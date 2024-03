Cette voiture hybride serait plus propre que toutes les modèles électriques : comment ça se fait ?

Dans le cadre du développement de la mobilité durable, la voiture électrique Toyota Prius hybride a été récompensée pour être le leader incontesté de l'efficacité environnementale. Mais comment parvient-elle à surpasser les voitures électriques les plus avancées du marché ?

Menée par l'ACEEE (American Council for an Energy-Efficient Economy), l'étude a passé au crible plus de 1 200 véhicules en fonction de critères variés. Notamment les rejets de CO2 lors de sa fabrication et de son utilisation, ainsi que d'autres polluants souvent négligés. À la grande surprise de tous, la Toyota Prius arrive en tête, avec un impressionnant score de 71 dans sa version Prime SE. Cette découverte soulève plusieurs questions essentielles sur l'avenir de la mobilité durable,

Toyota Prius Hybrid : La voiture la plus respectueuse de l'environnement

Une fois de plus, la Toyota Prius occupe la première place du classement, avec une note finale de 71 pour la Prime SE. Saluée pour son efficacité, ses technologies de pointe et sa légèreté, la berline hybride a devancé tous les modèles électriques du marché, même si la Lexuz RZ 450e affiche une position surprenante. Du côté de Tesla, la Model Y AWD se distingue par un score de 58.

Grâce à une batterie moins importante (13,6 kWh) et une motorisation particulièrement efficace, cette voiture hybride a réussi à se maintenir en tête du classement.

Toyota s'impose-t-il avec la Prius hybride ?

Cependant, certains experts ont réagi à cette annonce. Le directeur du centre de recherche sur les véhicules électriques de l'université de Californie, Gil Tal, a souligné que les conducteurs de ces véhicules hybrides rechargent rarement leur véhicule. Cela remet en question le fait que la Toyota Prius PHEV soit aussi propre que l'affirme le rapport. D'un autre côté, cela reflète l'usage que chacun en fera.

Rappelons toutefois que la Prius bénéficie d'une technologie et d'un mode de fonctionnement qui lui permettent de répondre à ces critiques. En moyenne, le véhicule consomme 4,4 l/100 km à vide, contre 3,9 l/100 km à pleine charge. Par rapport à la Peugeot 308 hybride, l'écart atteint 106% sur la même période.

En tout état de cause, ce résultat confirme les propos de Toyota. Il vaut mieux produire des véhicules hybrides plutôt qu'une voiture électrique de 100 kWh et 99 autres véhicules à combustion pure pour l'environnement.

5 Toyota dans le top 10 compte

Le Top 5 comprend également la Lexus RZ300e, la Mini Cooper SE, la Nissan Leaf ainsi que la Toyota BZ4x. Ces voitures sont loin d'être les plus puissantes, ni celles qui parcourent la plus grande distance avec une seule charge. Parmi les 10 premiers, on trouve également 4 Toyota, 4 hybrides et 3 Hyundai-Kia.

Notons qu'un modèle électrique à 100 % trône dans le Flop 10, autrement dit dans les 10 voitures les plus polluantes du moment se trouvent l'Hummer EV, qui pollue autant qu'une Mercedes Classe S ou Corvette.