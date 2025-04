Budget serré ? Voici les voitures électriques les plus accessibles dès maintenant !

Si vous cherchez une voiture électrique pas chère à acheter cette année, en voici 11 parmi lesquelles vous pourrez choisir !

Passer aux véhicules électriques n’est plus réservé aux gros budgets grâce à une gamme de modèles abordables. Vous cherchez la voiture pas chère parfaite pour rejoindre la révolution électrique sans vous ruiner ? Alors, laissez-moi vous en proposer quelques-unes dans cette liste des 11 modèles les plus économiques disponibles en ce moment.

1. Nissan Leaf, une voiture électrique pas chère et fiable

Avec un prix de départ de 29 280 dollars, la Nissan Leaf reste une référence parmi les véhicules électriques. L’autonomie de ce modèle compact va jusqu’à 240 km pour la version de base. Il est donc idéal pour les trajets urbains. Simple et fiable, elle est parfaite pour ceux qui veulent faire leurs premiers pas dans l’électrique sans dépasser leur budget.

2. Hyundai Kona Electric, autonomie au top pour un prix mini

Le Hyundai Kona Electric est aussi une voiture pas chère. Il se distingue par son autonomie impressionnante de 415 km. Il reste malgré tout accessible financièrement (34 325 dollars). Son design dynamique, combiné à un intérieur spacieux et bien équipé, en fait un excellent choix pour les familles. C’est une des meilleures voitures électriques abordables et reste une option très compétitive chez les SUV compacts électriques.

3. Chevrolet Equinox EV, un SUV électrique abordable à venir

Avec un design moderne et des fonctionnalités avancées, le Chevrolet Equinox EV allie performances et accessibilité. Ce SUV compact électrique pas cher (34 995 dollars) est attendu comme l’une des options les plus économiques pour 2025. Il affiche en outre une autonomie estimée à environ 480 km. L’origine américaine et la fiabilité de la marque ajoutent également à son attrait.

4. Toyota bZ4X, une voiture électrique pas chère signée Toyota

La bZ4X est le premier véhicule 100 % électrique de Toyota et il a de quoi séduire. Il bénéficie d’une autonomie de 400 km ainsi que d’un design robuste. Ce SUV électrique est idéal pour les conducteurs en quête d’une transition écologique à prix abordable. Il coûte en fait 38 465 dollars. De plus, Toyota mise sur la durabilité et la fiabilité à long terme.

5. Ford Mustang Mach-E, puissance et prix accessible

Vous rêvez d’acheter une voiture électrique économique et performante ? Optez pour la Ford Mustang Mach-E. Bien qu’elle propose des versions haut de gamme, ses versions d’entrée profitent d’une autonomie de 400 km. Ces voitures électriques pas chères arborent également un style agressif qui séduira les amateurs de sportivité. Le tout, à un prix compétitif pour son segment : 38 490 dollars.

6. Hyundai Ioniq 6, une berline électrique pas chère et élégante

Si vous cherchez une auto qui combine élégance, efficacité et prix raisonnable, achetez-vous une Hyundai Ioniq 6. Son prix initial est de 38 945 dollars. Avec une autonomie impressionnante approchant les 550 km pour certaines versions, ce modèle est à la fois stylé et fonctionnel. L’intérieur minimaliste et la technologie de pointe de cette voiture pas chère en font un choix populaire parmi les jeunes acheteurs.

7. Subaru Solterra, un SUV abordable pour l’aventure

Développée en partenariat avec Toyota, la Subaru Solterra est un SUV électrique axé sur les capacités tout-terrain. Elle se classe parmi le top des voitures électriques les plus économiques. Malgré son orientation aventure, son prix (39 915 dollars) reste attractif et son autonomie dépasse les 400 km. C’est donc un choix parfait pour les amateurs de nature et de grands espaces qui veulent réduire leur empreinte carbone.

8. Kia Niro EV, une des meilleures voitures électriques abordables

Cette voiture électrique pas chère affiche un excellent rapport qualité-prix. Elle coûte effectivement 40 995 dollars pour une autonomie de 460 km et un habitacle confortable. Ce SUV électrique s’adapte à la fois aux familles et aux professionnels. Il est d’ailleurs idéal si vous voulez un véhicule écologique pour leurs déplacements quotidiens. Sa fiabilité et sa garantie généreuse en font un pari sûr.

9. Nissan Ariya, un SUV électrique futuriste à prix raisonnable

Ce modèle est le grand frère de la Leaf et figure parmi les meilleures voitures électriques pas chères neuves. Il combine design futuriste et fonctionnalités haut de gamme à un prix compétitif de 41 160 dollars. Les versions les mieux équipées ont, en outre, une autonomie de 482 km. Le Nissan Arya représente ainsi un choix polyvalent pour ceux qui recherchent sophistication et performance sans se ruiner.

10. Tesla Model 3, une voiture électrique désormais peu chère

Cette star des voitures électriques reste l’une des autos les plus convoitées sur le marché. Ses principaux atouts sont son excellente autonomie, ses mises à jour logicielles ainsi que son prix désormais plus accessible. Tesla vend effectivement la Model 3 à 43 880 dollars. Avec une autonomie de 491 km, elle allie style, innovation et efficience dans une seule et même voiture.

11. Hyundai Ioniq 5, style, technologie et prix attractif

La voiture électrique Hyundai Ioniq 5 fait aussi partie des meilleurs modèles pas chers sur le marché. Celui-ci mêle rétro et futurisme avec un design unique qui ne passe pas inaperçu. Avec une autonomie impressionnante qui va jusqu’à 480 km, il bénéficie aussi d’une recharge ultra-rapide. Ses prix d’entrée (43 975 dollars) le rendent également attractif si vous êtes exigeant, mais soucieux de votre budget.

