Tesla Model Y : Un bug envahit les voitures après une mise à jour !

Vers la fin de l’été 2023, le géant Tesla a lancé une mise à jour logicielle pour la Model Y. À la suite de celle-ci, les propriétaires ont rencontré un problème de buée persistante sur leur pare-brise. Vraisemblablement, c’est la mise à jour qui a causé ce bug et, initialement perçu comme un incident isolé, il s’est révélé être bien plus répandu.

La Tesla Model Y victime d’un bug après une mise à jour

Les propriétaires de cette voiture Tesla ont constaté une difficulté à se débarrasser de la buée sur leur pare-brise. Le problème a persisté même en activant le mode de désembuage et la climatisation. Un utilisateur s’est exprimé sur un forum Tesla pour expliquer son souci. Selon ses dires, il n’avait remarqué aucun problème au départ. Ceci dit, la buée s’installerait après quelques minutes de conduite. Peu importe ses efforts, elle refusait de disparaître.

Plusieurs autres usagers ont confirmé avoir vécu la même expérience avec leur véhicule. Ils ont suggéré que la mise à jour de l’été 2023 aurait altéré le système de ventilation de leur Tesla Model Y. Certains propriétaires évoquent même des condensations d’eau dans les tuyaux de ventilation? Un tel phénomène aggrave davantage la situation. Ce problème est d’autant plus frustrant qu’il affecte une fonctionnalité essentielle pour la sécurité et le confort des conducteurs. C’est d’autant plus contraignant en période hivernale.

Des solutions temporaires en attendant une autre actualisation

Face à cette situation, les propriétaires de Tesla Model Y ont partagé diverses astuces pour tenter de pallier ce bug. Par exemple, certains recommandent de désactiver le mode de recyclage de l’air. Ce dernier, en combinaison avec la climatisation automatique, semble aggraver la formation de buée. D’autres suggèrent d’augmenter temporairement la température pour évacuer l’humidité accumulée.

Ceci dit, beaucoup espèrent que l’entreprise Tesla déploie rapidement une mise à jour corrective pour la Model Y. De fait, les solutions qu’ils ont trouvées sont loin d’être idéales et ils ont besoin d’une solution durable avant l’été prochain. Quoi qu’il en soit, ce type de problème nous aura appris une chose. Les constructeurs rencontrent parfois des difficultés dans la gestion des systèmes fondamentaux de leurs véhicules. Certes, Tesla est reconnu pour ses innovations technologiques, mais des éléments basiques comme le désembuage peuvent faire défaut.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.