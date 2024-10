Renault 4 E-Tech : la pression monte avec une nouvelle salve de photos alléchantes

Le constructeur automobile français nous offre un premier aperçu à travers des photos captivantes qui dévoilent partiellement la Renault 4 E-Tech. Ces clichés insufflent une dose de nostalgie tout en affichant l’innovation technologique caractéristique des véhicules électriques actuels. Que sait-on sur ce nouveau modèle ?

Que montrent les photos de la Renault 4 E-Tech ?

La première chose qui saute aux yeux en regardant ces nouvelles photos est la forte inspiration puisée dans le design de la Renault 4 originale. Les lignes rétro, mais modernisées montrent une fidélité au modèle initial tout en intégrant des éléments contemporains. La calandre, par exemple, présente un contour novateur et lumineux, inédit chez Renault. En même temps, cela nous rappelle le charme vintage de son ancêtre.

Les fans de la 4L retrouveront avec plaisir certains détails emblématiques du modèle originel. Sur les premières photos de la Renault 4 E-Tech, on peut observer des similitudes frappantes. Citons notamment la découpe des ailes avant remarquablement similaire à celle des anciennes versions. On remarque également des vitres de custode en forme de trapèze qui se situent au niveau de chaque roue arrière.

Un coffre pratique et un toit ouvrant innovant

Le coffre fait partie des caractéristiques intéressantes de la Renault 4 E-Tech. La voiture électrique dispose d’un hayon arrière vertical avec un seuil de rangement bas. Il permet d’y placer des bagages lourds et volumineux avec une grande facilité.

Parmi les nouveautés marquantes de cette nouvelle voiture de Renault, on note l’intégration d’un grand toit ouvrant. Ce choix s’aligne parfaitement avec les tendances actuelles visant à offrir plus de lumière naturelle dans l’habitacle. Cela renforce le confort des occupants pendant leurs trajets. Les puristes apprécieront la façon subtile dont cet élément moderne est incorporé sans dénaturer l’esprit fonctionnel et simple du modèle original.

Renault doit démontrer une forte volonté pour que la 4 E-Tech atteigne le succès de la 4L. Cette dernière a dépassé huit millions d’exemplaires dans plus de cent pays. Un prix compétitif sera essentiel pour séduire un large public. La voiture électrique sera commercialisée l’année prochaine, issue de l’usine de Maubeuge.

