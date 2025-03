L’Audi TT électrique : Assistera-t-on bientôt au retour inattendu d’une icône ?

L’Audi TT, arrêtée en 2023, pourrait bientôt faire son grand retour sous une forme totalement électrique. Le constructeur allemand Audi explore la possibilité de ressusciter ce modèle mythique en s’appuyant sur son ADN sportif et son héritage emblématique. Cette future TT pourrait devenir une alternative plus abordable aux sportives premium.

Une Audi TT électrique inspirée par Porsche

Je précise qu’Audi n’a pas encore confirmé officiellement le retour de la TT. Par contre, son PDG Gernot Döllner a laissé entendre que l’idée était « envisageable ». L’objectif serait de capitaliser sur l’image iconique de la TT. Ils veulent ainsi proposer une véritable voiture de sport électrique, idéale pour les balades dynamiques en montagne ou sur routes sinueuses.

Pour cette nouvelle TT, Audi pourrait ainsi s’appuyer sur la future plateforme électrique des Porsche 718 Cayman et Boxster. Elle possède des performances époustouflantes. La nouvelle-venue disposera donc d’une architecture 800 V pour une recharge ultra-rapide et une autonomie annoncée de plus de 400 km. Avec cet attirail, elle pourrait bien réconcilier plaisir de conduite et efficacité énergétique.

Un design fidèle à l’ADN de la marque

Massimo Frascella, nouveau chef du design Audi, voit en ce coupé une source d’inspiration essentielle pour leurs futurs modèles. Le design de la TT électrique d’Audi pourrait ainsi reprendre les codes du modèle original avec une silhouette épurée. Elle pourrait également adopter une posture plus large et des éléments modernisés. Citons comme exemples des rétroviseurs digitaux, ou alors des poignées affleurantes.

Si ce modèle 100 % électrique de l’Audi TT voit le jour, elle pourrait arriver d’ici 2027 et reposer sur l’architecture SSP du groupe Volkswagen. Ils la prévoient déjà pour les prochaines Skoda Octavia et Volkswagen Golf électriques. Audi entend ainsi faire revivre l’esprit « Vorsprung Durch Technik » en associant design minimaliste et performances de pointe.

Le retour de l’Audi TT en version électrique s’annonce donc prometteur. Sauront-ils néanmoins maintenir l’ADN sportif de ce coupé iconique tout en l’adaptant aux nouvelles exigences de l’électromobilité ? On le découvrira bien assez tôt.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn