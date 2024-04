Le futur de la mobilité électrique avec Xpeng Motors

Décidément, les voitures électriques chinoises ne cessent de faire parler d'elle ses derniers temps. Parmi elles, Xpeng Motors est une entreprise chinoise spécialisée dans la conception et la fabrication de véhicules 100 % rechargeable. La marque vise à offrir des alternatives économiques et écologiques aux véhicules traditionnels, sans sacrifier l'innovation et la performance. Voyons de plus près comment elle s'y prend…

Une marque chinoise plus qu'ambitieuse

Xpeng Motors, également connu sous le nom Xiaopeng Motors, a été fondé en 2014 par He Xiaopeng, ancien ingénieur chez Alibaba Group. Située à Guangzhou, cette entreprise s'est rapidement imposée comme l'un des leaders du marché de la mobilité électrique en Chine. Consciente des défis environnementaux et des besoins des consommateurs modernes, Xpeng adapte sa stratégie en conséquence. Elle ambitionne de mettre sur la route des modèles de voitures électriques alliant performance, design et connectivité à des prix compétitifs.

Avec plus de 3 milliards de dollars levés depuis sa création, Xpeng s'est récemment introduite sur le marché boursier américain. Ce qui renforce ainsi sa stratégie d'internationalisation et ses ambitions en matière de développement durable. Par ailleurs, la qualité de ses véhicules lui a permis d'être parmi les premières entreprises chinoises à exporter ses modèles aux États-Unis et en Europe dès 2020.

Une future menace pour Tesla ?

En tant qu'acteur sur le marché des véhicules électriques haut de gamme, Xpeng est souvent comparé à Tesla. Cette comparaison peut être à la fois un avantage et un inconvénient pour la marque. Les propos tenus par les connaisseurs lui confèrent une certaine légitimité en termes de qualité et d'innovation. Cependant, ils accentuent le risque d'être perçue comme un simple « imitateur« .

Avant de pouvoir tenir tête à la firme d'Elon Musk, Xpeng doit relever le défi des infrastructures de recharge. Elle devrait particulièrement y travailler en Europe et aux États-Unis où la marque se développe progressivement. Le maillage des stations de recharge reste encore inégal selon les régions. Comme l'a fait son compatriote GWM, Xpeng doit encore nouer des partenariats stratégiques. En collaborant avec des constructeurs occidentaux, elle devrait permettre à ses clients d'utiliser leurs véhicules sans contraintes liées à l'autonomie.

La connectivité à bord, marque de fabrique de Xpeng

L'un des atouts de Xpeng est sans conteste sa capacité à intégrer les dernières innovations technologiques en matière de mobilité électrique urbaine. La marque mise sur la granularité des options et des fonctionnalités proposées. Elle équipe ses modèles de systèmes de conduite autonome sophistiqués. Ces technologies offrent ainsi une expérience à la fois sécurisée et agréable pour l'automobiliste moderne.

XPILOT : l'assistance à la conduite intelligente

Les modèles Xpeng sont équipés du système XPILOT qui combine une multitude de capteurs et caméras pour offrir des fonctionnalités avancées en matière d'assistance à la conduite. Ce système permet notamment le maintien automatique de la distance avec le véhicule précédent, le centrage dans la voie et la détection des piétons et des obstacles potentiels. Disponible en série sur certains modèles Xpeng, le XPILOT 3.0 offre le maintien dans la voie. Il gère l'adaptation de la vitesse en fonction du trafic ou encore le stationnement automatique.

Xmart OS : un système d'infodivertissement complet

La marque collabore avec Alibaba pour offrir un système d'info-divertissement basé sur AliOS, développé spécialement pour les véhicules électriques. Intuitive et personnalisable, cette plateforme propose de nombreux services connectés comme la navigation en temps réel, l'accès à un vaste écosystème d'applications ou encore la reconnaissance vocale intelligente.

Le Xpeng P7 : la sportive haut de gamme

La Xpeng P7 est une berline sportive qui propose un design élégant et raffiné ainsi que des performances remarquables. Ce modèle a été conçu pour répondre aux attentes des amateurs de conduite sportive et offre notamment une vitesse maximale de 249 km/h. Dotée d'une autonomie impressionnante pouvant aller jusqu'à 676 km, elle permet de parcourir de longues distances sans avoir besoin de recharger fréquemment. Elle propose également plusieurs modes de recharge, dont la recharge rapide :

La Xpeng P7 dispose d'un moteur électrique au couple élevé qui permet de passer de 0 à 100 km/h en seulement 4,3 secondes. Parmi les autres caractéristiques intéressantes du modèle, on peut noter un temps de recharge particulièrement court (moins de deux heures pour obtenir 80 % de l'autonomie), ainsi qu'un espace intérieur généreux avec des sièges confortables. Son prix est estimé entre 35 000 et 55 000 euros, selon les finitions choisies.

Le Xpeng G3 : une expérience de conduite intelligente

Véritable concentré de technologie sur roues, la Xpeng G3 est un SUV compact proposant une expérience de conduite des plus innovantes pour une voiture électrique. Ce modèle se démarque par son design futuriste et sa capacité à intégrer les dernières avancées en matière d'intelligence artificielle et de connectivité.

Grâce aux divers capteurs embarqués, la Xpeng G3 dispose notamment d'un système ADAS (Advanced Driver Assistance System) qui permet de faciliter le stationnement grâce à une conduite autonome de niveau 2,5. Ses fonctionnalités incluent également un régulateur de vitesse intelligent, un dispositif d'alerte de franchissement de ligne et l'aide au maintien dans la voie. De quoi rendre la conduite plus sûre et confortable !

Question autonomie, la Xpeng G3 peut atteindre jusqu'à 460 km avec une seule charge, grâce à une batterie lithium-ion de grande capacité. Le temps de recharge varie en fonction des options de charge disponibles : environ 8 heures pour une charge complète sur une prise domestique ou moins de 2 heures pour obtenir 80 % de l'autonomie avec un chargeur rapide. Comptez entre 25 000 et 35 000 euros pour acquérir cette voiture électrique au design futuriste.

Le Xpeng P5 : le nouveau venu dans la gamme

Présenté en avril 2021, le Xpeng P5 est la troisième génération de voiture développée par Xpeng Motors. Cette berline électrique vient concurrencer les modèles déjà présents sur le marché et propose des caractéristiques très intéressantes.

Design intérieur épuré. Avec son large toit ouvrant panoramique, ses finitions soignées et un tableau de bord entièrement digitalisé, la Xpeng P5 offre une habitabilité spacieuse et moderne. L'écran tactile central intégré au tableau de bord permet de gérer facilement la navigation, la musique et les paramètres de conduite.

Côté performance, la Xpeng P5 propose une autonomie allant jusqu'à 600 km, selon les versions. Elle a été présentée avec deux configurations de batterie afin de répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs. Les prix de la P5 sont compris entre 20 000 et 30 000 euros, ce qui en fait une option très abordable pour les personnes désireuses de passer à l'électrique.

Le Xpeng A1 : un petit crossover urbain

La Xpeng A1 est un autre modèle phare de cette marque chinoise. Il s'agit d'un petit crossover dédié principalement à la conduite urbaine. Ce véhicule se distingue par sa taille compacte, son agilité et sa faible consommation d'énergie.

Performances confirmées en ville. Avec une autonomie de 300 km, la Xpeng A1 est parfaitement adaptée à un usage quotidien dans les zones urbaines. Sa petite taille lui permet également de se faufiler facilement dans le trafic et de se garer sans problème dans des espaces étroits.

Un prix attractif. La Xpeng A1 tire son épingle du jeu dans un marché de l'électrique en plein boom avec un tarif très compétitif. Comptez environ 20 000 euros pour ce véhicule pratique et compact.

Le Xpeng V3 : un van familial électrique

Xpeng Motors a également développé un minivan destiné aux familles souhaitant allier confort, espace et respect de l'environnement. Le Xpeng V3 apporte ainsi une réponse adéquate à ceux qui recherchent un véhicule spacieux, tout en minimisant leur empreinte carbone.

Pouvant accueillir jusqu'à sept personnes, le Xpeng V3 offre une modularité intéressante grâce à ses sièges rabattables et coulissants. La banquette arrière peut ainsi être transformée en espace de rangement si besoin, tandis que la large porte coulissante facilite l'accès à bord du véhicule.

Une motorisation performante. Gâté sur le plan technique, le Xpeng V3 dispose d'une batterie permettant une autonomie de 350 km. De plus, son moteur électrique offre une puissance suffisante pour assurer de bonnes performances sur la route. Le prix d'entrée de gamme est estimé à environ 25 000 euros.

Quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes

2020 a été une bonne année pour Xpeng. Elle a livré 27 000 véhicules malgré le Covid19. La marque a enregistré une hausse de ses ventes de l'ordre 112 % par rapport à 2019. Offrant une autonomie de 706 km selon la norme NEDC, le modèle phare P7 sorti en pleine crise sanitaire s'est écoulé à plus de 15 000 unités. Quant à la G3, 40 000 unités du SUV compact électrique depuis son lancement en 2018.

À ce jour, l'entreprise compte environ 160 concessionnaires dans plus de 70 villes chinoises, une présence qui ne cesse de croître au fil du temps. La Norvège, réputée pour être un pays leader dans l'adoption des véhicules électriques, est le premier marché européen que Xpeng souhaite conquérir. La firme a expédié les premières unités du SUV G3 vers ce pays dès 2020. Ce qui marquait ainsi le début de son expansion sur le continent européen. L'objectif à moyen terme est de se développer sur d'autres marchés tels que les Pays-Bas, la Suède ou encore l'Allemagne.

Les véhicules électriques de Xpeng parviennent à se distinguer en proposant un juste équilibre entre performance, équipement technologique et prix. Le modèle d'entrée de gamme G3 est ainsi commercialisé aux alentours de 146 000 yuans, soit en dessous de la barre des 22 000 euros après les subventions gouvernementales.