla pour le petit écran) l’empêche aussi de tuer Bushman.

Une des scènes montre Harrow vivant dans un asile psychiatrique d’où un homme mystérieux le sort. Harrow se retrouve alors dans une limousine et rigole en voyant Khonshu, car ce dernier ne peut pas le blesser physiquement. C’est alors que Jake Lockley, le chauffeur de la limousine, l’abat à l’aide son arme à feu.

En fin de compte, Jake représente le plan de secours de Khonshu au cas où Marc voudrait passer à autre chose. Il semble que Marc et Steven n’obtiendront pas la paix qu’ils espéraient d’où notre question : Y aurait-il une deuxième saison de Moon Knight ? Cela reste à voir. En tout cas, nous devrions retrouver le héros d’une façon ou d’une autre dans le MCU.

En attendant, la série est disponible sur Disney Plus. Pour regarder d’autres films ou séries sur la plateforme, revisiter notre sélection des nouveautés du mois à découvrir.