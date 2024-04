Rockrider E-Feel 900 S : un VTT électrique tout suspendu accessible et performant

Avec le Rockrider E-Feel 900 S, Decathlon frappe un grand coup sur le marché des VTT électriques tout suspendus. Positionné dans le segment intermédiaire à 4499 euros, ce modèle allie performances de haut niveau et rapport qualité/prix remarquable.

Au cœur de ce VTT électrique tout suspendu, on trouve un moteur Shimano EP801 délivrant un couple conséquent de 85 Nm. De quoi grimper n'importe quelle côte avec aisance. Decathlon a associé à ce bloc une généreuse batterie de 630 Wh promettant jusqu'à 90 km d'autonomie selon les conditions d'utilisation.

Transmission automatique intelligente

La transmission est particulièrement aboutie avec un dérailleur arrière Shimano CUES 6070 Di2 électronique à 11 vitesses. Celui-ci gère automatiquement les changements de rapports à l'arrêt, au roulage et dans les descentes grâce aux fonctions Auto Shift et Free Shift. Un vrai plus pour se concentrer sur le pilotage.

Le Rockrider E-Feel 900 S ne lésine pas sur le cycle avec une fourche RockShox Domain RC de 160 mm et un amortisseur central Deluxe Select. Un excellent niveau de suspensions pour arpenter les sentiers difficiles en toute confiance. On note également des freins hydrauliques TRP Trail Evo très mordants.

Une opportunité à saisir

Avec son équipement très complet, le Rockrider E-Feel 900 S de Decathlon s'affiche comme un excellent rapport qualité/prix face aux autres marques du marché. Un VTT électrique très attrayant pour les amateurs de sensations à moindre coût.

En fin de compte, le Rockrider E-Feel 900 S représente une formidable opportunité pour les passionnés de VTT qui rêvent d'accéder à un modèle électrique haut de gamme sans se ruiner. Grâce à un niveau de prestations digne des plus grandes marques, mais à un tarif nettement plus abordable, ce VTT made in Decathlon a tout pour séduire un large public.

