Renault booste drastiquement l’autonomie de la Mégane E-Tech ! Et les surprises ne s’arrêtent pas là

La Mégane E-Tech de Renault a reçu un nouveau lifting qui a tout pour plaire ! Du design jusqu'aux performances, ce petit bijou va vous faire rêver !

Lancée en 2022, la Renault Megane E-Tech électrique a récemment bénéficié de quelques améliorations significatives. Cela va répondre à toutes les attentes, en attendant son restylage prévu dans un avenir proche. Ces améliorations comprennent une augmentation de l'autonomie, des équipements supplémentaires et des ajustements esthétiques. Elles vont faire de cette compacte électrique une option encore plus attrayante sur le marché. Si vous souhaitez en connaître davantage, voici quelques améliorations apportées à la Megane E-Tech pour booster ses performances !

Lorsque Renault embrasse l'électrification !

Renault, déjà présent sur le marché des voitures électriques avec ses modèles Zoé et Twingo E-Tech, a dévoilé en 2021 sa stratégie d'électrification. Avec le « Renaulution », le constructeur tend vers l'élargissement de sa gamme électrique. L'arrivée de la R5 E-Tech et le lancement de la Megane E-Tech en février 2022 viennent concrétiser cette ambition. Dès lors, l'électrification des voitures Renault est en passe d'atteindre des sommets !

Mégane E-Tech des révolutions esthétiques et intérieures signées Renault

Bien que le re-stylage complet de la Megane E-Tech de Renault ne soit pas encore à l'ordre du jour, la compacte électrique a bénéficié de quelques ajustements esthétiques notables. Les ajustements notables sont des jantes de 18 pouces gris anthracite et une antenne requin noir brillant.

Par ailleurs, des évolutions significatives ont été apportées à l'intérieur de cette voiture électrique Renault. Ces évolutions incluent de nouveaux inserts en Alcantara et en bois, ainsi qu'une variété de nouvelles options de sellerie. De plus, des améliorations ont été apportées au poste de conduite. Cela permet de renforcer le confort et la sécurité à travers une dotation technologique enrichie.

De nouvelles aides à la conduite et d'autres équipements supplémentaires

La nouvelle version de la Megane E-Tech de Renault est désormais équipée de nouvelles aides à la conduite en série. Parmi cela, on note :

l'alerte sonore de survitesse

l'aide au stationnement arrière

le freinage automatique d'urgence

la prévention de sortie de voie

l'alerte vigilance du conducteur

Ces ajouts viennent compléter une gamme d'équipements déjà présents, qui incluent notamment la climatisation automatique, la pompe à chaleur et l'écran tactile de 9 pouces avec le système OpenR Link.

Côté autonomie, une nette amélioration pour les fans de Renault !

Outre les améliorations esthétiques et les équipements supplémentaires, Renault voit grand pour sa Megane E-Tech ! Le constructeur a décidé d'augmenter son autonomie de manière significative. La version Equilibre équipée de la batterie de 40 kWh a gagné 20 kilomètres, portant son autonomie de 300 à 320 kilomètres.

De même, la version dotée de la batterie de 60 kWh a vu son autonomie augmenter jusqu'à 30 kilomètres, atteignant les 480 kilomètres. Ces améliorations renforcent la position de la Megane E-Tech sur le marché des véhicules électriques européens. Pour ce qui est du prix, cette voiture électrique de chez Renault coûte entre 34 000 et 42 000 euros. A noter qu'elle est éligible au bonus écologique de 4 000 euros.

Avec sa Megane E-Tech, Renault témoignent son engagement à offrir des véhicules électriques performants, sûrs et esthétiquement attrayants. Ces évolutions renforcent la position de la Megane E-Tech en tant que concurrente sérieuse sur le marché des voitures électriques. De quoi offrir aux consommateurs une option fiable et innovante dans le segment des compactes électriques !