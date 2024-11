Les ventes de Tesla s’effondrent en Europe : Que se passe-t-il ?

La marque Tesla, qui a dominé les ventes de voitures électriques, semble traverser une période difficile en Europe. Elle a pourtant connu un début d’année prometteur avec un fort dynamisme, notamment grâce au renouvellement de la Model 3. Malheureusement, les chiffres ont brutalement chuté durant la seconde moitié de l’année 2024.

Les ventes de voitures électriques Tesla chutent, pourquoi ?

Depuis le mois de mai, les ventes de Tesla ont ralenti de manière spectaculaire. La marque a pu rattraper une partie de son retard en août grâce à des remises importantes. Malgré cela, la dynamique de vente s’est largement essoufflée quelques mois plus tard. En septembre et octobre, elle n’a vendu que 5 000 unités. Les raisons de cette baisse sont multiples, mais la plus évidente semble être l’attente de la version modernisée de la Model Y.

Les clients de Tesla semblent repousser leur achat en attendant la mise en vente de cette nouvelle voiture électrique. Comme pour un iPhone, les consommateurs veulent toujours le dernier modèle. Cela a fini par ralentir l’écoulement de la gamme actuelle. Le géant Tesla semble incapable de commercialiser ses véhicules à leur prix normal sans recourir à des promotions. C’est un signe inquiétant face à une concurrence de plus en plus féroce.

BMW et la concurrence premium, une menace grandissante

Le marché européen de voitures électriques est très compétitif et c’est une des raisons qui ont fait chuter les ventes de Tesla. Des marques premium comme BMW continuent de gagner du terrain. Ces derniers mois, BMW a mis en avant ses modèles électriques, qui séduisent encore plus les consommateurs européens. Avec une qualité de fabrication irréprochable et des prix abordables, BMW semble être un concurrent redoutable pour Elon Musk.

L’incapacité de Tesla à maintenir une demande constante sans promotions pousse certains clients vers d’autres options. Cela est particulièrement vrai dans le segment haut de gamme, où les marques bien établies gagnent du terrain. Si Tesla ne parvient pas à redresser la barre d’ici la fin de l’année, l’écart avec 2023 pourrait dépasser les 100 000 voitures électriques vendues de moins.

