Huawei veut défoncer Tesla avec une berline sportive électrique innovante

Richard Yu (Chengdong Yu), directeur général de Huawei, a partagé la photo de la première voiture électrique Huawei. Cette berline appartient à la nouvelle marque appelée « Luxeed ».

Huawei, le géant de la technologie, s’est associé à Chery pour produire cette berline électrique à l’allure de coupé. La berline électrique élégante, qui porte le nom de code EH3, sera commercialisée sous une nouvelle marque, Luxeed. Il s’agit d’un nouveau nom issu du partenariat entre les deux marques. Elle repose sur la plateforme E0X de Chery et adopte un design particulièrement intéressant.

Berline Luxeed : que dire de l’extérieur de cette voiture électrique

Révélée par Richard Yu, PDG de l’unité Intelligent Automotive Solution de Huawei, l’image de la berline a été postée sur Weibo. Il l’a qualifiée de « pur coupé électrique ».

À première vue, la EH3 rivalise avec la Tesla Model 3. Elle arbore un design plutôt élégant, souligné par divers éléments. Comme on peut le voir sur l’image officielle, la Luxeed EH3 a une ligne de capot inclinée, des filets d’air au niveau du pare-chocs avant. Ceux-ci se trouvent juste sous les phares et la petite prise d’air en forme de trapèze. Ses phares sont reliés par une fine bande de LED. La Luxeed EH3 dispose de larges passages de roues, de freins Brembo, de poignées de porte escamotables. Sans oublier les petits rétroviseurs latéraux et le capteur LiDAR sur le toit.

En ce qui concerne les proportions de cette voiture électrique HUAWEI, il s’agit en fait d’une berline à quatre portes avec une ligne de toit élancée. Il rappelle ainsi certains coupés. Ce style est d’ailleurs très populaire chez les constructeurs chinois.

Luxeed EH3 embarque un module d’auto-conduite avancé

Aucun détail technique sur la Luxeed EH3 n’a été révélé. Mais ce qui est sûr, c’est qu’elle est dotée d’une technologie de pointe et d’un module d’auto-conduite.

À cet effet, la nouvelle voiture intègre également toute une série de capteurs liés à la suite Huawei ADS 2.0, la technologie de conduite autonome de la marque. Au total, cette suite comprend :

11 caméras haute définition, un capteur LiDAR, 3 radars à ondes millimétriques et 12 radars à ultrasons.

Des sources chinoises rapportent que ce système peut parcourir jusqu’à 200 km. Notant en outre sa capacité à naviguer à la fois dans les villes et sur les autoroutes. C’est aussi probablement le résultat de l’adoption par l’EH3 du Harmony OS4 de Huawei alimenté par un système sur puce (SOC) Qualcomm.

Cette dernière technologie promet également une large gamme d’options multimédias. On s’attend à ce que le système d’infodivertissement embarqué soit hautement compatible avec la gamme renommée d’appareils électroniques grand public de Huawei.

À part cela, peu de choses ont été divulguées, et les données techniques restent inconnues. Cependant, l’utilisation de la plateforme E0X de Chery suggère une architecture de 800 volts, une configuration à deux moteurs et l’utilisation de batteries provenant de CATL.