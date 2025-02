La société DOGE d’Elon Musk présente GSAi, son chatbot personnalisé

Le département de l’efficacité gouvernementale (DOGE) dirigé par Elon Musk s’emploie à développer rapidement un chatbot d’IA générative, nommé « GSAi ». Il est destiné à moderniser l’administration des services généraux des États-Unis.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’initiative « AI-first » lancée par l’administration Trump. Il vise à intégrer des technologies avancées pour améliorer la productivité des 12 000 employés de la General Services Administration (GSA). Ils gèrent les bureaux, les contrats et l’infrastructure informatique du gouvernement fédéral. Voici plus en détail de quoi il s’agit.

L’objectif principal du chatbot GSAi d’Elon Musk

Augmenter l’efficacité des employés du gouvernement américain en leur permettant d’analyser des données massives sur les contrats et les marchés publics est le défi que le chatbot GSAi doit relever. Thomas Shedd, responsable de la branche technologique de la GSA, a évoqué ce projet lors d’une réunion.

Il est fortement encouragé que ce projet fonctionne, car sa réalisation permettra de mieux comprendre quelles sont les dépenses gouvernementales. Initialement, la GSA avait envisagé d’utiliser des outils existants comme Google Gemini. Mais il a finalement été décidé de développer une solution interne pour répondre à ses besoins spécifiques.

L’administration Trump a adopté une approche proactive en matière d’IA

En cherchant à éliminer les obstacles à l’innovation technologique, l’administration Trump chamboule tout ce qui a été recommandé lorsque Biden était à la Maison Blanche. Si la prudence dans l’adoption de ces technologies était de mise avant Trump, ce n’est plus le cas.

La politique coup de poing de Donald Trump, pousse les équipes de Musk a intensifié leurs efforts pour intégrer des outils d’IA au sein du gouvernement. Et malgré des critiques de la part de certains employés fédéraux et groupes de défense des droits civiques, la course à l’IA est lancée. D’ailleurs, Google laisse maintenant l’IA gérer des données se rapportant à de l’armement et de la surveillance.

Le DOGE cherche à réduire les coûts gouvernementaux à travers GSAi

Alors que le déficit annuel américain a augmenté ces dernières années, l’utilisation du chatbot GSAi a donc pris un sens. Des initiatives similaires ont été mises en place dans d’autres départements. Mais les résultats de ces projets sont encore à voir.

L’utilisation d’outils d’IA est encouragée pour analyser les données actuelles. Et le chatbot GSAi pourrait permettre aux employés de rédiger des documents plus rapidement. Cependant, bien que l’équipe de Musk ait initialement approuvé l’utilisation d’un assistant de codage appelé Cursor, elle a ensuite décidé de réévaluer cette option.

D’autres outils peuvent aussi faire le travail

Actuellement, le DOGE envisage aussi d’employer GitHub Copilot. C’est un outil de codage populaire, tout en respectant les exigences réglementaires qui visent à éviter les conflits d’intérêts.

L’intérêt pour l’IA au sein du gouvernement américain n’est pas nouveau. Sous l’administration Biden, des efforts ont été faits pour prioriser les examens de sécurité des outils d’IA.

Mais peu de progrès ont été réalisés avant la fin de son mandat. Plusieurs agences ont exploré l’utilisation de logiciels d’IA. Toutefois, le processus d’approbation peut être long et complexe. Ce qui limite l’adoption rapide de nouvelles technologies.

En résumé, le projet chatbot GSAi représente une tentative ambitieuse de moderniser l’administration fédérale américaine par l’intégration de l’IA. Mais des défis réglementaires l’attendent et des préoccupations en matière de sécurité sont à voir.

Les efforts du DOGE pour réduire les coûts et améliorer l’efficacité de la nouvelle gouvernance du président actuel pourraient transformer la manière dont les États-Unis se développent aujourd’hui. Mais la mise en œuvre de ces technologies nécessitera une attention particulière aux risques associés.

