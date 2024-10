Tesla vient d’arrêter la production de sa voiture électrique la plus abordable

La Model 3 Standard Range Rear-Wheel-Drive était jusqu’à présent la voiture électrique la plus abordable de Tesla. Pourtant, il ne sera plus en vente. Quelles sont donc les raisons qui ont poussé le célèbre constructeur automobile à prendre cette décision ?

La Model 3 Standard Range, une voiture électrique Tesla abordable

La Model 3 Standard Range tenait une place de choix dans la gamme Tesla en raison de son prix relativement bas. Elle offrait une autonomie raisonnable et toutes les caractéristiques de sécurité modernes. Avec ces atouts, on la voyait comme la porte d’entrée idéale pour ceux qui veulent entrer dans l’univers des véhicules électriques sans casser leur tirelire. Ce n’était pas seulement une question de prix, mais aussi de valorisation du produit par rapport à sa performance et son impact positif sur l’environnement.

Les contraintes douanières et l’impôt fédéral, les principaux défis

Les obstacles auxquels l’entreprise est confrontée soulignent les complexités économiques que la fabrication automobile mondiale implique. Les batteries LFP, ou Lithium Fer Phosphate, proviennent principalement de Chine. Là-bas, on les produit en grande quantité pour leurs coûts avantageux. Malheureusement, avec l’augmentation récente des droits de douane, ces cellules deviennent nettement plus chères à importer. Cela plombe le modèle économique initial que Tesla a prévu pour le marché nord-américain.

D’autre part, les caractéristiques techniques spécifiques des cellules LFP créent d’autres complications. C’est notamment le cas lorsqu’on doit se qualifier pour le crédit d’impôt fédéral américain de 7 500 dollars. C’est est un facteur clé pour de nombreux consommateurs envisageant l’achat d’un véhicule électrique. Sans cette incitation, le coût total de possession augmente. Cela rend l’achat d’une Tesla Model 3 moins attrayant sur le plan économique, bien que cette voiture électrique fût abordable au départ.

Quelle est la Tesla la moins chère maintenant ?

La voiture électrique de la marque la moins chère actuellement est la Model 3 Long Range, vendue à 42 500 dollars. La Standard Range, quant à elle, était proposée à 39 000 dollars. Si vous recherchez un modèle avec une autonomie supplémentaire de 150 km environ, il y a la Long Range RWD. Les acheteurs à la recherche d’une Tesla pas chère devront donc se tourner vers cette option qui a des atouts à faire valoir.

