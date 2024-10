Elon Musk fait des vagues à Hollywood avec cette révélation Tesla surprenante !

Elon Musk, PDG de Tesla, a dévoilé le dernier projet innovant de son entreprise à Hollywood. On parle ici du fameux robotaxi baptisé Cybercab. Cette présentation a eu lieu dans le célèbre studio Warner Bros à Hollywood. Découvrez les détails concernant l’annonce et ce véhicule autonome.

Tesla, un tournant avec l’annonce du Cybercab à Hollywood

L’entreprise Tesla s’apprête à marquer un tournant dans son histoire avec la présentation de son robotaxi, le Cybercab. Ce projet, qui a suscité beaucoup d’intérêt, arrive après des retards importants. Il pourrait revitaliser l’image de la société dans un contexte où les attentes concernant la croissance des véhicules électriques se sont refroidies.

Le Cybercab que Tesla a annoncé à Hollywood sera un véhicule autonome conçu pour opérer sur une plateforme de VTC. Ce système permet aux propriétaires de le louer comme taxi autonome. Elon Musk compare ce modèle à une fusion entre Airbnb et Uber. Cette combinaison offre une opportunité lucrative pour les utilisateurs. Contrairement à d’autres entreprises, Tesla mise sur une technologie reposant principalement sur des caméras et de l’intelligence artificielle. De cette manière, la marque parvient à éviter les coûteux systèmes lidar et radar.

Un avenir encore incertain pour ce taxi autonome de Tesla

Les attentes autour du projet centré sur le robotaxi que Tesla a dévoilé à Hollywood sont élevées. Selon les prévisions, cette nouvelle activité pourrait changer la valorisation de la marque. Elle était de 750 milliards et pourrait passer à 5 000 milliards de dollars. Cela dit, des analystes comme Garrett Nelson soulignent que de nombreux obstacles restent à surmonter avant que la vision de Musk ne devienne réalité. On compte notamment les approbations réglementaires et les tests de sécurité que le modèle devra passer.

En parallèle, Tesla pourrait également partager des informations sur d’autres projets. Pour ne citer que les versions moins chères de ses modèles actuels et ses robots humanoïdes. À l’approche de l’événement baptisé « Nous, Robot », les actions de la société ont déjà connu une hausse notable. Par contre, la volatilité des marchés indique des incertitudes persistantes concernant l’avenir du robotaxi de Tesla que Musk a présenté à Hollywood.

