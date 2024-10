Partenariat inattendu : Waymo et Hyundai dévoilent un robotaxi surprenant

Hyundai et Waymo se sont associés pour concevoir un tout nouveau robotaxi baptisé Hyundai Ioniq 5. Grâce à la synergie de ces deux géants, ce modèle se voit doté de la technologie de conduite autonome. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce nouvel SUV électrique.

Un partenariat stratégique entre deux géants de l’automobile

Hyundai Motor et Waymo viennent d’annoncer leur collaboration pour intégrer le système de conduite autonome de Waymo dans le robotaxi Hyundai Ioniq 5. Ce partenariat marque une étape cruciale pour les deux entreprises. D’un côté, Hyundai renforce son positionnement sur le segment des véhicules électriques avancés. De l’autre, Waymo étend son influence en associant sa technologie à une voiture grand public reconnue.

Les tests sur route pour intégrer la technologie de conduite automatique dans cette voiture commenceront à la fin de 2025. Cela dit, Waymo n’a pas encore précisé quand on pourra réellement utiliser ce robotaxi Hyundai pour les voyages de passagers. Par ailleurs, la fabrication des véhicules destinés à la flotte de Waymo s’effectuera dans l’usine Metaplant de Hyundai en Géorgie. Les deux entreprises envisageraient de concevoir un volume important de ces SUV électriques.

Spécificités techniques du robotaxi Hyundai Ioniq 5 de Waymo

L’Ioniq 5 de Hyundai et Waymo se distingue par une panoplie de fonctionnalités dernier cri. Doté d’une plateforme dédiée aux véhicules électriques (E-GMP), ce SUV propose une autonomie significative. Cette dernière peut atteindre jusqu’à 480 kilomètres avec une seule charge. Sa capacité de recharge rapide permet également de récupérer 80% de batterie en moins de 20 minutes.

En outre, cette auto connaît un succès commercial remarquable, puisqu’elle se positionne parmi les modèles électriques les plus prisés. Cela souligne l’importance stratégique de ce partenariat entre Hyundai et Waymo pour concevoir ce robotaxi. Actuellement, Waymo exploite une flotte de véhicules Jaguar I-Pace et prévoit d’élargir sa gamme en ajoutant d’autres modèles. Ceci montre son ambition de diversifier et d’optimiser ses robotaxis. Cela dit, face aux défis du secteur, Waymo a adopté une approche plus prudente concernant ses prévisions. L’entreprise souhaite éviter des délais irréalistes et garantir un déploiement réussi de ses technologies de conduite autonome.

