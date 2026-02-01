Tesla déploie en secret un nouveau « cerveau » (Hardware 4.5) dans ses Model Y

Tesla frappe encore dans l’ombre ! Alors que tout le monde guettait le Hardware 5, une mise à jour discrète, le Hardware 4.5, équiperait déjà les nouvelles Model Y sorties d’usine. Ce « cerveau » amélioré promet des gains en puissance de calcul.

Cela peut permettre une grande assistance à la conduite et la perception de l’environnement. Une évolution invisible, mais qui pourrait bien préparer le terrain pour les futurs sauts technologiques d’Elon Musk.

Tesla déploie en secret un nouveau « cerveau » dans ses Model Y

C’est une découverte qui fait le buzz sur les forums spécialisés : des propriétaires de Tesla Model Y livrées début 2026 ont eu la surprise de trouver, sous la boîte à gants, la mention AP45 sur leur ordinateur de bord. Ce code, absent de toute communication officielle, désigne le mystérieux Hardware 4.5, une nouvelle version du système de conduite autonome que Tesla déploie en catimini. Le constructeur aurait-il lancé une mise à jour matérielle majeure sans même en informer ses clients ? Le mystère est total, mais les indices s’accumulent.

Le Hardware 4.5 est-il déjà une réalité de série ?

Les premiers signalements viennent d’un propriétaire américain dont le véhicule, assemblé le 22 janvier à l’usine de Fremont, arborait déjà ce nouvel équipement. Depuis, d’autres témoignages et photos ont afflué, confirmant que des Model Y sorties d’usines différentes sont également concernées. Il ne s’agit donc pas d’un test isolé, mais bien d’un déploiement à grande échelle déjà en cours. Tesla semble répéter sa stratégie habituelle : modifier en silence ses chaînes de production et laisser la communauté découvrir les nouveautés par elle-même.

Une mise à jour inattendue pour le Model Y 🚗 👉 https://t.co/e9xWiZUu8O pic.twitter.com/9IcE5yVuol — AutoPlus (@AutoPlusMag) January 30, 2026

Que change ce « point cinq » par rapport au Hardware 4 ?

En l’absence d’annonce officielle, ce sont les hackers du micrologiciel qui donnent les premières pistes. L’expert connu sous le pseudonyme greentheonly a exploré le firmware et y a trouvé une référence clé : le Hardware 4.5 utiliserait une architecture à trois puces, contre deux seulement dans les versions 3 et 4. Cette évolution pourrait répondre à deux besoins urgents.

Premièrement, la puissance de calcul. Les dernières versions du logiciel Full Self-Driving (FSD), de plus en plus complexes, exigent des ressources colossales. L’ajout d’une troisième puce fournirait le souffle nécessaire pour faire tourner les réseaux de neurones toujours plus gourmands, comme ceux de la version 14. Deuxièmement, la redondance. Cette puce supplémentaire pourrait servir de sauvegarde, garantissant la continuité du système en cas de défaillance – une sécurité indispensable pour envisager un jour une conduite autonome totalement non supervisée.

Cette mise à jour prépare-t-elle déjà le Hardware 5 ?

Le timing interroge. Elon Musk a récemment affirmé sur X que la conception de la prochaine génération, le AI5 (Hardware 5), était « presque terminée », et que le AI6 était déjà en développement. Cependant, la production du AI5 ne serait pas prévue avant mi-2027. Le Hardware 4.5 pourrait donc être une étape intermédiaire, conçue pour durer environ un an, afin de combler le gap technologique en attendant le saut majeur.

Cette approche par « demi-mises à jour » n’est pas nouvelle chez Tesla. Le constructeur avait procédé de manière similaire lors de la transition entre les Hardware 2, 2.5 et 3, sans jamais officialiser ces évolutions. L’objectif ? Améliorer continuellement ses véhicules en production sans alourdir la communication ou créer d’attentes démesurées.

Tesla Reveals Details on the Enigmatic “Hardware 4.5” Speculationshttps://t.co/0oCstAEqMi pic.twitter.com/5ItVswJh5H — Tesla Austin Owners Club Official Account (@AustinTeslaClub) January 30, 2026

Le silence de Tesla est-il une stratégie ou un problème ?

Si cette discrétion frustre les analystes, elle correspond à la culture de l’entreprise. Tesla privilégie l’itération rapide et l’amélioration continue, quitte à brouiller les pistes. Pour les nouveaux propriétaires, c’est une bonne surprise : ils obtiennent une voiture plus performante sans surcoût. Pour les détenteurs d’un modèle récent avec le Hardware 4, la question de l’obsolescence se pose, même si les mises à jour logicielles restent partagées.

Une chose est sûre : alors que le Cybertruck vient à peine de populariser le Hardware 4, Tesla est déjà en train de préparer l’avenir. Le Hardware 4.5, silencieux et mystérieux, pourrait bien être le socle qui permettra aux prochaines versions du FSD de réaliser un bond en avant décisif. L’intelligence de la voiture évolue, dans l’ombre, avant même qu’on en parle.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn