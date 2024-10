Le nom de code de la nouvelle Tesla a été dévoilé – Découvrez là !

Tesla s’apprête à lancer une version améliorée de son Model Y, surnommée Juniper. La marque commence la production d’essai dans sa Gigafactory de Shanghai. Pourtant, ce nouvel opus pourrait voir le jour plus tôt que prévu. Avec une nouvelle stratégie de vente et des offres attrayantes, Tesla semble déterminée à optimiser ses performances avant la fin de l’année.

Une production d’essai en plein essor pour le constructeur

Les rumeurs circulent sur le début de la production d’essai du Model Y Juniper de Tesla. Elle pourrait débuter dès cette semaine. Selon des sources, la marque fabriquerait environ 12 unités chaque jour. Ce volume limité témoigne d’une phase expérimentale, semblable à celle du Model 3 Highland.

Ce processus se veut essentiel pour peaufiner les méthodes de fabrication avant un lancement à grande échelle. À Giga Shanghai, Tesla a récemment franchi le cap des 3 millions de véhicules produits. Là-bas, les équipes sont déjà sous pression pour respecter les délais tout en gardant le design du Juniper sous le sceau du secret. L’interdiction des téléphones sur le site souligne l’importance de cette discrétion.

Les innovations prometteuses de la voiture Tesla Model Y

Les spécifications de ce nouveau modèle de Tesla sont encore floues. Ceci dit, les rumeurs évoquent des caractéristiques impressionnantes. Avec une batterie de 95 kWh et une architecture de groupe motopropulseur de 800 V, ce modèle promet une recharge plus rapide et une efficacité accrue. En outre, un système basse tension de 48 V, semblable à celui du Cybertruck de Tesla, pourrait également être intégré.

Ces informations montrent l’engagement de Tesla à innover avec le Model Y Juniper, même dans ses modèles les plus accessibles. La marque a même ajouté des fonctionnalités comme l’ouverture de coffre sans contact et une variante 6 places, réservée au marché chinois. Elles soulignent la volonté de la marque d’adapter son offre aux besoins spécifiques des consommateurs.

Ainsi, Tesla s’apprête à révolutionner le marché avec son Model Y Juniper. Pendant ce temps, les attentes des amateurs d’électromobilité sont à leur comble. Faites-vous partie de ceux qui anticipent la sortie de ce nouveau modèle ? En ce qui me concerne, j’ai hâte de voir de quoi il est capable !

