Tesla vaincu, le Chinois BYD s’attaque à VW et Toyota avec une sportive électrique

Passionnés de sportive, BYD va sortir sa sportive électrique, devançant VW et Toyota après avoir mis Tesla chaos !

BYD, le fabricant chinois de véhicules électriques, fait parler de lui en lançant sa dernière innovation : sa sportive électrique Yangwang U9. Avec un prix de départ de 230 000 dollars, BYD cherche à s'imposer sur le marché des voitures électriques de luxe. Le constructeur chinois est en passe d'ébranler des géants tels que Tesla, Volkswagen et Toyota. Mais quelle est la stratégie derrière cette décision audacieuse ?

La sportive électrique de BYD : une ambition démesurée ?

Après avoir surpassé Tesla en tant que premier constructeur mondial de véhicules électriques, BYD élargit sa gamme d'offres. Le constructeur chinois introduit des modèles haut de gamme, notamment la voiture de sport U9 dans son arène. Cependant, ce n'est pas la seule nouveauté de la marque.

En effet, BYD a lancé de nouvelles versions de ses voitures hybrides rechargeables. Cette stratégie vise à réduire la part de marché de Tesla. Elle veut également défier les poids lourds de l'industrie automobile, à l'instar de Toyota et Volkswagen.

Une guerre ouverte aux voitures à essence ?

BYD ne se contente pas de proposer des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Le chinois cherche à concurrencer directement les voitures à essence. En effet, le prix de l'hybride Qin de BYD est inférieur de 40 % à celui de la Corolla de Toyota. Cette voiture est également inférieur à un dixième de celui de la Lavida de VW sur le marché chinois. Cette stratégie agressive positionne BYD comme un acteur majeur sur le marché des véhicules à faible émission. Cela est non seulement le cas en Chine mais aussi sur l'échelle internationale.

BYD : un constructeur chinois bien rôdé pour le marché européen ?

Il faut croire qu'après avoir annoncé sa sportive électrique, BYD ne va pas se limiter au marché chinois. La marque envisage d'exporter ses modèles hybrides vers l'Europe, avec des prix compétitifs et des performances attrayantes.

La nouvelle voiture hybride rechargeable Seal U DM-i, dont le prix de départ est de 23 000 dollars sur son marché chinois, devrait bientôt être commercialisée en Europe. Cette expansion internationale stratégique positionne BYD comme un concurrent sérieux sur le marché mondial des véhicules électriques et hybrides.

Alors que de nombreux constructeurs automobiles se concentrent exclusivement sur les véhicules électriques, BYD adopte une approche diversifiée en proposant à la fois des véhicules électriques, hybrides rechargeables et des modèles à essence. Cette approche s'avère pertinente dans un contexte où la transition vers les véhicules électriques peut être plus lente que prévu, en raison de divers facteurs tels que les pénuries de matières premières et les retards dans le déploiement de l'infrastructure des VE.

Grâce à cette stratégie diversifiée, BYD enregistre déjà une augmentation de sa rentabilité. Les marges d'exploitation de la marque sont passées de 3 % à plus de 5 %, principalement grâce à l'augmentation des ventes d'hybrides. Cette croissance rentable positionne BYD comme un acteur clé sur le marché en pleine expansion des véhicules électriques et hybrides.