Les 15 voitures électriques incontournables à surveiller en 2025 !

2025 promet de bouleverser le marché de l’automobile avec une variété de modèles électriques répondant à des attentes diverses. Des citadines accessibles aux SUV haut de gamme, les constructeurs rivalisent d’ingéniosité pour séduire tous les profils de conducteurs. Voici les 15 voitures électriques qu’on anticipe le plus pour 2025 !

Des modèles européens avec des prix plus accessibles

Les constructeurs européens proposent de nouveaux modèles abordables et polyvalents. La Volkswagen ID.2 sera notamment une révolution sur le segment des compactes électriques. Elle doit cela à son prix très compétitif, inférieur à 25 000 euros. Elle promet une autonomie de 450 km et une puissance de 226 cv. La marque prévoit également une version sportive GTI, avec plus de 320 cv.

La Fiat Grande Panda électrique fait aussi partie des 15 voitures électriques les plus attendues en 2025. Avec un prix environnant les 22 000 euros, elle revisite un modèle iconique avec une motorisation 100 % électrique. Disposant d’un moteur de 111 chevaux et d’une autonomie de 315 km, elle s’impose comme une solution idéale pour les trajets urbains.

De son côté, le MG ES5 s’annonce comme un SUV électrique familial offrant un excellent rapport qualité-prix. On estime son prix autour de 30 000 euros. Ce modèle devrait proposer une autonomie compétitive et un habitacle spacieux. Cet aspect renforce bien la popularité croissante de MG dans le segment électrique.

Les marques françaises ont aussi leur mot à dire !

La Renault 4 E-Tech est une des voitures électriques qu’on attend impatiemment en 2025. Elle marque le retour d’un modèle emblématique dans une version entièrement électrique. Son autonomie avoisine les 400 km et son prix est d’environ 25 000 euros. Elle promet de séduire les nostalgiques en quête d’une citadine polyvalente.

On compte aussi l’Alpine A290. Cette citadine est pensée pour offrir des performances dynamiques dans un format compact. Le constructeur n’a pas encore dévoilé son coût à l’achat. Ceci dit, on sait déjà qu’elle s’adresse aux amateurs de conduite sportive en milieu urbain.

En parallèle, Alpine prépare également l’Alpine A390, un SUV électrique sportif performant et élégant. Ce modèle est attendu avec une configuration à trois moteurs offrant une transmission intégrale. Il cible les passionnés de conduite dynamique avec un goût prononcé pour le design haut de gamme.

Les voitures électriques de luxe, parmi les 15 autos à surveiller pour 2025

En 2025, les marques haut de gamme vont proposer des modèles où luxe, technologie et autonomie se conjuguent parfaitement. Le Mercedes-Benz Concept CLA se distingue par son design élancé et ses performances de pointe. On s’attend à une autonomie proche de 800 km grâce à sa plateforme MMA (Mercedes Modular Architecture). Son prix devrait dépasser les 50 000 euros.

D’autre part, le BMW iX3 2025, renouvelé, offre un équilibre parfait entre confort et performance. L’autonomie de ce SUV compact premium serait de 500 km. Il dispose en outre de technologies de conduite assistée avancées. Cette voiture électrique arrive en 2025 et figure parmi celles qu’on anticipe le plus. On estime son prix autour de 60 000 euros.

En parlant de voitures de luxe, la Volvo ES90 sort aussi l’année prochaine. Elle combine élégance, sécurité et autonomie exceptionnelle (plus de 600 km). Ce modèle se distingue par son design raffiné et des technologies avancées, notamment en matière de conduite autonome. Avec son habitacle spacieux et un positionnement premium, elle s’adresse à ceux qui recherchent un SUV électrique haut de gamme. Son prix devrait avoisiner les 80 000 euros, en cohérence avec les attentes du segment.

Les fabricants de véhicules chinois ne sont pas en reste !

Les marques chinoises continuent d’élargir leur influence avec des modèles technologiques et compétitifs. Le Xiaomi YU7, un SUV compact, mise par exemple sur une connectivité avancée et une autonomie de 500 km. Son prix environne les 30 000 euros. Xiaomi cherche à séduire les amateurs de technologie embarquée.

Quant à l’IM L6, une berline premium, elle promet une autonomie impressionnante de 700 km. Cette voiture électrique, qui sort en 2025, représente une alternative compétitive aux modèles européens. Elle arbore un magnifique design moderne et affiche un prix d’environ 40 000 euros.

Face à cette vague de nouvelles autos, BYD refuse de pâlir. Le BYD Atto 2, affiché autour de 20 000 euros, est une citadine électrique parfaite pour les trajets urbains. Sa motorisation dynamique et son autonomie d’environ 300 km renforcent sa position comme l’un des modèles les plus accessibles.

Ce n’est pas tout ! La Xpeng P7+ de Xpeng Motors s’invite aussi dans la liste des 15 voitures électriques à surveiller en 2025. Elle se munit d’une autonomie de 700 km et des technologies avancées comme la conduite semi-autonome. Cette auto s’adresse aux conducteurs en quête d’innovation. Son prix, aux alentours de 45 000 euros, reste compétitif pour un modèle aussi bien équipé.

Le Onvo L60 est aussi de la partie. Ce SUV électrique au design futuriste se distingue par une autonomie de 500 km et un prix estimé à 35 000 euros. Le modèle met l’accent sur l’innovation et le confort.

Quid des voitures électriques coréennes attendues en 2025 ?

Les constructeurs sud-coréens continuent de démontrer leur maîtrise avec des véhicules qui allient fiabilité, design et technologie. Le Hyundai Inster, un SUV familial, promet une autonomie de 600 km et un intérieur spacieux. Il vise les familles modernes et son prix est estimé à 40 000 euros.

Le dernier de la liste, c’est le Concept Kia EV4. Bien que toujours au stade de concept, il préfigure un véhicule compact et abordable. Il devrait proposer une autonomie supérieure à 400 km et un prix attractif pour rester compétitif sur le marché européen.

