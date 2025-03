Nissan Leaf 3.0 : La restructuration électrique d’un classique !

La Nissan Leaf 3.0, réinventée en version électrique et SUV, marque une nouvelle ère avec une autonomie accrue et un design moderne.

Nissan vient de sortir une version réinventée et électrique de la Nissan Leaf. Cette troisième génération quitte son style compact habituel pour adopter un design de SUV. Voici tout ce que nous savons pour l’instant concernant ce nouveau modèle électrique de Nissan.

La Nissan Leaf électrique, design de SUV et grande autonomie

Ce nouveau modèle a quitté le format compact de l’original pour devenir un SUV compact. La Nissan Leaf, désormais électrique, s’adresse à un public à la recherche de polyvalence et de modernité. La marque a opté pour un look de SUV coupé, avec un toit plongeant ainsi que des lignes sportives qui s’alignent sur les tendances actuelles. Ce changement d’identité vise en fait à concurrencer des modèles comme la Tesla Model Y ou encore la Hyundai Ioniq 5.

Que sait-on à son sujet sur le plan technique ? En fait, la fiche technique de la Nissan Leaf électrique indique que le véhicule s’équipe d’une batterie de 87 kWh. Avec cette dernière, l’autonomie réelle de cette nouvelle Nissan Leaf pourrait être supérieure à 600 km en cycle mixte WLTP. C’est un bond considérable par rapport à la deuxième génération de Leaf, qui plafonnait à 385 km.

Nissan a, en outre, construit cette voiture sur la même plateforme CMF-EV que le Renault Scénic et la Nissan Ariya. Avec cette plateforme, la conduite est plus fluide, précise, et elle s’adapte aux besoins des familles. En ce qui concerne la commercialisation de la Nissan Leaf électrique, elle débutera fin 2025. Elle marquera une nouvelle étape dans l’engagement de Nissan en faveur de l’électrification.

Une production locale et des avantages financiers attractifs

La production du SUV électrique de Nissan se fera en Angleterre. Les acheteurs européens pourront alors profiter du bonus écologique, un avantage compétitif incontournable. La production locale de la Leaf électrique reflète la volonté de Nissan de réduire l’empreinte carbone liée à la fabrication et à la distribution de ses véhicules. Cela rendra également le véhicule éligible à des subventions. De cette manière, son coût d’acquisition diminue encore plus pour les consommateurs soucieux de leur budget.

Qu’en est-il du coût de ce modèle ? Pour l’instant, on attend encore que la marque confirme le prix de la Nissan Leaf électrique en France. Cela dit, elle a dit vouloir maintenir cette nouvelle Leaf accessible à un large public. Cette voiture cherche en fait à démocratiser des technologies électriques avancées tout en associant une valeur ajoutée écologique et économique. La Leaf 3 ne se contente donc pas d’une mise à jour : elle ambitionne de devenir une des références du segment des SUV électriques.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn